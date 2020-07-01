Сакварелідзе: "Порошенко виграв сутичку й відбілився"
Ексзаступник генпрокурора Давид Сакварелідзе прокоментував судове засідання за участю п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Петрові Олексійовичу було не складно відчути моральну і правову перевагу. У нього сьогодні був повний бенефіс у суді. Виступав спокійно і чітко. Зрозуміло, що тут уже нічого не виправити. Цю сутичку він об'єктивно виграв. Відбілився по повній. На мій дуже превеликий жаль", - вважає Сакварелідзе.
Топ коментарі
+86 Леонид Богданов
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+83 Tiranozavr Rex
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+79 Алекс Мышкевич
показати весь коментар01.07.2020 23:54
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Show must go on. Все по сценарию. А Пеца красавец, даже похудел для новой роли
З таким же успіхом гепрокуратура може відкривати справу на преЗедента вже сьогодні
то все ани а я за 4 года муху не убил - от тут верю и сразу/////