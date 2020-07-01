У психоневрологічному інтернаті на Київщині зафіксовано спалах COVID-19

У психоневрологічному інтернаті, що в місті Бородянка Київської області, зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Черговий спалах коронавірусу зафіксовано в Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням. Під час ПЛР-тестування 29 червня виявлено п'ять інфікованих співробітників і троє підопічних", - заявив Володін. За його словами, всі вони у задовільному стані, без явних клінічних проявів.

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