ГБР расследует 76 производств по "делам Майдана"
Государственное бюро расследований ведет 76 уголовных производств по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.
Об этом сказано в отчете за июнь 2020 года, обнародованном пресс-службой ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", - сказано в отчете.
За месяц следователи ГБР сообщили о подозрении семи причастным к совершению преступлений против участников акций протеста, в том числе экс-сотрудникам "Беркута", бывшему следователю и экс-прокурору.
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Кроме того, в июне в суд были переданы два обвинительных акта.
Первый из них - по делу экс-милиционера подразделения "Беркут", ему инкриминируют превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием, служебный подлог и незаконное препятствование проведению сборов и митингов.
Второй обвинительный акт - по делу гражданина, который якобы дал в суде заведомо неправдивые показания в пользу бывшего следователя, задерживавшего майдановцев.
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Вирок Янику за держзраду, реальні вироки корупціонерам відповідної категорії, вироки терористам.
Мало? МайТЕ прокуроршу, яка не знає навіть азів - Конституції України
https://www.facebook.com/PetroShuklinov/posts/3084013578347575 1 год ·
- Российские спецслужбы на базе церкви Московского патриархата (РПЦвУ) формируют в южных и восточных областях Украины отряды "ополчения" по примеру Донецка/Луганска. Легально и без препятствий как со стороны местных, так и центральных властей.
ЭТО ТЕ САМЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ГОРДИЛСЯ ЗАТУЛИН, ДОКЛАДЫВАЯ ГЛАЗЬЕВУ ПО ЗАПОРОЖЬЮ В МОСКВУ, КОГДА ОНИ ДЕЛАЛИ РУССКУЮ ВЕСНУ В УКРАИНЕ.
"Поднимай казаков", помните?
Если живете в Харькове, Николаеве, Одессе, Запорожье - это тревожный звоночек для вас лично. Медведчук и Россия начали создавать боевые отряды. Это значит, что разорить и разбомбить Донецк и Луганск им было мало. Теперь хотят уничтожить и другие города юга и востока Украины.
Прошли времена тотального присутствия в медиа. Теперь переходят к силовым структурам. Сейчас создают под Запорожьем. Ранее аналогичные инициативы появлялись в Одессе.
Этими "казаками" должна заниматься Служба безопасности. Эти "казаки" вместе с верхушкой РПЦвУ не должны вылезать с допросов. Но - нет, все хорошо, снова можно тащить войну в мирные города.
Теперь, кажется, вообще все можно. Такое время. Законы демонстративно нарушаются даже президентом, который, судя по всему, не понимает, куда он попал и что вообще с этим делать. И потому снова надо самим подпирать государство. Снова надо создавать отряды народной самообороны. Снова надо защищать украинский мир от варваров и гнили, пока полиция и спецслужбы имитируют работу.
Но опыта у страны много. Больше, чем у фсбшников в косплейных костюмах. Этой стране все по плечу. Раз спецслужбы не организовывают им камеры, то каждому предателю организуют мусорный бак и билет в Ростов.
в Украине спец.службы сейчас чисто на Московию работают...
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1278028410556727298/photo/1
Тому що антимайдан ментально дорогий янеківському міністру економіки.