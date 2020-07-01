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Сакварелидзе: "Порошенко выиграл схватку и отбелил себя"

Сакварелидзе:

Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал судебное заседание с участием пятого президента Уккраины Петра Порошенко.

Об этом политик написал на своей станице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Петр Алексеевичу было не сложно почувствовать моральное и правовое преимущество. У него сегодня был полный бенефис в суде. Выступал спокойно и четко. Понятно, что тут уже ничего не исправить. Эту схватку он объективно выиграл. Отбелился по полной.
К моему очень глубокому сожалению", - написал Сакварелидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в суде: Верните этот "трэш" в Офис Генпрокурора и перестаньте тратить бюджет на то, что "курам на смех"

Напомним, 1 июля в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

Сакварелидзе: Порошенко выиграл схватку и отбелил себя 01

Также смотрите: Печерский суд перенес на 8 июля избрание меры пресечения Порошенко. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Автор: 

Порошенко Петр (19606) суд (25105) Сакварелидзе Давид (318)


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Топ комментарии
+86
нет таких))
Пороху "обвиняют" по статьям "за получение Томоса, возрождение и развитие ЗСУ, сопротивление фуйлу" и прочий портновско-шмарийский бред..
Ну и конечно, за систематичне "знущання над вислюком оманським"
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02.07.2020 00:04
+83
да с таким правосудием и отбеливаться не надо. Я так и не понял, что по факту ему вменяют...Где хищения? Где нецелевые растраты? Где мародёрство? Где видеосъемки? Где показания его коллег? Где хоть какие-то доказательства?
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01.07.2020 23:54
+79
Сакварелидзе, сам укакаться против Пороха не хочешь ?

"к своему великому сожалению"
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01.07.2020 23:54
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Шкода що Порошенко не став Лукашенком
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02.07.2020 18:13 Ответить
если юридический треш не работает "к великому сожалению" Сакварелидзе, значит, не туда ему поместили прокурорские погоны...
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02.07.2020 12:20 Ответить
Барига соєва відбілиться в крематорії.
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02.07.2020 14:33 Ответить
Эй, Ты!! дебил грузинскии!! ану двигай в свою Грузию!
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02.07.2020 12:49 Ответить
Після Сабакашвілі.
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02.07.2020 17:25 Ответить
тыц пердыц, а кому же с крышей не прыгать? - буба не по крышам ... - ванна?
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02.07.2020 19:09 Ответить
саака на крышах воду пьет - жажда, та и привычка....
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02.07.2020 19:17 Ответить
моника в отместку должна таки письнуть в банку.....
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02.07.2020 18:59 Ответить
У него сегодня был полный бенефис в суде. Выступал спокойно и четко. Понятно, что тут уже ничего не исправить. Эту схватку он объективно выиграл.

Show must go on. Все по сценарию. А Пеца красавец, даже похудел для новой роли
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02.07.2020 20:16 Ответить
Т е юрист написал о выигранной схватке а как же ПРАВОсудие? А как же Фемида с завязанными глазами? Как это ничего не исправить - фальсификаторы сломались?
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02.07.2020 22:55 Ответить
Порошенко звинувачують, що він незаконо призначив когось там на посаду. А всілякі юзіки, сивохи сакашвілі та інша шелупонь на державних посадах це тоді ЩО?
З таким же успіхом гепрокуратура може відкривати справу на преЗедента вже сьогодні
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02.07.2020 20:57 Ответить
вы сейчас волшебное слово сказали - "папередники"..
то все ани а я за 4 года муху не убил - от тут верю и сразу/////
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03.07.2020 01:28 Ответить
"Действие Зеленого давно вызывают недоумение. " Не звертайте уваги.Всьо харашо,двигаємся дальше,то всьо порошенко вінават.)))
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02.07.2020 23:43 Ответить
Сакварелідзе: "Порошенко виграв сутичку й відбілився" - Цензор.НЕТ 4454
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03.07.2020 00:37 Ответить
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