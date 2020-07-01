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Новости Расследование преступлений на Майдане
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ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана"

ГБР расследует 76 производств по

Государственное бюро расследований ведет 76 уголовных производств по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сказано в отчете за июнь 2020 года, обнародованном пресс-службой ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", - сказано в отчете.

За месяц следователи ГБР сообщили о подозрении семи причастным к совершению преступлений против участников акций протеста, в том числе экс-сотрудникам "Беркута", бывшему следователю и экс-прокурору.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд заочно взял под стражу экс-командира киевского полка "Беркута" по делу о расстреле Майдана, - ГБР

Кроме того, в июне в суд были переданы два обвинительных акта.

Первый из них - по делу экс-милиционера подразделения "Беркут", ему инкриминируют превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, служебный подлог и незаконное препятствование проведению сборов и митингов.

Второй обвинительный акт - по делу гражданина, который якобы дал в суде заведомо неправдивые показания в пользу бывшего следователя, задерживавшего майдановцев.

Также на Цензор.НЕТ: Дела Майдана: экс-правоохранителю, действующему адвокату сообщили о подозрении в преследовании активиста

Автор: 

преступления против Майдана (293) ГБР (2994)


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Топ комментарии
+4
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 1764
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01.07.2020 17:57
+3
А чи всі справи проти беркуту та януковських блазнів ?
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01.07.2020 17:55
+3
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 939
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01.07.2020 17:56
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А чи всі справи проти беркуту та януковських блазнів ?
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01.07.2020 17:55 Ответить
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 939
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01.07.2020 17:56 Ответить
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 1764
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01.07.2020 17:57 Ответить
Вам не подобався Генпрокурор без освіти?
Вас не задовольнило повернення до бюджету 4 млрд доларів?
Вирок Янику за держзраду, реальні вироки корупціонерам відповідної категорії, вироки терористам.
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 6192 Мало? МайТЕ прокуроршу, яка не знає навіть азів - Конституції України
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01.07.2020 17:59 Ответить
Кожен українець в суді має довести невинуватість Ми усі апріорі винні для Венедиктової Так і є: винні, що допустили ЗЕвладу(
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01.07.2020 18:03 Ответить
https://www.facebook.com/PetroShuklinov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=*******************************-*************-N45Hb0D1SPAhICkKn4CXSZlZcYhyqn3VR4&hc_ref=ARTiatJIGFAeoVfZRhZpgKF-ztIGNqKGFNSI608o8Adejrxd_lGdtHXNcEDuOnBcNVc&fref=nf Petro Shuklinov https://www.facebook.com/PetroShuklinov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=*******************************-*************-N45Hb0D1SPAhICkKn4CXSZlZcYhyqn3VR4&hc_ref=ARTiatJIGFAeoVfZRhZpgKF-ztIGNqKGFNSI608o8Adejrxd_lGdtHXNcEDuOnBcNVc&fref=nf
https://www.facebook.com/PetroShuklinov/posts/3084013578347575 1 год ·

- Российские спецслужбы на базе церкви Московского патриархата (РПЦвУ) формируют в южных и восточных областях Украины отряды "ополчения" по примеру Донецка/Луганска. Легально и без препятствий как со стороны местных, так и центральных властей.
ЭТО ТЕ САМЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ГОРДИЛСЯ ЗАТУЛИН, ДОКЛАДЫВАЯ ГЛАЗЬЕВУ ПО ЗАПОРОЖЬЮ В МОСКВУ, КОГДА ОНИ ДЕЛАЛИ РУССКУЮ ВЕСНУ В УКРАИНЕ.
"Поднимай казаков", помните?

Если живете в Харькове, Николаеве, Одессе, Запорожье - это тревожный звоночек для вас лично. Медведчук и Россия начали создавать боевые отряды. Это значит, что разорить и разбомбить Донецк и Луганск им было мало. Теперь хотят уничтожить и другие города юга и востока Украины.
Прошли времена тотального присутствия в медиа. Теперь переходят к силовым структурам. Сейчас создают под Запорожьем. Ранее аналогичные инициативы появлялись в Одессе.
Этими "казаками" должна заниматься Служба безопасности. Эти "казаки" вместе с верхушкой РПЦвУ не должны вылезать с допросов. Но - нет, все хорошо, снова можно тащить войну в мирные города.
Теперь, кажется, вообще все можно. Такое время. Законы демонстративно нарушаются даже президентом, который, судя по всему, не понимает, куда он попал и что вообще с этим делать. И потому снова надо самим подпирать государство. Снова надо создавать отряды народной самообороны. Снова надо защищать украинский мир от варваров и гнили, пока полиция и спецслужбы имитируют работу.
Но опыта у страны много. Больше, чем у фсбшников в косплейных костюмах. Этой стране все по плечу. Раз спецслужбы не организовывают им камеры, то каждому предателю организуют мусорный бак и билет в Ростов.
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01.07.2020 18:09 Ответить
Панченко опять всплыл.Именно он должен был в 2014возглавить Запорожскую народную республику Сейчас,в 2020 Панченко создает так называемое Запорожское войско низовое,канцелярию в Мелитополе,а на ее базе планирует создать формирование по"охране" общ. порядкаГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 8263
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01.07.2020 18:12 Ответить
пипец скоро - если коротко....
в Украине спец.службы сейчас чисто на Московию работают...
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01.07.2020 18:24 Ответить
За 5 лет всех пересадили, а теперь пришли сволочи и всех выпустили... Ой, нет, так никого же не садили...
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01.07.2020 22:20 Ответить
Ну понятное дело - 5 лет сопли жевали, а теперь большой патриот у суда толкает пламенные речи про политические преследования....
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01.07.2020 22:19 Ответить
Листопад 2020

https://twitter.com/ChopperWatte/status/1278028410556727298/photo/1
ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана" - Цензор.НЕТ 8188
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01.07.2020 18:15 Ответить
За 2014 - 2019 жодного вироку проти антимайданівців-держслужбовців.
Тому що антимайдан ментально дорогий янеківському міністру економіки.
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01.07.2020 18:29 Ответить
После последнего решения суда, согласно которому Автомайдана на было. Не удивлюсь, что и Майдана никакого не было
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01.07.2020 18:38 Ответить
 
 