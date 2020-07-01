Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о медиа в первом чтении
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон "О медиа".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук главы НСЖУ Сергея Томиленко, соответствующее решение было принято за заседании комитет 1 июля.
Поименного списка голосовавших по этому вопросу на сайте комитета нет. В комитет входят 17 нардепов (от "Слуги народа" – девять, "Европейской солидарности" – три, "Оппозиционной платформы – За жизнь" – три, группы "За будущее" – один, "Батьківщина" – один).
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что за такое решение проголосовали большинство нардепов от "Слуги народа".
"Слуги народа" в парламентском комитете дружески игнорируют обращения журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров. Законопроект "О СМИ" поддержан как "доработанный" к первому чтению. "За" – "Слуга народа" (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался – Гео Лерос", – говорится в сообщении.
Против, по словам главы НСЖУ, проголосовали Александр Абдуллин ("Батьківщина"), Ирина Констанкевич ("За будущее") и Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный ("Оппозиционная платформа – За жизнь").
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