Сакварелідзе: "Порошенко виграв сутичку й відбілився"

Ексзаступник генпрокурора Давид Сакварелідзе прокоментував судове засідання за участю п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Петрові Олексійовичу було не складно відчути моральну і правову перевагу. У нього сьогодні був повний бенефіс у суді. Виступав спокійно і чітко. Зрозуміло, що тут уже нічого не виправити. Цю сутичку він об'єктивно виграв. Відбілився по повній. На мій дуже превеликий жаль", - вважає Сакварелідзе.

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