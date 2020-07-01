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Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні

Профільний комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти закон "Про медіа".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук голови НСЖУ Сергія Томіленка, відповідне рішення було прийнято за засіданні комітету 1 липня.

Поіменного списку тих, хто голосував за це питання на сайті комітету немає. До комітету входять 17 нардепів (від "Слуги народу" - дев'ять, "Європейської солідарності" - три, "Опозиційної платформи - За життя" - три, групи "За майбутнє" - один, "Батьківщина" - один).

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зазначив, що за таке рішення проголосували більшість нардепів від "Слуги народу".

"Слуги народу" в парламентському комітеті дружньо ігнорують звернення журналістських організацій, ЗМІ, інформагентств, журналістів та блогерів. Законопроект "Про медіа" підтримано як "доопрацьований" до першого читання. "За" - "Слуга народу" (у лідерах - Микита Потураєв та Євгенія Кравчук). Утримався - Гео Лерос", - сказано в повідомленні.

Проти, за словами глави НСЖУ, проголосували Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), Ірина Констанкевич ("За майбутнє") і Юрій Павленко, Ренат Кузьмін і Олександр Качний ("Опозиційна платформа - За життя").

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Да принимаем! А то с Бубочки все ржут и ни в вто чем он играет на пианине не ставят! Ну надо ещё дружбану Сане Пореченкову помочь!
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01.07.2020 17:59 Відповісти
По российскому образцу 1999.
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01.07.2020 18:07 Відповісти
У слуг народа ума только хватает на переписать и то с ошибками!
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01.07.2020 18:08 Відповісти
Имею много зебилов, среди знакомых журношлюх.Сцут кипятком от этого закона,хаха)),ачередная пабедка вам на рыло,зебилы))))
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01.07.2020 18:10 Відповісти
дивлюсь пряму трансляцію як Порох зєбільйо розриває. Сидить падлюччя зелене і сциться.
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01.07.2020 18:14 Відповісти
нафига этот закон?
уже есть в УК Украины статьи за призыв убийства президента
и свержение законного строя по которым можно садить...
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01.07.2020 20:01 Відповісти
 
 