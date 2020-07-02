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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры

С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры

В Украине с сегодняшнего дня начнут работать кинотеатры. При этом посещать их можно будет только до 22 часов.

Стоит отметить, что карантин еще полностью не отменили, а это значит, что нужно соблюдать правила, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правила посещения:

разрешено, но без фан-зон и при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м;

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посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот;

расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м;

в залах со стационарным размещением мест для сидения посетителей должны размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Автор: 

карантин (16729) кино (1535) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
ну а то! все ж знают, шо после 22:00 коровавирус начинает свирепствовать.
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02.07.2020 08:49
+7
Вот не пойму я власть.. Тут же воем воют о катастрофическом росте заболевания, и тут же объявляют об открытии кинотеатров, пляжей, тур сезона, рынков, спорт сооружений , ресторанов. и т.д. и т.п вы уж или "крестик снимите, или трусы наденьте".
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02.07.2020 08:58
+4
С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры - Цензор.НЕТ 910 когда выключат свет можно пересаживаться. (лайфхак)
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02.07.2020 08:53
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Правила форума Совет форумчан
ну а то! все ж знают, шо после 22:00 коровавирус начинает свирепствовать.
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02.07.2020 08:49 Ответить
да особенно на задних рядах.
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02.07.2020 08:58 Ответить
Предлагаю ещё каждые пять минут делать перерыв, зрителей выводить и проветривать зал.
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02.07.2020 08:50 Ответить
И полную дезинфекцию
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02.07.2020 09:19 Ответить
и дефекацию
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02.07.2020 11:42 Ответить
а йєслі йа с дєвушкой хачу рядом сідєть на заднєм ряду і целовацца?
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02.07.2020 08:50 Ответить
С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры - Цензор.НЕТ 910 когда выключат свет можно пересаживаться. (лайфхак)
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02.07.2020 08:53 Ответить
а у нее есть справка о негативном тесте? ))) а разрешение на сношение она тебе подписала? а то еще к коронавирусу изнасилование приложится.
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02.07.2020 09:00 Ответить
у обоіх свєжєнькій тест на КОВІД і СПІД, согласійє подпісано - у нотаріуса завєрєно, цвєти, золото, брільянти куплєни.... осталось только в кіно сходіть на шото стоящєйє
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02.07.2020 12:01 Ответить
сподіваюсь, усе як тут за законодавством https://www.youtube.com/watch?v=wx7Lyuk7uKo
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02.07.2020 12:18 Ответить
;D
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02.07.2020 14:32 Ответить
Это уже не актуально.
Даёшь казино!
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02.07.2020 08:51 Ответить
Ставлю на чёрное
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02.07.2020 08:59 Ответить
Да ладно. Закрыли когда был один заболевший на всю страну и открыли когда болеет 24 тыс. человек и каждый день по 800 новых случаев.
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02.07.2020 08:55 Ответить
им надо марку держать, раз уже начали.
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02.07.2020 09:01 Ответить
Приезжает американский президент. приводят его на огромный завод и, желая показать трудовой героизм нашего народа и его веру во власть, с гордостью говорят:
- Вот, работники уже не получают пол-года зарплату - и все равно ходят на работу! Три месяца назад отключили тепло - ходят как один. Два месяца на заводе не работают столовые - а они с 8.00 уже в цехах! Месяц нет воды, туалеты не работают - а они все равно на рабочих местах!
Американский президент (напряженно размышляя) вдруг говорит:
- А Вы их ДУСТом не пробовали?
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02.07.2020 08:56 Ответить
... Мы им зарплату убрали, а они ходят.
Мы им платный вход на работу сделали, так они ночуют на работе
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02.07.2020 10:13 Ответить
Вот не пойму я власть.. Тут же воем воют о катастрофическом росте заболевания, и тут же объявляют об открытии кинотеатров, пляжей, тур сезона, рынков, спорт сооружений , ресторанов. и т.д. и т.п вы уж или "крестик снимите, или трусы наденьте".
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02.07.2020 08:58 Ответить
дык маски ж есть...они спасут...
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02.07.2020 09:14 Ответить
зачем ?
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02.07.2020 09:02 Ответить
Супер решение вопрса! Я думаю что это зедебил ткачеко лично курировал.У нас же падение заболеваемости? Так что необходимо увеличить до 2000 тысяч в сутки.Очень верное решение ,да же Немцы и Поляки до такого не додумались!Смотрю третьякова не одна у зедебилов ,мыслит как гебельс.
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02.07.2020 09:05 Ответить
Новая версия старого анекдота: звонит заведующий инфекционным отделением директору кинотеатра, чтобы спросить сколько тот билетов продал и готовит койки согласно проданым билетам
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02.07.2020 09:17 Ответить
І борделі повинні працювати з 22 00 (поліцаї повинні ж мати з цього зиск як і мафія), як , до речі вільно працюють в поїздах метрополітену професійні і аматорські жебраки, співаки з аерозольною слюною, музиканти. Більше Пекла, нам ваша економіка до сідниці. Тоді влада все зупинить і будуть тикати пальцем в повітря з ковидлою, мовляв. ми ж все зробли , а громадяни ба не свідомі!
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02.07.2020 09:48 Ответить
Когда этого ковида-19 были единицы - даже прогулки в парке были запрещены, а когда минимум на десятки тысяч - ВСЁ открыли. Логика ГДЕ????😨
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02.07.2020 10:05 Ответить
Логики здесь нет вообще никакой. Цель властей - как можно сильнее запугать население. Только вот населению уже начинает постепенно доходить, что его имеют по полной программе
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02.07.2020 10:29 Ответить
у ковида работа в ночь? что после 22 на работу выходит
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02.07.2020 10:28 Ответить
НАФИГА. Спада еще нет. Ну что есть куда стремиться. Догоним лидеров
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02.07.2020 10:28 Ответить
 
 