С 1 июля управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает уголовную ответственность, но это ненадолго

С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор это считалось административным правонарушением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, начиная с 1 июля, штрафы для водителей в состоянии алкогольного опьянения выросли до 17-34 тыс. грн, раньше такое правонарушение каралось штрафом в 10,2 тыс. грн.

"Как только президент подпишет закон 3314, который вернет вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков назад, в административный кодекс, то все вернется к первоначальному варианту. Это связано с определенными изменениями законодательства и законодательными коллизиями. Непродолжительное время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения побудет уголовным проступком", - рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Также он сообщил результаты работы первого месяца системы автофотовидеофиксации в Киеве и области.

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"Количество зафиксированных 50-ю камерами превышений скорости снизилось за месяц в четыре раза. С 57 880 зафиксированных превышений скоростного режима на 1 июня, стало 13 325 по состоянию на конец июня. По количеству ДТП, то о какой-либо динамике можно будет говорить через полгода", - пояснил Артем Шевченко.

Отметим, что закон №3314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" принят парламентом 17 июня, а 23-го - направлен на подпись президенту.