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Новини Коронавірус і карантин
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Київські кінотеатри збираються відновити роботу 2 липня

Київські кінотеатри збираються відновити роботу 2 липня

Кілька мереж столичних кінотеатрів збираються відновити роботу в Києві 2 липня.

Про ці плани генеральний директор мережі Multiplex Роман Романчук повідомив "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про відкриття кінотеатрів підтвердили і в мережі "Планета Кіно".

Видання The Page повідомляє, що також з 2 липня планує відновити сеанси кінотеатр "Жовтень".

Заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19490) кіно (961) кінопрокат (145) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Во дебилы! Украина бьет рекорды по короновирусу а они ещё и кинотеатры хотят открыть!
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24.06.2020 17:36
+3
круть. Даешь 1000 заболевших в сутки!!!
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!
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24.06.2020 18:48
+2
А чому ж тоді у Лукашенка рейтинг 3%???
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24.06.2020 17:55
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Во дебилы! Украина бьет рекорды по короновирусу а они ещё и кинотеатры хотят открыть!
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24.06.2020 17:36 Відповісти
Правильно, изза этих дурантиншиков сколько людей осталось без работы. Как видим, дурантин вообще не нужен был. Беларусь этому яркий пример.
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24.06.2020 17:37 Відповісти
А чому ж тоді у Лукашенка рейтинг 3%???
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24.06.2020 17:55 Відповісти
Это еще норм в зеленского -3%
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24.06.2020 19:00 Відповісти
...и в зал пускать только с фото- и видеоподтверждением того, что голосовало за оманского корабельного осла
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24.06.2020 17:43 Відповісти
Довелось побывать в Виннице - там тоже "послали" карантин, сейчас это убогое подобие - общественного транспорта мало, но при этом пускают лишь сидячие места, а бабы с делами хирячат как дети в школу: люди на работу - они на базар)) по городу передвигаться невозможно)) зато базары и пивнушки - работают, неделю понаблюдал всё это и понял треш))) сейчас обратно
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24.06.2020 17:43 Відповісти
Испугался? Тебе надо сидеть в подвале)
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24.06.2020 17:48 Відповісти
Саша Анонист - смотри чтоб тебе не довелось побывать на подвале))) Об испуге - и речи нет, я к тому - что это всё "недокарантин". Карантин либо он должен быть - и он должен быть адекватным, либо его надо полностью отменять - дабы люди не страдали от тупизма "недокарантина", но в таком случае должны быть готовы к худшим последствиям.
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25.06.2020 08:06 Відповісти
Вітаю ЗЕлених з новим грандіозним провалом!
У зв'язку з посиленням в Україні захворюваності на КОВІД-19, Євросоюз планує залишити кордони закритими для українців після 1 липня.
Можливо, й більше.
Що це означає? Що чимало українських заробітчан до роботи просто не доїдуть.
А в Україні з роботою теж - так собі.
І так, я з нетерпінням чекаю, як ЗЕлені звинуватять у такому стані речей безвідповідальних українців - після "Велюру", Хмельницького та обіду Арахамії та Корнієнка у Дніпрі.
Народу дуже корисно слухати ТАКІ пояснення.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
______________
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
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24.06.2020 17:50 Відповісти
Когда во всём мире инфекцию победят, Украина по заведённой традиции останется в десятке стран с катастрофическим уровнем заболевания.
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24.06.2020 18:41 Відповісти
це не провал. так і задумано. Бо поганий наріт ніяк економіку за 6к/місяць піднімати не хоче.
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24.06.2020 20:09 Відповісти
при входе в кинозал - естественно даже температуру мерять не будут ....просто заходите платите и заражайтесь.
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24.06.2020 17:51 Відповісти
умереть за просмотр очередного "шедевра" от марвел про человека в трусах или пропаганду ЛГБТ.
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24.06.2020 18:01 Відповісти
А наш преЗЕдент и Слуги Народа это не пропаганда ЛГБТ?
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24.06.2020 18:11 Відповісти
Не подобається "про человека в трусах", дивись 95 квартал - там чєловєк бєз трусов.
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24.06.2020 18:16 Відповісти
круть. Даешь 1000 заболевших в сутки!!!
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!
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24.06.2020 18:48 Відповісти
Сватов сматрєть?
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24.06.2020 18:50 Відповісти
35-е место в списке всего то. даешь топ 5 а то и топ-3. десятки тысяч зараженых в сутки и сотни погибших. так что ли? иначе зачем все снимать?
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24.06.2020 21:45 Відповісти
 
 