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Кабмін дозволив роботу кінотеатрів із 2 липня: максимальне завантаження - 50%

Кабмін дозволив роботу кінотеатрів із 2 липня: максимальне завантаження - 50%

Кабінет Міністрів України дозволив роботу кінотеатрів із 50-відсотковим завантаженням із 2 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення уряд затвердив на засіданні в середу з одноденним доопрацюванням.

"Проєкт акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Ми впроваджуємо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більш ніж 50%", - прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час засідання уряду в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські кінотеатри збираються відновити роботу 2 липня

Заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".

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сделаем всем плохо!
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25.06.2020 14:36 Відповісти
А дебилов не надо понимать, за ними можно только наблюдать и записывать в историю болезни...
То заболеваемость была на мимнимуме, так ввели жесткий карантин и похерели экономику, то начался рост заболеванемости - решили все разрешить и при этом говорить "а-я-яй, украинцы остановитесь!"
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25.06.2020 14:47 Відповісти
25.06.20 В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки 994 , умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев https://censor.net/n3204226
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25.06.2020 17:01 Відповісти
гімно для рузькава що для Європи чоколяд...
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25.06.2020 14:41 Відповісти
Если крутить только украинское кино, всё будет ОК.
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25.06.2020 14:46 Відповісти
А что там показывать будут? Голливудские и прочие киностудии практически простаивают с февраля.
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25.06.2020 15:16 Відповісти
До 31 июля карантин, а с 2 июля заражение в кинотеатрах? Заболеваемость растет, а карантин ослабляют. Значит ЛОХанулись с ведением карантина это так понимается.
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25.06.2020 15:21 Відповісти
 
 