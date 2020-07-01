Школу морского пехотинца открыли в Николаеве. ФОТО
На базе Учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины начала свое формирование Школа морского пехотинца. В церемонии открытия нового подразделения флотского учебного центра приняли участие командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
"Мы можем построить корабли, получить современную военную технику, но без мотивированных, патриотических и подготовленных людей, эта техника никогда должным образом не выполнит поставленных задач. Именно поэтому создание Школы морского пехотинца является очередным шагом на пути развития профессиональной национальной морской пехоты и флот"а, - подчеркнул командующий Военно-Морских Сил.
Контр-адмирал отметил, что задача Школы состоит в подготовке морских пехотинцев по стандартам НАТО, которые готовы идти в бой и побеждать.
- Вы сформировать настоящих воинов, с особым мировоззрением, тех кто в экстремальных условиях сможет принимать правильные решения, вести за собой. Я понимаю, что впереди еще много тяжелой работы, но враг все еще у наших границ, его войска оккупируют наши территории, поэтому с первого дня вы должны работать на полную мощность. Российская империя всегда пыталась нас уничтожить, и наше с вами общая задача чтобы, эта попытка, которая началась в 2014 году, стала последней, - добавил контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Начальником Школы морской пехоты назначен опытный боевой офицер, морской пехотинец Игорь Куцар, которому во время торжеств командующий ВМС ВС Украины вручил очередное воинское звание подполковник.
Обучение в Школе морского пехотинца будет длиться чуть более трех месяцев по модульному принципу. Дисциплины: топография, тактика, психология, огневая подготовка и тому подобное. Наиболее интенсивные занятия будут проходить по физической, морской, воздушно-десантной подготовке, разведывательной подготовке, выживанию и противодействию самодельным взрывным средствам. После завершения обучения каждый морской пехотинец будет владеть всеми видами стрелкового оружия, уметь управлять всеми видами техники, состоящей на вооружении в подразделениях морской пехоты.
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В ходе обучения военнослужащие будут осуществлять первый ознакомительный прыжок с парашютом, переход морем, и как итоговый экзамен - через преодоление психологической полосы получат право дать клятву морского пехотинца.
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Источник: https://censor.net/n3205413