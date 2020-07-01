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В психоневрологическом интернате на Киевщине зафиксирована вспышка COVID-19
В психоневрологическом интернате, который находится в городе Бородянка Киевской области, зафиксирована вспышка коронавируса.
Об этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 1 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня выявлено пять инфицированных сотрудников и трое подопечных", – заявил Володин. По его словам, все они пребывают в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений.
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-вот откуда все беды! При их зарплатах маски носятся до дыр....
И....кстати о ...Зеленской.....земечательная была женщина. Здоровья ей и процветания.