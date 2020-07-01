С 1 июля управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает уголовную ответственность, но это ненадолго
С 1 июля в Украине вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор это считалось административным правонарушением.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо, начиная с 1 июля, штрафы для водителей в состоянии алкогольного опьянения выросли до 17-34 тыс. грн, раньше такое правонарушение каралось штрафом в 10,2 тыс. грн.
"Как только президент подпишет закон 3314, который вернет вождение в состоянии алкогольного опьянения из уголовных проступков назад, в административный кодекс, то все вернется к первоначальному варианту. Это связано с определенными изменениями законодательства и законодательными коллизиями. Непродолжительное время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения побудет уголовным проступком", - рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
Также он сообщил результаты работы первого месяца системы автофотовидеофиксации в Киеве и области.
"Количество зафиксированных 50-ю камерами превышений скорости снизилось за месяц в четыре раза. С 57 880 зафиксированных превышений скоростного режима на 1 июня, стало 13 325 по состоянию на конец июня. По количеству ДТП, то о какой-либо динамике можно будет говорить через полгода", - пояснил Артем Шевченко.
Отметим, что закон №3314 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" принят парламентом 17 июня, а 23-го - направлен на подпись президенту.
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прошёл по начерченной линии - едь дальше
не прошёл - протокол что пьяный
если полицейский сам нарисовал синусоиду и по ней не получается пройти - ты трезвый
если прошел по его синусоиде - вы с ним друзья и есть с кем добавить....
читай - ниче не поменялось. я сегодня видел за час два дтп, причем в стиле "паровозик" причем поток пытается соблюдать и едет 60-70. спрашивается почему паровозик, потому что кто-то смотрел на спидометр а не на дорогу, а от монотонной езды 60 заснуть можно... и вместо того чтобы пересечь город за пол часа едешь часИсточник: https://censor.net/n3205483"
Так в Украине все чиновники сядут( оттягивающиеся в клубах после "тяжёлых будней" и "не в состоянии" вызвать себе такси) Правильно,зачем в стране где от пьяных ( в том числе и на пешеходных переходах) погибает в разы больше чем на войне такой закон? "Не на часi",конечно. Надо отменить. От домашнее насилия( до корки описанное в УК) надо расширять( для разрушения семьи). А убирать причины гибели граждан,то такое( не для этого ж законы принимаются в Украине что бы в социальном государстве человеку лучше жилось)