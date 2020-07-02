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Від сьогодні в Україні відновлюють роботу кінотеатри
В Україні від сьогодні почнуть працювати кінотеатри. Однак відвідувати їх можна буде тільки до 22 години.
Варто зазначити, що карантин ще повністю не скасували, а це значить, що потрібно дотримуватися правил, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Правила відвідування:
- дозволено, але без фан-зон та за умови присутності не більше однієї людини на 5 кв. м;
- відвідувачі мають весь час перебувати в масках і респіраторах, що прикривають ніс і рот;
- відстань між місцями для сидіння має бути не менше 1,5 м;
- у залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів повинні розміщувати з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.
Топ коментарі
+8 des_104
показати весь коментар02.07.2020 08:49
+7 Андерсен #450397
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+4 des_104
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Даёшь казино!
- Вот, работники уже не получают пол-года зарплату - и все равно ходят на работу! Три месяца назад отключили тепло - ходят как один. Два месяца на заводе не работают столовые - а они с 8.00 уже в цехах! Месяц нет воды, туалеты не работают - а они все равно на рабочих местах!
Американский президент (напряженно размышляя) вдруг говорит:
- А Вы их ДУСТом не пробовали?
Мы им платный вход на работу сделали, так они ночуют на работе