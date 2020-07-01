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Новини Коронавірус і карантин
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У психоневрологічному інтернаті на Київщині зафіксовано спалах COVID-19

У психоневрологічному інтернаті на Київщині зафіксовано спалах COVID-19

У психоневрологічному інтернаті, що в місті Бородянка Київської області, зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Черговий спалах коронавірусу зафіксовано в Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням. Під час ПЛР-тестування 29 червня виявлено п'ять інфікованих співробітників і троє підопічних", - заявив Володін. За його словами, всі вони у задовільному стані, без явних клінічних проявів.

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Автор: 

карантин (18172) Київська область (4036) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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01.07.2020 17:56 Відповісти
умрут все
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01.07.2020 17:57 Відповісти
подвести зеленки нехай помажут
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01.07.2020 18:42 Відповісти
зафіксіровалі два барана-стіпанов і ляшко.
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01.07.2020 18:42 Відповісти
На психов всё списать можно. Как и на наше мудрое высшее... Далее - по умолчанию.
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01.07.2020 19:02 Відповісти
А где ему там взяться? Или туристы, которые приезжают из-за границы проведывают больных?
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01.07.2020 19:25 Відповісти
уборщицы Бабы Мани !
-вот откуда все беды! При их зарплатах маски носятся до дыр....
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01.07.2020 20:05 Відповісти
Мда в который раз повторюсь, доставка вируса адресная. Т.е. строго определенному человеку, котрый осуществляет комуникацию с остальными.
И....кстати о ...Зеленской.....земечательная была женщина. Здоровья ей и процветания.
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02.07.2020 06:57 Відповісти
 
 