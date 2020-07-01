Кабмін ратифікував угоду з Туреччиною про визнання українських водійських посвідчень, - Аваков

Сьогодні, 1 липня, Кабінет Міністрів ратифікував Угоду з Турецькою Республікою про взаємне визнання водійських посвідчень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уряд сьогодні ратифікував важливу Угоду з Турецькою Республікою про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Відтепер за спрощеною процедурою, без іспитів, водії можуть обміняти посвідчення на аналогічні – в країні проживання", - наголосив глава міністерства Арсен Аваков.

Нагадаємо, угоду про взаємний обмін водійських посвідчень Україна та Туреччина підписали в лютому 2020 року.

Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України і Туреччини, які легально проживають на території обох країн, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.

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