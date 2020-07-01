В психоневрологическом интернате на Киевщине зафиксирована вспышка COVID-19

В психоневрологическом интернате, который находится в городе Бородянка Киевской области, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня выявлено пять инфицированных сотрудников и трое подопечных", – заявил Володин. По его словам, все они пребывают в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений.

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