Сакварелидзе: "Порошенко выиграл схватку и отбелил себя"
Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал судебное заседание с участием пятого президента Уккраины Петра Порошенко.
Об этом политик написал на своей станице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Петр Алексеевичу было не сложно почувствовать моральное и правовое преимущество. У него сегодня был полный бенефис в суде. Выступал спокойно и четко. Понятно, что тут уже ничего не исправить. Эту схватку он объективно выиграл. Отбелился по полной.
К моему очень глубокому сожалению", - написал Сакварелидзе.
Напомним, 1 июля в Печерском суде Киева состоялось очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
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Show must go on. Все по сценарию. А Пеца красавец, даже похудел для новой роли
З таким же успіхом гепрокуратура може відкривати справу на преЗедента вже сьогодні
то все ани а я за 4 года муху не убил - от тут верю и сразу/////