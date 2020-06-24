Київські кінотеатри збираються відновити роботу 2 липня

Кілька мереж столичних кінотеатрів збираються відновити роботу в Києві 2 липня.

Про ці плани генеральний директор мережі Multiplex Роман Романчук повідомив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про відкриття кінотеатрів підтвердили і в мережі "Планета Кіно".

Видання The Page повідомляє, що також з 2 липня планує відновити сеанси кінотеатр "Жовтень".

Заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".

Читайте також: Одноразові меню, без самообслуговування і дитячих кімнат, - КМДА оприлюднила вимоги до роботи готелів, кафе і ресторанів