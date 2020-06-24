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Київські кінотеатри збираються відновити роботу 2 липня
Кілька мереж столичних кінотеатрів збираються відновити роботу в Києві 2 липня.
Про ці плани генеральний директор мережі Multiplex Роман Романчук повідомив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про відкриття кінотеатрів підтвердили і в мережі "Планета Кіно".
Видання The Page повідомляє, що також з 2 липня планує відновити сеанси кінотеатр "Жовтень".
Заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".
Топ коментарі
+3 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар24.06.2020 17:36
+3 Pawlik Morozow
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+2 віктор федорович #394174
показати весь коментар24.06.2020 17:55
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У зв'язку з посиленням в Україні захворюваності на КОВІД-19, Євросоюз планує залишити кордони закритими для українців після 1 липня.
Можливо, й більше.
Що це означає? Що чимало українських заробітчан до роботи просто не доїдуть.
А в Україні з роботою теж - так собі.
І так, я з нетерпінням чекаю, як ЗЕлені звинуватять у такому стані речей безвідповідальних українців - після "Велюру", Хмельницького та обіду Арахамії та Корнієнка у Дніпрі.
Народу дуже корисно слухати ТАКІ пояснення.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
______________
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!