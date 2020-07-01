Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти закон "Про медіа".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук голови НСЖУ Сергія Томіленка, відповідне рішення було прийнято за засіданні комітету 1 липня.
Поіменного списку тих, хто голосував за це питання на сайті комітету немає. До комітету входять 17 нардепів (від "Слуги народу" - дев'ять, "Європейської солідарності" - три, "Опозиційної платформи - За життя" - три, групи "За майбутнє" - один, "Батьківщина" - один).
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що за таке рішення проголосували більшість нардепів від "Слуги народу".
"Слуги народу" в парламентському комітеті дружньо ігнорують звернення журналістських організацій, ЗМІ, інформагентств, журналістів та блогерів. Законопроект "Про медіа" підтримано як "доопрацьований" до першого читання. "За" - "Слуга народу" (у лідерах - Микита Потураєв та Євгенія Кравчук). Утримався - Гео Лерос", - сказано в повідомленні.
Проти, за словами глави НСЖУ, проголосували Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), Ірина Констанкевич ("За майбутнє") і Юрій Павленко, Ренат Кузьмін і Олександр Качний ("Опозиційна платформа - За життя").
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