Правоохранительный комитет определил трех представителей парламента в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР
Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности определился с представителями от Верховной Рады в комиссию по проведению конкурса на директора Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что комитет предложил Раде три кандидатуры в комиссии - Андрея Козлова, Лидию Москвич и Василия Нора.
Напомним, 5 июня Верховная Рада во второй раз не смогла назначить своих представителей в комиссию по избранию руководства Государственного бюро расследований. В состав комиссии предлагалось определить таких представителей парламента: нардепа от "Слуги народа" Владлена Неклюдова, заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьков) Лидию Москвич, а также экс-члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в 2016-2019 годах Андрея Козлова.
Впервые Рада провалила голосование 19 мая, когда предлагалось включить в состав комиссии Владлена Неклюдова (народный депутат от "Слуги народа"), Юрия Пономаренко (декан заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого) и Юлию Яцык (народный депутат от "Слуга народа").
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