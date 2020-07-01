Після акції під ДБР багатотисячна хода попрямувала до Печерського суду на підтримку Порошенка і проти політичних репресій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всі патріотичні сили в державі мають об'єднатися проти політичних репресій і проросійського реваншу та захистити справедливість.

Про це говорили учасники акції на підтримку п'ятого Президента Петра Порошенка, яка відбулася під стінами ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Сьогодні тут разом з нами духом, серцем і переконаннями ті українські воїни, які на сході захищають нашу Батьківщину. Бо вони сьогодні тут стоять за правду, за державу. Вони сьогодні тут стоять за те, щоб ніхто і ніколи не мав права знущатися над Україною. А ми зібралися тут тому, що символом цього став п’ятий Президент України Петро Порошенко. Коли Порошенка звинувачують у тому, що він віддав наказ на контрнаступ українських військ – для нас це звучить безглуздо. Бо ми розуміємо, що ми крок за кроком зобов’язані звільнити українську територію. Ще більше безглуздо звучить, коли проти Порошенка порушують кримінальну справу за те, що він сприяв створенню Української церкви. Сьогодні йдеться не тільки про Порошенка. Мова сьогодні йде про кожного з нас. Ми стоїмо тут, щоб захистити справедливість. Ми сьогодні тут разом, щоб дуже чітко сказати, що ми разом і до кінця", – заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реванш Кремля в Україні став системним, політично мотивоване переслідування Порошенка - це московське замовлення, - Ярош

"Звичайно, що Порошенко в Зеленського перед очима стоїть, бо він розуміє, що був справді Президент, який розбудовував країну, армію, захищав українську мову. І воно тисне йому на голову. А як воно тисне на голову Путіну? Вони розуміють, що поки ми всі разом, їм нас ніколи не здолати. Ми тут стоїмо за те, щоб ніхто у нас країну не забрав", – зазначив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз наголосив: "нас багато, і вони цього бояться. І зараз це – клони Поклонської, Аксьонових, клони тих, для кого зрада – це їхнє життя. Вони нічого не поважають, що пов’язане з Україною. Я чітко знаю, що ми їх переможемо. Але треба швидше це робити, тому що вони щодня здають Україну. Коли я був у в’язниці, я говорив що Порошенко – мій президент, тому що я бачив, як вони його бояться, тому що він не зраджував Україну. А сьогодні, коли я намагаюсь казати "президент України", – у мене ніяк язик не повертається. Тому що бути президентом України – це в першу чергу поважати і битися за Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко

"Коли ми йшли в АТО, нас завжди вчили: ніколи не недооцінюйте ворога. Якщо хтось каже, що Зеленський дурник – ні. Це просто маріонетка в руках Коломойського і Кремля, яка дуже системно, грамотно, послідовно знищує Україну, доводячи її до ліквідації по всіх фронтах. Міжнародна політика, дипломатична, економіка, здача військових позицій, знищення армії і в кінці кінців, їхнім апогеєм буде ліквідація України. Ніхто не застрахований від помилок. Головне знайти в собі гідність і честь визнати її і разом, спільно, виправляти помилку. Тому я закликаю всіх фанів Зеленського: спільно, разом, дивлячись на рік його роботи по здачі інтересів України, об’єднатися і спільним фронтом захищати нашу країну. Поки є що захищати", – зазначив народний депутат восьмого скликання Олег Барна.

"З моєї точки зору вже більше для перемоги і для становлення української нації, для здобуття почуття власної честі і гідності на великих посадах державних не зробив ніхто більше, ніж Петро Олексійович Порошенко. Наше майбутнє формується тут і зараз. Наскільки зараз ми покажемо цій владі нашу міць, настільки вони не зможуть переступити через ті червоні лінії, хоча вони давно їх вже попереступали. Це- злочинна організація і зрадники, які кожен день і на кожному кроці здають інтереси держави. Підтримуйте всіх, проти кого зараз влада намагається чинити тиск, репресії", – закликав колишній політв’язень Кремля Володимир Балух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова

"Ми маємо цілеспрямований наступ на все українське. Сьогодні тут під ДБР і "Печерним судом" з нами будуть представники різних партій і організацій. Сьогодні, якщо ми хочемо захистити мову, армію, віру, державність, політв’язнів, якщо ми хочемо сьогодні захистити Петра Порошенка як лідера, для якого ці цінності є базовими і він це довів не одним роком важкої праці, то ми маємо бути єдині. Шановне товариство, до кого б ви там не належали, всіх запрошую бути на кожній акції протесту, де намагаються попустити українську державу", – закликала народна депутатка, волонтерка Софія Федина.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко наголосив: "Влада Зеленського пішла шляхом авторитаризму, диктатури. І першим, кого вони хочуть загнати – це є лідер опозиції. Саме тому вони так переслідують Порошенка. І саме тому ми прийшли підтримати не тільки і не просто Порошенка. Ми прийшли підтримати Україну, бо почнуть з Порошенка, а дійдуть до кожного нас з вами. Ми тут, аби продемонструвати, що України – це кожен з нас. Що Конституція – для кожного з нас. Що коли Венедиктова виходить і каже: хай Порошенко в суді доказує, що він не винний, то це знущання над Конституцією України, бо стаття 62 каже, що кожна людина є невинною, поки іншого не визнав суд. І ніхто не зобов’язаний доводити, що він невинний. Це вони мають довести – в чому вина! А я вам скажу, в чому вина: вина в тому, що він лідер опозиції, вина в тому, шо він продовжує працювати на Україну, вина в тому, що він їздить Україною і допомагає людям. Вина в тому, що влада бездарна, а він допомагає".

"Петро Порошенко і вся команда зробили неможливе, те, про що мріяли століттями, чого не могли добитися десятиліттями – добилися об’єднання українських православних та вселенського визнання Української Православної Церкви. А тепер виявляється, що це "розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Тепер, виявляється, ДБР і інші органи разом з Московським патріархатом вимагають того, щоб все це було припинене. Щоб знову московський піп розпоряджався і допомагав іноземним військам, розказував, що українські православні якось не так моляться. Цього не буде. Українська церква завжди існуватиме, ми захистимо її всі разом. Поки не припиняться політичні переслідування, поки не припиняться переслідування армії, гонитви на мову, на церкву, і поки вони не отямляться – або ми всі разом попросимо їх на вихід", - застерігає народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

Після акції під будівлею ДБР прихильники Петра Порошенка вирушили під стіни Печерського суду, де відбулося судове засідання, на якому обирався запобіжний захід п'ятому президенту України.

На багатотисячній акції під Печерським судом на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка виступили громадські активісти, учасники війни проти російської агресії, волонтери.

"Це - наша земля, це наша столиця. За цю землю віддали життя найкращі патріоти України, і нам нікуди відступати. Будуть втікати вони в Москву і Ростов, до ганебних катів, де знову ховатимуться. Зараз знову піднімає голову бандитизм, знову корупція паралізує всі щаблі влади. А чим займаються правоохоронці? Сотні слідчих ДБР, СБУ, ГПУ і д.т., і т.п. займаються фабрикацією ганебних фальшивих справ. І знову як було за Януковича - знову замовні справи, знову продажні суди. Але кожен зрадник має знайти свій вирок. Це наша відповідальність перед нащадками - щоб ніколи не відроджувалося продажне правосуддя, ніколи не відроджувалася зрада. Прийшов час усім патріотам і відповідальним українцям об'єднуватися", - зазначив Олександр Турчинов.

"Ми приїхали сьогодні з усіх куточків України, тому що ми розуміємо - сьогодні ця атака не тільки на Петра Порошенка. Сьогодні ця атака на всіх українців, які в 2014 році захищали Україну від російської агресії. Вони відкрили справи проти багатьох. Але їхня головна мета - це Порошенко. У Зеленського така гостра форма "порошенкозалежності". Він усвідомлює, що він не на своєму місці, він був блазнем, клоуном, так і залишився клоуном і ніколи не стане президентом. Тому для нього так важливо принизити Порошенка, щоб на його тлі мати вигідний вигляд. Але переслідування Порошенка - це те, що на вушко нашептав Зеленському Путін. Тому що для нього Порошенко є найбільшим ворогом. Все, що ми тут бачимо, це організація путінського сценарію. Ті ж люди, які за Януковича знищували опозицію, сьогодні знищують Порошенка і нашу команду. Але українців не зламати. Наша сила - в нашій єдності", - заявив народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Андрій Парубій.

"Ця "портновщина", яку нам намагаються нав'язати, не має жодного стосунку до права, а тим більше до справедливості. Влада провалила все, що могла, і опустилася до загравань з реваншистами і політичних переслідувань. І, звичайно, їм дуже заважає масштабна фігура Петра Порошенка, який на посту президента довів, якою може бути справжня Україна - успішною державою з європейською перспективою. А не московським улусом на чолі з малоросом при булаві. Потрібен час, щоб частина суспільства, засліплена чорною пропагандою, це усвідомила. І ми дамо їм цей час. Більше нікому транслювати проукраїнську державницьку позицію, і ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми не дамо знищити державу", - сказав ветеран АТО, активіст і блогер Валерій Прозапас.

"За що вони судять зараз Петра Порошенка? За три прості речі: за армію, мову і віру. Вони хочуть знищити те, що засновує українців і робить Україну - Україну. І вони за це зараз довбають. Але ми цього їм не дамо. Вони продовжують атакувати не тільки нашу армію, віру, а й нашу мову і українську культуру. Як каже Зеленський: "яка різниця", якою мовою розмовляти, якщо заасфальтовано і горить ліхтар. У концтаборах теж були хороші дороги і горіли ліхтарі, але ми не хочемо бути в концтаборі, ми хочемо бути українцями, а не малоросами", - заявив популярний блогер Андрій "Полтава" Карпов.

"У 2014-2015 роках українська нація об'єдналася і зупинила російське нашестя. Коли з трьох боків на Україну націлили свої автомати російські окупанти, коли з трьох боків сформовано ударні угруповання, що робить президент України? Сидить у чатику далекобійників, їде в Херсонську область поцікавитися, як там вродила картопля. П'ятий президент України зустрічається з послами країн світу. У мене у зв'язку з цим питання, хто в нашій країні Верховний Головнокомандувач?", - зазначив ветеран АТО Олексій Петров.

Пізніше стало відомо, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Петрові Порошенку перенесено на 8 липня.

Після засідання суду, виступаючи перед присутніми, Петро Порошенко заявив: "Ми не намагаємося захоплювати щось. Ми говоримо чесно: або спільно будуємо Україну, або купуйте квиток у Ростов. Маршрут відомий і доля відома. На жаль, сьогодні була дуже велика кількість паралелей під час судового засідання. Хочу сказати, що я сам у захваті від виступів наших адвокатів, і дуже злий, коли чув брехню прокурорів. "Зелені" - це як піна. Вона невідомо звідки взялася і невідомо куди змиється. Їх не треба ні бити, ні тиснути, - сказав п'ятий президент України".











































































Фото: Олег Богачук, Михайло Палінчак, Олексій Плиско