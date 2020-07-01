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Новости Коронавирус и карантин
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В психоневрологическом интернате на Киевщине зафиксирована вспышка COVID-19

В психоневрологическом интернате на Киевщине зафиксирована вспышка COVID-19

В психоневрологическом интернате, который находится в городе Бородянка Киевской области, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня выявлено пять инфицированных сотрудников и трое подопечных", – заявил Володин. По его словам, все они пребывают в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦР-тесты для людей с симптомами COVID-19 полностью бесплатны, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4143) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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01.07.2020 17:56 Ответить
умрут все
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01.07.2020 17:57 Ответить
подвести зеленки нехай помажут
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01.07.2020 18:42 Ответить
зафіксіровалі два барана-стіпанов і ляшко.
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01.07.2020 18:42 Ответить
На психов всё списать можно. Как и на наше мудрое высшее... Далее - по умолчанию.
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01.07.2020 19:02 Ответить
А где ему там взяться? Или туристы, которые приезжают из-за границы проведывают больных?
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01.07.2020 19:25 Ответить
уборщицы Бабы Мани !
-вот откуда все беды! При их зарплатах маски носятся до дыр....
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01.07.2020 20:05 Ответить
Мда в который раз повторюсь, доставка вируса адресная. Т.е. строго определенному человеку, котрый осуществляет комуникацию с остальными.
И....кстати о ...Зеленской.....земечательная была женщина. Здоровья ей и процветания.
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02.07.2020 06:57 Ответить
 
 