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Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о медиа в первом чтении

Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о медиа в первом чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять закон "О медиа".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук главы НСЖУ Сергея Томиленко, соответствующее решение было принято за заседании комитет 1 июля.

Поименного списка голосовавших по этому вопросу на сайте комитета нет. В комитет входят 17 нардепов (от "Слуги народа" – девять, "Европейской солидарности" – три, "Оппозиционной платформы – За жизнь" – три, группы "За будущее" – один, "Батьківщина" – один).

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что за такое решение проголосовали большинство нардепов от "Слуги народа".

"Слуги народа" в парламентском комитете дружески игнорируют обращения журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров. Законопроект "О СМИ" поддержан как "доработанный" к первому чтению. "За" – "Слуга народа" (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался – Гео Лерос", – говорится в сообщении.

Против, по словам главы НСЖУ, проголосовали Александр Абдуллин ("Батьківщина"), Ирина Констанкевич ("За будущее") и Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медиасообщество выступает против законопроекта №2693 "О медиа": может использоваться как инструмент цензуры

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СМИ (3837) цензура (1337) медиа (186)


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Да принимаем! А то с Бубочки все ржут и ни в вто чем он играет на пианине не ставят! Ну надо ещё дружбану Сане Пореченкову помочь!
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01.07.2020 17:59 Ответить
По российскому образцу 1999.
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01.07.2020 18:07 Ответить
У слуг народа ума только хватает на переписать и то с ошибками!
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01.07.2020 18:08 Ответить
Имею много зебилов, среди знакомых журношлюх.Сцут кипятком от этого закона,хаха)),ачередная пабедка вам на рыло,зебилы))))
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01.07.2020 18:10 Ответить
дивлюсь пряму трансляцію як Порох зєбільйо розриває. Сидить падлюччя зелене і сциться.
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01.07.2020 18:14 Ответить
нафига этот закон?
уже есть в УК Украины статьи за призыв убийства президента
и свержение законного строя по которым можно садить...
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01.07.2020 20:01 Ответить
 
 