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Кабмін ратифікував угоду з Туреччиною про визнання українських водійських посвідчень, - Аваков

Кабмін ратифікував угоду з Туреччиною про визнання українських водійських посвідчень, - Аваков

Сьогодні, 1 липня, Кабінет Міністрів ратифікував Угоду з Турецькою Республікою про взаємне визнання водійських посвідчень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уряд сьогодні ратифікував важливу Угоду з Турецькою Республікою про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Відтепер за спрощеною процедурою, без іспитів, водії можуть обміняти посвідчення на аналогічні – в країні проживання", - наголосив глава міністерства Арсен Аваков.

Нагадаємо, угоду про взаємний обмін водійських посвідчень Україна та Туреччина підписали в лютому 2020 року.

Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України і Туреччини, які легально проживають на території обох країн, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.

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Автор: 

Аваков Арсен (2190) угода (654) Туреччина (3502) посвідчення водія (229)


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победа ,вот же как здорово ,если нет других ,хороших новостей))))
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01.07.2020 15:37 Відповісти
аваков - ЧЕРТ!
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01.07.2020 15:49 Відповісти
Как-будто до сих пор кто-то не прзнавал.
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01.07.2020 16:07 Відповісти
Так конвенция о признании прав была принята еще в 1969 году
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01.07.2020 16:16 Відповісти
это они о чём? Последний раз был в Турции 2 года назад, брал машину напрокат, 2 нед. ездил по Анталии, никаких вопросов не возникало
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01.07.2020 21:35 Відповісти
Це для тих, хто на постійне проживання переїхав
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17.07.2020 17:19 Відповісти
 
 