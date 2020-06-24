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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские кинотеатры собираются возобновить работу 2 июля

Киевские кинотеатры собираются возобновить работу 2 июля

Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу в Киеве 2 июля.

Об этих планах генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук сообщил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Информацию об открытии кинотеатров и в сети "Планета Кино".

Издание The Page сообщает, что также со 2 июля планирует возобновить сеансы кинотеатр "Жовтень".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко

Запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".

Автор: 

карантин (16729) Киев (25542) кино (1535) кинопрокат (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Во дебилы! Украина бьет рекорды по короновирусу а они ещё и кинотеатры хотят открыть!
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24.06.2020 17:36
+3
круть. Даешь 1000 заболевших в сутки!!!
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!
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24.06.2020 18:48
+2
А чому ж тоді у Лукашенка рейтинг 3%???
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24.06.2020 17:55
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Во дебилы! Украина бьет рекорды по короновирусу а они ещё и кинотеатры хотят открыть!
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24.06.2020 17:36 Ответить
Правильно, изза этих дурантиншиков сколько людей осталось без работы. Как видим, дурантин вообще не нужен был. Беларусь этому яркий пример.
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24.06.2020 17:37 Ответить
А чому ж тоді у Лукашенка рейтинг 3%???
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24.06.2020 17:55 Ответить
Это еще норм в зеленского -3%
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24.06.2020 19:00 Ответить
...и в зал пускать только с фото- и видеоподтверждением того, что голосовало за оманского корабельного осла
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24.06.2020 17:43 Ответить
Довелось побывать в Виннице - там тоже "послали" карантин, сейчас это убогое подобие - общественного транспорта мало, но при этом пускают лишь сидячие места, а бабы с делами хирячат как дети в школу: люди на работу - они на базар)) по городу передвигаться невозможно)) зато базары и пивнушки - работают, неделю понаблюдал всё это и понял треш))) сейчас обратно
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24.06.2020 17:43 Ответить
Испугался? Тебе надо сидеть в подвале)
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24.06.2020 17:48 Ответить
Саша Анонист - смотри чтоб тебе не довелось побывать на подвале))) Об испуге - и речи нет, я к тому - что это всё "недокарантин". Карантин либо он должен быть - и он должен быть адекватным, либо его надо полностью отменять - дабы люди не страдали от тупизма "недокарантина", но в таком случае должны быть готовы к худшим последствиям.
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25.06.2020 08:06 Ответить
Вітаю ЗЕлених з новим грандіозним провалом!
У зв'язку з посиленням в Україні захворюваності на КОВІД-19, Євросоюз планує залишити кордони закритими для українців після 1 липня.
Можливо, й більше.
Що це означає? Що чимало українських заробітчан до роботи просто не доїдуть.
А в Україні з роботою теж - так собі.
І так, я з нетерпінням чекаю, як ЗЕлені звинуватять у такому стані речей безвідповідальних українців - після "Велюру", Хмельницького та обіду Арахамії та Корнієнка у Дніпрі.
Народу дуже корисно слухати ТАКІ пояснення.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
______________
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
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24.06.2020 17:50 Ответить
Когда во всём мире инфекцию победят, Украина по заведённой традиции останется в десятке стран с катастрофическим уровнем заболевания.
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24.06.2020 18:41 Ответить
це не провал. так і задумано. Бо поганий наріт ніяк економіку за 6к/місяць піднімати не хоче.
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24.06.2020 20:09 Ответить
при входе в кинозал - естественно даже температуру мерять не будут ....просто заходите платите и заражайтесь.
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24.06.2020 17:51 Ответить
умереть за просмотр очередного "шедевра" от марвел про человека в трусах или пропаганду ЛГБТ.
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24.06.2020 18:01 Ответить
А наш преЗЕдент и Слуги Народа это не пропаганда ЛГБТ?
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24.06.2020 18:11 Ответить
Не подобається "про человека в трусах", дивись 95 квартал - там чєловєк бєз трусов.
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24.06.2020 18:16 Ответить
круть. Даешь 1000 заболевших в сутки!!!
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!
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24.06.2020 18:48 Ответить
Сватов сматрєть?
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24.06.2020 18:50 Ответить
35-е место в списке всего то. даешь топ 5 а то и топ-3. десятки тысяч зараженых в сутки и сотни погибших. так что ли? иначе зачем все снимать?
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24.06.2020 21:45 Ответить
 
 