Сакварелидзе: "Порошенко выиграл схватку и отбелил себя"

Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал судебное заседание с участием пятого президента Уккраины Петра Порошенко.

Об этом политик написал на своей станице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Петр Алексеевичу было не сложно почувствовать моральное и правовое преимущество. У него сегодня был полный бенефис в суде. Выступал спокойно и четко. Понятно, что тут уже ничего не исправить. Эту схватку он объективно выиграл. Отбелился по полной.

К моему очень глубокому сожалению", - написал Сакварелидзе.

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Напомним, 1 июля в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

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