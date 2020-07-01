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Правоохранительный комитет определил трех представителей парламента в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР

Правоохранительный комитет определил трех представителей парламента в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности определился с представителями от Верховной Рады в комиссию по проведению конкурса на директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что комитет предложил Раде три кандидатуры в комиссии - Андрея Козлова, Лидию Москвич и Василия Нора.

Напомним, 5 июня Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований. В состав комиссии предлагалось определить таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.

Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").

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01.07.2020 16:43 Ответить
Але призначить того,якого йому порадить педофілпутінХуйло.
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15.09.2020 11:27 Ответить
 
 