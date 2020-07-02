С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры

В Украине с сегодняшнего дня начнут работать кинотеатры. При этом посещать их можно будет только до 22 часов.

Стоит отметить, что карантин еще полностью не отменили, а это значит, что нужно соблюдать правила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правила посещения:

разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м;

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посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот;

расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;

в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.