УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10271 відвідувач онлайн
Новини Фото
29 738 394

Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всі патріотичні сили в державі мають об'єднатися проти політичних репресій і проросійського реваншу та захистити справедливість.

Про це говорили учасники акції на підтримку п'ятого Президента Петра Порошенка, яка відбулася під стінами ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні тут разом з нами духом, серцем і переконаннями ті українські воїни, які на сході захищають нашу Батьківщину. Бо вони сьогодні тут стоять за правду, за державу. Вони сьогодні тут стоять за те, щоб ніхто і ніколи не мав права знущатися над Україною. А ми зібралися тут тому, що символом цього став п’ятий Президент України Петро Порошенко. Коли Порошенка звинувачують у тому, що він віддав наказ на контрнаступ українських військ – для нас це звучить безглуздо. Бо ми розуміємо, що ми крок за кроком зобов’язані звільнити українську територію. Ще більше безглуздо звучить, коли проти Порошенка порушують кримінальну справу за те, що він сприяв створенню Української церкви. Сьогодні йдеться не тільки про Порошенка. Мова сьогодні йде про кожного з нас. Ми стоїмо тут, щоб захистити справедливість. Ми сьогодні тут разом, щоб дуже чітко сказати, що ми разом і до кінця", – заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош

Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 01

"Звичайно, що Порошенко в Зеленського перед очима стоїть, бо він розуміє, що був справді Президент, який розбудовував країну, армію, захищав українську мову. І воно тисне йому на голову. А як воно тисне на голову Путіну? Вони розуміють, що поки ми всі разом, їм нас ніколи не здолати. Ми тут стоїмо за те, щоб ніхто у нас країну не забрав", – зазначив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз наголосив: "нас багато, і вони цього бояться. І зараз це – клони Поклонської, Аксьонових, клони тих, для кого зрада – це їхнє життя. Вони нічого не поважають, що пов’язане з Україною. Я чітко знаю, що ми їх переможемо. Але треба швидше це робити, тому що вони щодня здають Україну. Коли я був у в’язниці, я говорив що Порошенко – мій президент, тому що я бачив, як вони його бояться, тому що він не зраджував Україну. А сьогодні, коли я намагаюсь казати "президент України", – у мене ніяк язик не повертається. Тому що бути президентом України – це в першу чергу поважати і битися за Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко

"Коли ми йшли в АТО, нас завжди вчили: ніколи не недооцінюйте ворога. Якщо хтось каже, що Зеленський дурник – ні. Це просто маріонетка в руках Коломойського і Кремля, яка дуже системно, грамотно, послідовно знищує Україну, доводячи її до ліквідації по всіх фронтах. Міжнародна політика, дипломатична, економіка, здача військових позицій, знищення армії і в кінці кінців, їхнім апогеєм буде ліквідація України. Ніхто не застрахований від помилок. Головне знайти в собі гідність і честь визнати її і разом, спільно, виправляти помилку. Тому я закликаю всіх фанів Зеленського: спільно, разом, дивлячись на рік його роботи по здачі інтересів України, об’єднатися і спільним фронтом захищати нашу країну. Поки є що захищати", – зазначив народний депутат восьмого скликання Олег Барна.

"З моєї точки зору вже більше для перемоги і для становлення української нації, для здобуття почуття власної честі і гідності на великих посадах державних не зробив ніхто більше, ніж Петро Олексійович Порошенко. Наше майбутнє формується тут і зараз. Наскільки зараз ми покажемо цій владі нашу міць, настільки вони не зможуть переступити через ті червоні лінії, хоча вони давно їх вже попереступали. Це- злочинна організація і зрадники, які кожен день і на кожному кроці здають інтереси держави. Підтримуйте всіх, проти кого зараз влада намагається чинити тиск, репресії", – закликав колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова

"Ми маємо цілеспрямований наступ на все українське. Сьогодні тут під ДБР і "Печерним судом" з нами будуть представники різних партій і організацій. Сьогодні, якщо ми хочемо захистити мову, армію, віру, державність, політв’язнів, якщо ми хочемо сьогодні захистити Петра Порошенка як лідера, для якого ці цінності є базовими і він це довів не одним роком важкої праці, то ми маємо бути єдині. Шановне товариство, до кого б ви там не належали, всіх запрошую бути на кожній акції протесту, де намагаються попустити українську державу", – закликала народна депутатка, волонтерка Софія Федина.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко наголосив: "Влада Зеленського пішла шляхом авторитаризму, диктатури. І першим, кого вони хочуть загнати – це є лідер опозиції. Саме тому вони так переслідують Порошенка. І саме тому ми прийшли підтримати не тільки і не просто Порошенка. Ми прийшли підтримати Україну, бо почнуть з Порошенка, а дійдуть до кожного нас з вами. Ми тут, аби продемонструвати, що України – це кожен з нас. Що Конституція – для кожного з нас. Що коли Венедиктова виходить і каже: хай Порошенко в суді доказує, що він не винний, то це знущання над Конституцією України, бо стаття 62 каже, що кожна людина є невинною, поки іншого не визнав суд. І ніхто не зобов’язаний доводити, що він невинний. Це вони мають довести – в чому вина! А я вам скажу, в чому вина: вина в тому, що він лідер опозиції, вина в тому, шо він продовжує працювати на Україну, вина в тому, що він їздить Україною і допомагає людям. Вина в тому, що влада бездарна, а він допомагає".

"Петро Порошенко і вся команда зробили неможливе, те, про що мріяли століттями, чого не могли добитися десятиліттями – добилися об’єднання українських православних та вселенського визнання Української Православної Церкви. А тепер виявляється, що це "розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Тепер, виявляється, ДБР і інші органи разом з Московським патріархатом вимагають того, щоб все це було припинене. Щоб знову московський піп розпоряджався і допомагав іноземним військам, розказував, що українські православні якось не так моляться. Цього не буде. Українська церква завжди існуватиме, ми захистимо її всі разом. Поки не припиняться політичні переслідування, поки не припиняться переслідування армії, гонитви на мову, на церкву, і поки вони не отямляться – або ми всі разом попросимо їх на вихід", - застерігає народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

Після акції під будівлею ДБР прихильники Петра Порошенка вирушили під стіни Печерського суду, де відбулося судове засідання, на якому обирався запобіжний захід п'ятому президенту України.

На багатотисячній акції під Печерським судом на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка виступили громадські активісти, учасники війни проти російської агресії, волонтери.

"Це - наша земля, це наша столиця. За цю землю віддали життя найкращі патріоти України, і нам нікуди відступати. Будуть втікати вони в Москву і Ростов, до ганебних катів, де знову ховатимуться. Зараз знову піднімає голову бандитизм, знову корупція паралізує всі щаблі влади. А чим займаються правоохоронці? Сотні слідчих ДБР, СБУ, ГПУ і д.т., і т.п. займаються фабрикацією ганебних фальшивих справ. І знову як було за Януковича - знову замовні справи, знову продажні суди. Але кожен зрадник має знайти свій вирок. Це наша відповідальність перед нащадками - щоб ніколи не відроджувалося продажне правосуддя, ніколи не відроджувалася зрада. Прийшов час усім патріотам і відповідальним українцям об'єднуватися", - зазначив Олександр Турчинов.

"Ми приїхали сьогодні з усіх куточків України, тому що ми розуміємо - сьогодні ця атака не тільки на Петра Порошенка. Сьогодні ця атака на всіх українців, які в 2014 році захищали Україну від російської агресії. Вони відкрили справи проти багатьох. Але їхня головна мета - це Порошенко. У Зеленського така гостра форма "порошенкозалежності". Він усвідомлює, що він не на своєму місці, він був блазнем, клоуном, так і залишився клоуном і ніколи не стане президентом. Тому для нього так важливо принизити Порошенка, щоб на його тлі мати вигідний вигляд. Але переслідування Порошенка - це те, що на вушко нашептав Зеленському Путін. Тому що для нього Порошенко є найбільшим ворогом. Все, що ми тут бачимо, це організація путінського сценарію. Ті ж люди, які за Януковича знищували опозицію, сьогодні знищують Порошенка і нашу команду. Але українців не зламати. Наша сила - в нашій єдності", - заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій.

"Ця "портновщина", яку нам намагаються нав'язати, не має жодного стосунку до права, а тим більше до справедливості. Влада провалила все, що могла, і опустилася до загравань з реваншистами і політичних переслідувань. І, звичайно, їм дуже заважає масштабна фігура Петра Порошенка, який на посту президента довів, якою може бути справжня Україна - успішною державою з європейською перспективою. А не московським улусом на чолі з малоросом при булаві. Потрібен час, щоб частина суспільства, засліплена чорною пропагандою, це усвідомила. І ми дамо їм цей час. Більше нікому транслювати проукраїнську державницьку позицію, і ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми не дамо знищити державу", - сказав ветеран АТО, активіст і блогер Валерій Прозапас.

"За що вони судять зараз Петра Порошенка? За три прості речі: за армію, мову і віру. Вони хочуть знищити те, що засновує українців і робить Україну - Україну. І вони за це зараз довбають. Але ми цього їм не дамо. Вони продовжують атакувати не тільки нашу армію, віру, а й нашу мову і українську культуру. Як каже Зеленський: "яка різниця", якою мовою розмовляти, якщо заасфальтовано і горить ліхтар. У концтаборах теж були хороші дороги і горіли ліхтарі, але ми не хочемо бути в концтаборі, ми хочемо бути українцями, а не малоросами", - заявив популярний блогер Андрій "Полтава" Карпов.

"У 2014-2015 роках українська нація об'єдналася і зупинила російське нашестя. Коли з трьох боків на Україну націлили свої автомати російські окупанти, коли з трьох боків сформовано ударні угруповання, що робить президент України? Сидить у чатику далекобійників, їде в Херсонську область поцікавитися, як там вродила картопля. П'ятий президент України зустрічається з послами країн світу. У мене у зв'язку з цим питання, хто в нашій країні Верховний Головнокомандувач?", - зазначив ветеран АТО Олексій Петров.

Пізніше стало відомо, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку перенесено на 8 липня.

Після засідання суду, виступаючи перед присутніми, Петро Порошенко заявив: "Ми не намагаємося захоплювати щось. Ми говоримо чесно: або спільно будуємо Україну, або купуйте квиток у Ростов. Маршрут відомий і доля відома. На жаль, сьогодні була дуже велика кількість паралелей під час судового засідання. Хочу сказати, що я сам у захваті від виступів наших адвокатів, і дуже злий, коли чув брехню прокурорів. "Зелені" - це як піна. Вона невідомо звідки взялася і невідомо куди змиється. Їх не треба ні бити, ні тиснути, - сказав п'ятий президент України".

Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 03
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 04
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 05
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 06
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 07
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 08
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 09
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 10
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 11
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 12
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 13
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 14
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 15
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 16
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 17
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 18
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 19
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 20
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 21
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 22
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 23
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 24
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 25
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 26
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 27
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 28
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 29
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 30
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 31Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 32
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 33
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 34
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 35
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 36
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 37
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 38
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 39
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій 40
Фото: Олег Богачук, Михайло Палінчак, Олексій Плиско

Автор: 

Княжицький Микола (89) Порошенко Петро (15180) Гончаренко Олексій (488) Синютка Олег (56) Барна Олег (101) Чийгоз Ахтем (261) Балух Володимир (310) ДБР (3502) Федина Софія (72)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Зеленский от злости бегает по потолку) Уймись Вова твои прихильники это маргиналы- домохозяйки,парикмахеры и посудомойки, и они никогда на твою поддержку на улицу не выйдут)
показати весь коментар
01.07.2020 13:47
+53
Нужно оправдать брехню предвыборной компании. Зе!ля же только потому и пришел к власти что оббрехал Порошенко. Всё была ложь. На тотальной лжи зе!ля получил свой пост и большинство в Раде. И потому, что это была ложь - это были не выборы, а захват власти. А захватывают власть для чего? Чтоб делать свое чёрное дело. В случае с зе!лей это обессиливание, хаос и развал страны. "И так"(с) отпустить они не могут: нужно дать картинку зе!билам чтобы они зырили перед телеком и перетирали на лавках, пока зе!ля свое чёрное дело не доделает до конца.
показати весь коментар
01.07.2020 13:59
+48
Да, нюхач зеленый начудил за год такого - дай Бог за пятилетку разгрести
показати весь коментар
01.07.2020 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
нас это не касается. Не про нас это писано.
показати весь коментар
01.07.2020 20:21 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2020 20:46 Відповісти
цікаво скільки зебілів прийде під суд коли сажатимуть бубочку?
показати весь коментар
01.07.2020 20:22 Відповісти
Це тоді,коли будуть випускати з тюрми Баригу ?
За "гарну поведінку " ?))
показати весь коментар
01.07.2020 20:25 Відповісти
- В каком полку вы служили, уважаемый?
показати весь коментар
01.07.2020 20:27 Відповісти
должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
показати весь коментар
01.07.2020 20:25 Відповісти
Шоколад давали?
показати весь коментар
01.07.2020 20:23 Відповісти
"Паяц безнаказанно мерзко шутил,
Привык он над всеми глумиться.
Но Дыров Рамзанка слегка пригрозил
И шут поспешил извиниться.

Жил трусливый злобный гном,
Шут и хам в лице одном.
Был он куклой коломойской,
Стал он Вовкой-ссыкуном!
Был он куклой коломойской,
Стал он Вовкой-ссыкуном!

Повестки тебе приходили не раз,
Страну защищать призывая.
Но ты посчитал, что отчизну ты спас,
"Сватов" с москалями снимая.

Жил трусливый злобный гном,
Шут и хам в лице одном.
Был он куклой коломойской,
Стал он Вовкой-ссыкуном!
Был он куклой коломойской,
Стал он Вовкой-ссыкуном!

Что ты дошутился, ты быстро поймёшь.
Не зря ходят слухи в народе,
Что термос литровый ты скоро найдёшь
В своём, пардон, заднем проходе.

Ты - трусливый злобный гном,
Шут и хам в лице одном.
Был ты куклой коломойской,
Будешь Вовкой-ссыкуном!
Был ты куклой коломойской,
Будешь вечно Ссыкуном!".
показати весь коментар
01.07.2020 20:24 Відповісти
Поющий дальнобойщик ещё не такое выдаст в ответ на "засранцев", кроме видика добавит и песню.
показати весь коментар
01.07.2020 20:29 Відповісти
- А вы не знаете, что он про него сказал?
показати весь коментар
01.07.2020 20:38 Відповісти
https://www.facebook.com/100006800705246/posts/2711696582400339/?d=n
показати весь коментар
02.07.2020 12:20 Відповісти
Кстати преследование Пороха зебильней приветствую. Злее будет когда снова станет президентом.
показати весь коментар
01.07.2020 20:26 Відповісти
На этот счёт я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.
показати весь коментар
01.07.2020 20:28 Відповісти
Забудьте об этом.
Главная ошибка Порошенко даже не в отсутствии реформ. И не в желании контролировать финансовые потоки.
Его главная ошибка в другом.
Он превратил украинский патриотизм 2014 года, который действительно был и который можно только приветствовать, который помог нам выстоять, в махровый национализм.
И эта ошибка была непростительной.
Когда народ силой принуждают к чему-либо, он начинает сопротивляться.
Порошенко просто перегнул палку с национализмом, он по сути убил дух патриотизма, заменив его националистическим суррогатом. Оседлав правильного (как ему казалось) конька, он слишком сильно его пришпорил.
И это тонко почувствовала украинская нация. И дала происходящему справедливую оценку на выборах.
Именно поэтому клан сторонников бойко-медведчука расширяется с каждым днем. Это реакция на насильственный национализм.
И появление в будущем финале на выборах пары Зеленский-Бойко - это более чем реально.
А Порошенко... это отыгранная карта. Он никому уже не интересен. Никто и никогда на него больше не сделает ставку. В первую очередь - Запад.
Посадят - не посадят его?.. Да какая, в сущности, разница?
показати весь коментар
01.07.2020 20:49 Відповісти
Много еще идиотов, много, плюс проплаченная грязными деньгами олигарха массовка. P.S. Я сейчас в раздумье и затруднении. Дело в том, что только последний мудак будет поддерживать давнего агента кацапских спецслужб Петра Порошенко, основателя СДПУ(о) и ПР, министра Януковича, старого провокатора, чему доказательств море. И тут я читаю что к нему в банду лезут Яценюк (ну это закономерно), Турчинов (как там Турчинов говорил в 2006 году, "у Порошенко уголовная статья на лбу написана", и стало понятно, что слухи о коррупции Турчинова имеют основание), но, самое неприятное, что г-н Бутусов собственной персоной тоже решил работать на банду Порошенко. Отака х@йня, малята (с)
показати весь коментар
01.07.2020 20:31 Відповісти
мітинги - до СРА КИ!! КАЦАБИДЛО розуміє тільки МОВУ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ!!!!
показати весь коментар
01.07.2020 20:34 Відповісти
- Этого я вам сказать не могу, этого ещё никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его ещё до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу.
показати весь коментар
01.07.2020 20:39 Відповісти
Угрупування ДБР Порох с адвокатами раскатали под фольгу, а

Позорный судья Волчара послал угрупування нах и перенес заседание

8 июля будет ещё горячей !
показати весь коментар
01.07.2020 21:01 Відповісти
Де ти його побачив? Він зараз відео з джакузі пише про важкі часи, які очікують нас президентів...
Як ти там, розумово невноцінний, шикуєш при "вєлічайшем", якого обрав лідером нації?
показати весь коментар
01.07.2020 21:00 Відповісти
перенесли на 8-е,а потім ще перенесуть.Мають надію,що люди не прийдуть.Помиляються.З кожним разом кількісь людей буде рости.
показати весь коментар
01.07.2020 21:00 Відповісти
ТАК 7 НА ДОПРОС...НЕ ПРИЙДЕТ......УПАКУЮТ..8....
показати весь коментар
01.07.2020 21:15 Відповісти
дальше 10го немогут перенести по нормам процесуального кодекса,гейм оувер.
показати весь коментар
01.07.2020 21:27 Відповісти
Зелёному НИЧТО пора паковать чемоданы . В ПаРаше его ждёт кореш Янукович.
показати весь коментар
01.07.2020 21:01 Відповісти
Пецики забули . як мусарня атовців під адміністрацією тумаками відганяла ? .

*Свою колоду .....не видно * !
показати весь коментар
01.07.2020 21:05 Відповісти
При Петі атовців тільки відганяли, при Зе вони вже сидять в СИЗО!!!
показати весь коментар
01.07.2020 22:47 Відповісти
Щось не бачу на цьому платному, передвиборчому мітінгу плакатику: "Юлька - воровка і кремлівська зозуля". Воно, звісно, буде виглядати, як стиць-пердиць, але як же комусь(пєця і зєля) хочеться, щоб такий плакатик таки був...
показати весь коментар
01.07.2020 21:13 Відповісти
Порошенко все зробив щоб до влади прийшли Медведчуки, Шуфричі, Бойки вся ця погань з п'ятої колони. Він не покінчив з ВОРГАМИ України регіоналами раз і назавжди а міг. Грався в демократію, а ВОРГІВ треба було ЗНЕШКОДИТИ, залучив до влади корупціонерів а треба було сумлінних патріотів .... Ось і пожинаємо плоди і можемо втратити державність. Хоча при ньому відродилася армія, дали відсіч АГРЕСОРУ, згуртували світову спільноту проти агресора, українську церкву відродили ... Протиріччя але факт. Українці треба боротися не за Порошенка чи Ще в БОРОТСЯ ТРЕБА ЗА УКРАЇНУ
показати весь коментар
01.07.2020 21:21 Відповісти
Все проплаченые , ресурс проплаченый только на сру весне и маил сру вся правда и настоящие ЗЕпатриоты сидят, правда винторогий ВАнюша???
показати весь коментар
01.07.2020 21:34 Відповісти
Это как нужно было учить "азбуку", чтобы так поиздеваться над глаголами и выдать на-гора "выучивает" ?
показати весь коментар
01.07.2020 22:00 Відповісти
Як мені подобається, коли мої пости видаляють а пости, де мене обливають брудом, залишають
показати весь коментар
01.07.2020 23:19 Відповісти
Навіщо тебе, Ваньок, обливати брудом, ти в ньому постійно і не вимивався.
показати весь коментар
02.07.2020 11:30 Відповісти
Дурачок, ты умудрился в предыдущем комментарии сделать 4 ошибки в слове из 3-х букв.
показати весь коментар
01.07.2020 21:37 Відповісти
ванька, у тебя Порох моск украл? Так пойди на мясной ряд купи себе свинячий, в два раза умнее станешь Дятпел, брехливая мразь тебе по утрам похмельную лыбу тянет
показати весь коментар
01.07.2020 22:37 Відповісти
Откуда у зебила мозг, я вас умоляю. Обычный стандартный зебил типа Ивана Иванова это одноклеточное существо у которого есть только потребности - жрать, ср.ть и "Сваты" в телевизоре.
показати весь коментар
01.07.2020 22:56 Відповісти
дурак ты вася мацковский
показати весь коментар
01.07.2020 22:08 Відповісти
Так вы выбрав клоуна ,отдали Украину на поругание ,бандинам ,ворам и российским захватчиком.Вы внуки Шарикова ,которые здраво мыслить не умеете.Вам все не так ,вы бл... ть хотите что бы посаженный сад через пол года плодоносил.Уже нац банк Коломойши захватили ,падение всего ,что только можно ,скоро дефолт. Радуютесь зеленая плесень,что вы натворили со страной.
показати весь коментар
02.07.2020 07:22 Відповісти
Зелёная мразь, зря все это затеяла
показати весь коментар
01.07.2020 21:47 Відповісти
Да, да... мы в курсе... политические преследования...
А не было ли оных в ситуации с Корбаном???!!!
С Савченко???!!!
С Рубаном???!!!
С Саакашвили???!!!
показати весь коментар
01.07.2020 22:06 Відповісти
немытый, ты еще Гиркина вспомни. Свирнособака, не нужно так толсто, бо тебе денег не дадут
показати весь коментар
01.07.2020 22:31 Відповісти
Твоя Савченко, Медведчуковская консерва и мразь ,внучка Шарикова ,или Швондера как и ты.
показати весь коментар
02.07.2020 07:35 Відповісти
так совпало, что подарок обнуленному от зели не получился
показати весь коментар
01.07.2020 21:48 Відповісти
Луганщина. М. Рубіжне.
Тиждень тому з кабельних мереж зник 5 канал. Такого не було навіть при Януковічі.
Навіть під час трьохмісячної окупації російськіми бандами 5канал працював. Зе боїться виборів?
Та нічого йому боятися! Бо тут царює Бойко! Та хіба вони насміляться вимкнути 112 або ньсуван? Де там! То його друзі!
показати весь коментар
01.07.2020 22:03 Відповісти
Тільки останні довбо... можуть прославляти олігарха і відвертого мафіозі.
показати весь коментар
01.07.2020 22:11 Відповісти
Згоден! Чемодан. Вокзал. Ізраіль.
показати весь коментар
01.07.2020 23:22 Відповісти
Ха! кент мой на фото! Друг-порохобот! Не поленился в Киев поехать! Молодец!
показати весь коментар
01.07.2020 22:12 Відповісти
все-таки карантин, бабки всем нужны, тем более в преддверии 2-ой волны ковида...
показати весь коментар
01.07.2020 22:22 Відповісти
вот ты здесь, аборт корабелной сосны, и сидишь сутками, на бояру зарабатываешь
показати весь коментар
01.07.2020 22:34 Відповісти
Спасибо, рассмешил
показати весь коментар
01.07.2020 22:53 Відповісти
Такое впечатление, что шоколад собрал со всей страны свои 8%, видимо, еще есть чем стрелять.
показати весь коментар
01.07.2020 22:19 Відповісти
зато вы, зепилы, херои диванные, в случае любого шухера моментально мамке под юбку забиваетесь
показати весь коментар
01.07.2020 22:33 Відповісти
Какого мерзкого ублюдка выбрала Одичалая отара 73 %
показати весь коментар
01.07.2020 22:25 Відповісти
Одни кретины выбрали урода, другие пытаются вернуть старого! Не страна а паноптикум.
показати весь коментар
01.07.2020 22:42 Відповісти
В точку
показати весь коментар
02.07.2020 00:46 Відповісти
То шо Петю пора садити - це правда, навіть нема шо обговорювати
показати весь коментар
01.07.2020 22:43 Відповісти
За, шо?
показати весь коментар
01.07.2020 23:39 Відповісти
У вирокові суду буде зазначено.
показати весь коментар
01.07.2020 23:43 Відповісти
то есть не за что?
показати весь коментар
02.07.2020 14:05 Відповісти
Зомбирование населения телеканалами " 5 " , " прямий " , " єспрессо " , - идёт полным ходом . Также точно работает " zik " . За остальными , - отъявленной пропаганды на кого-либо - не видно .
показати весь коментар
01.07.2020 22:51 Відповісти
Вова, не смотри "остальные" - они тебя просто отупляют. Вообще не смотри.
показати весь коментар
01.07.2020 23:00 Відповісти
Та да , - позиция страуса всегда актуальна - при любой власти . Но власть делает народ . Пример , -- Украина .
показати весь коментар
01.07.2020 23:24 Відповісти
Чому Порошенко так безпечно почувається серед цих людей - неже там не знайшлось жодного несцикуна , котрий за ЗЕ?
показати весь коментар
01.07.2020 22:54 Відповісти
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій - Цензор.НЕТ 9978
показати весь коментар
01.07.2020 22:58 Відповісти
Слава нації!
показати весь коментар
01.07.2020 23:36 Відповісти
Кто нибудь, объясните Зе и Со, шо Ростов не резиновый. Но готов им подарить карандаш на всякий случай, в Ростове им нужнее
показати весь коментар
01.07.2020 23:09 Відповісти
Если вы думаете, что Люди вышли за пороха, то ошибаетесь. Люди вышли против зеленского и своры скоморохов.
Юсупова: война, убитые, взорванные дома, тысячи зараженных, безработица, угроза вторжения? Это все «Порох» виноват
Мнения / Общество 01-июл, 06:559 2 944 0

Как информирует популярный блогер и волонтер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook, сериал о доблестном простом парне Голобородько, сменил многосерийный сериал «Посадить Порошенко».

Публикаций о пятой президенте гораздо больше, чем обо всем вместе взятом в стране.

«Ну, а чем же ещё говорить, ведь величайший лидер современности уже изменил страну, поборол коррупцию, закончил войну, устранил нищету и посадил все ворье в стране. Вы просто не хотите этого видеть, а ведь люди стараются. Новостей с фронта фактически нет, просто перестали стрелять», - написала Юсупова.

Она отмечает, наверное, уже нет войны, а, если приходят новости об убитых и раненых, то, как сказал, президент, с кем не бывает, просто постреливают.

Приходят новости о нарастающей безработице, так это все вирус, только карантин виноват.

Закрываются предприятия и бизнес летит в пропасть? Это все глупости, вон «Велюры» и «Эпицентры» работают, жизнь кипит.

Людям задерживают зарплату? Ну так, а, кому сейчас легко? Мировой же кризис.

Война, убитые, взорванные дома, тысячи заражённых, безработица, нарастающая угроза вторжения и оккупация украинских территорий, экономический и политический коллапс, а в остальном прекрасная маркиза все хорошо, просто прекрасно.

Это все «Порох» виноват.
показати весь коментар
01.07.2020 23:53 Відповісти
Удивляет тот факт, как с первой осени президенства Пороха, его возненавидела вся страна, за коррупцию, постоянную ложь, Гелетеев и Гонтаревых, липовые перемирия, рошены, липовые реформы, показушность, множественные поражения на фронте, лобызание с рыгами, фейковое военное положение, аресты атошников и др. И как сейчас он же может стать спасителем нации от зебвения страны. Интересное кино...
показати весь коментар
02.07.2020 01:00 Відповісти
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій - Цензор.НЕТ 5133
показати весь коментар
02.07.2020 05:27 Відповісти
2 процента людей - думает, 3 процента - думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. - Бернард Шоу
показати весь коментар
02.07.2020 10:01 Відповісти
ЗЕ енд !
показати весь коментар
02.07.2020 01:44 Відповісти
И ни слова про дело Шеремета. Там, значится, можно. А тут низзя! палитические репрессии!
Двойные стандарты это.
показати весь коментар
02.07.2020 04:03 Відповісти
Зебил слаб перед Порошенко даже пропаганднские сми тролят и пишут статья на лента сру
Президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского назвали слабым в вопросе уголовного преследования экс-главы государства https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Соответствующее мнение выразил российский сенатор https://lenta.ru/tags/persons/pushkov-aleksey/ Алексей Пушков в своем https://t.me/alexey_pushkov/719 Telegram -канале.
По его словам, нынешний украинский лидер «совсем слаб» и нерешителен.
«Он был решителен и смел лишь один раз - во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно: «Я - ваш приговор!» Но как только понадобились не слова, а действия - спасовал, убежал, забился в угол», - написал Пушков.
По его словам, Зеленский, видимо, не способен на действия.
Ранее Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения https://lenta.ru/news/2020/07/01/porohenkozeenskii/ обратился к Зеленскому и генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой. «Замахнулся - бей, не надо откладывать», - заявил Порошенко и добавил, что если его «надо упрятать за решетку - упрячьте», а если его не за что судить, то власти должны перед ним извиниться" P.S
боюсь чтоб кацапы не пошли на юг чтоб захватить место дающие воду(Крым сохнет да и обнуление прошло теперь пуйлу ничего не мешает) а заодно могут пойти дальше с таким клоуном гидрантом зная что оно даже не попросит сам запад и сша помочь в случаи вторжения
показати весь коментар
02.07.2020 07:53 Відповісти
Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій - Цензор.НЕТ 5897
показати весь коментар
02.07.2020 08:55 Відповісти
Всё идёт по плану...в Украине нужна бойня и Петя с "революционерами" к этому её подталкивает....ай да молодец...ай да патриёт...и не боится что путин нападёт....герой
показати весь коментар
02.07.2020 17:24 Відповісти
Петя знает грань. И социологию регулярно мониторит. Всё, что он делает это защищается. Стоит сказать пока довольно успешно. Всё что ему необходимо это держать в тонусе свои 15%. Для этого нужны подобные статьи с картинками и видосы на Прямом. Никакой взрыв Петру не нужен. Понимает, что реальной поддержки в масштабах страны- пшик.
показати весь коментар
02.07.2020 19:36 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 