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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні в Україні відновлюють роботу кінотеатри

Від сьогодні в Україні відновлюють роботу кінотеатри

В Україні від сьогодні почнуть працювати кінотеатри. Однак відвідувати їх можна буде тільки до 22 години.

Варто зазначити, що карантин ще повністю не скасували, а це значить, що потрібно дотримуватися правил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Правила відвідування:

- дозволено, але без фан-зон та за умови присутності не більше однієї людини на 5 кв. м;

Читайте: Кабмін дозволив роботу кінотеатрів із 2 липня: максимальне завантаження - 50%

- відвідувачі мають весь час перебувати в масках і респіраторах, що прикривають ніс і рот;

- відстань між місцями для сидіння має бути не менше 1,5 м;

- у залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів повинні розміщувати з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.

Автор: 

карантин (18172) кіно (961) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
ну а то! все ж знают, шо после 22:00 коровавирус начинает свирепствовать.
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02.07.2020 08:49
+7
Вот не пойму я власть.. Тут же воем воют о катастрофическом росте заболевания, и тут же объявляют об открытии кинотеатров, пляжей, тур сезона, рынков, спорт сооружений , ресторанов. и т.д. и т.п вы уж или "крестик снимите, или трусы наденьте".
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02.07.2020 08:58
+4
С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры - Цензор.НЕТ 910 когда выключат свет можно пересаживаться. (лайфхак)
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02.07.2020 08:53
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ну а то! все ж знают, шо после 22:00 коровавирус начинает свирепствовать.
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02.07.2020 08:49 Відповісти
да особенно на задних рядах.
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02.07.2020 08:58 Відповісти
Предлагаю ещё каждые пять минут делать перерыв, зрителей выводить и проветривать зал.
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02.07.2020 08:50 Відповісти
И полную дезинфекцию
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02.07.2020 09:19 Відповісти
и дефекацию
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02.07.2020 11:42 Відповісти
а йєслі йа с дєвушкой хачу рядом сідєть на заднєм ряду і целовацца?
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02.07.2020 08:50 Відповісти
С сегодняшнего дня в Украине возобновляют работу кинотеатры - Цензор.НЕТ 910 когда выключат свет можно пересаживаться. (лайфхак)
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02.07.2020 08:53 Відповісти
а у нее есть справка о негативном тесте? ))) а разрешение на сношение она тебе подписала? а то еще к коронавирусу изнасилование приложится.
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02.07.2020 09:00 Відповісти
у обоіх свєжєнькій тест на КОВІД і СПІД, согласійє подпісано - у нотаріуса завєрєно, цвєти, золото, брільянти куплєни.... осталось только в кіно сходіть на шото стоящєйє
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02.07.2020 12:01 Відповісти
сподіваюсь, усе як тут за законодавством https://www.youtube.com/watch?v=wx7Lyuk7uKo
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02.07.2020 12:18 Відповісти
;D
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02.07.2020 14:32 Відповісти
Это уже не актуально.
Даёшь казино!
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02.07.2020 08:51 Відповісти
Ставлю на чёрное
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02.07.2020 08:59 Відповісти
Да ладно. Закрыли когда был один заболевший на всю страну и открыли когда болеет 24 тыс. человек и каждый день по 800 новых случаев.
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02.07.2020 08:55 Відповісти
им надо марку держать, раз уже начали.
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02.07.2020 09:01 Відповісти
Приезжает американский президент. приводят его на огромный завод и, желая показать трудовой героизм нашего народа и его веру во власть, с гордостью говорят:
- Вот, работники уже не получают пол-года зарплату - и все равно ходят на работу! Три месяца назад отключили тепло - ходят как один. Два месяца на заводе не работают столовые - а они с 8.00 уже в цехах! Месяц нет воды, туалеты не работают - а они все равно на рабочих местах!
Американский президент (напряженно размышляя) вдруг говорит:
- А Вы их ДУСТом не пробовали?
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02.07.2020 08:56 Відповісти
... Мы им зарплату убрали, а они ходят.
Мы им платный вход на работу сделали, так они ночуют на работе
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02.07.2020 10:13 Відповісти
Вот не пойму я власть.. Тут же воем воют о катастрофическом росте заболевания, и тут же объявляют об открытии кинотеатров, пляжей, тур сезона, рынков, спорт сооружений , ресторанов. и т.д. и т.п вы уж или "крестик снимите, или трусы наденьте".
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02.07.2020 08:58 Відповісти
дык маски ж есть...они спасут...
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02.07.2020 09:14 Відповісти
зачем ?
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02.07.2020 09:02 Відповісти
Супер решение вопрса! Я думаю что это зедебил ткачеко лично курировал.У нас же падение заболеваемости? Так что необходимо увеличить до 2000 тысяч в сутки.Очень верное решение ,да же Немцы и Поляки до такого не додумались!Смотрю третьякова не одна у зедебилов ,мыслит как гебельс.
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02.07.2020 09:05 Відповісти
Новая версия старого анекдота: звонит заведующий инфекционным отделением директору кинотеатра, чтобы спросить сколько тот билетов продал и готовит койки согласно проданым билетам
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02.07.2020 09:17 Відповісти
І борделі повинні працювати з 22 00 (поліцаї повинні ж мати з цього зиск як і мафія), як , до речі вільно працюють в поїздах метрополітену професійні і аматорські жебраки, співаки з аерозольною слюною, музиканти. Більше Пекла, нам ваша економіка до сідниці. Тоді влада все зупинить і будуть тикати пальцем в повітря з ковидлою, мовляв. ми ж все зробли , а громадяни ба не свідомі!
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02.07.2020 09:48 Відповісти
Когда этого ковида-19 были единицы - даже прогулки в парке были запрещены, а когда минимум на десятки тысяч - ВСЁ открыли. Логика ГДЕ????😨
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02.07.2020 10:05 Відповісти
Логики здесь нет вообще никакой. Цель властей - как можно сильнее запугать население. Только вот населению уже начинает постепенно доходить, что его имеют по полной программе
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02.07.2020 10:29 Відповісти
у ковида работа в ночь? что после 22 на работу выходит
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02.07.2020 10:28 Відповісти
НАФИГА. Спада еще нет. Ну что есть куда стремиться. Догоним лидеров
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02.07.2020 10:28 Відповісти
 
 