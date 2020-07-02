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С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры
В Украине с сегодняшнего дня начнут работать кинотеатры. При этом посещать их можно будет только до 22 часов.
Стоит отметить, что карантин еще полностью не отменили, а это значит, что нужно соблюдать правила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Правила посещения:
разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м;
посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот;
расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;
в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Топ комментарии
+8 des_104
показать весь комментарий02.07.2020 08:49
+7 Андерсен #450397
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+4 des_104
показать весь комментарий02.07.2020 08:53
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Даёшь казино!
- Вот, работники уже не получают пол-года зарплату - и все равно ходят на работу! Три месяца назад отключили тепло - ходят как один. Два месяца на заводе не работают столовые - а они с 8.00 уже в цехах! Месяц нет воды, туалеты не работают - а они все равно на рабочих местах!
Американский президент (напряженно размышляя) вдруг говорит:
- А Вы их ДУСТом не пробовали?
Мы им платный вход на работу сделали, так они ночуют на работе