Киевские кинотеатры собираются возобновить работу 2 июля

Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу в Киеве 2 июля.

Об этих планах генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук сообщил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Информацию об открытии кинотеатров и в сети "Планета Кино".

Издание The Page сообщает, что также со 2 июля планирует возобновить сеансы кинотеатр "Жовтень".

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Запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".