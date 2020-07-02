Від сьогодні в Україні відновлюють роботу кінотеатри

В Україні від сьогодні почнуть працювати кінотеатри. Однак відвідувати їх можна буде тільки до 22 години.

Варто зазначити, що карантин ще повністю не скасували, а це значить, що потрібно дотримуватися правил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Правила відвідування:

- дозволено, але без фан-зон та за умови присутності не більше однієї людини на 5 кв. м;

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- відвідувачі мають весь час перебувати в масках і респіраторах, що прикривають ніс і рот;

- відстань між місцями для сидіння має бути не менше 1,5 м;

- у залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів повинні розміщувати з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.