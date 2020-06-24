Киевские кинотеатры собираются возобновить работу 2 июля
Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу в Киеве 2 июля.
Об этих планах генеральный директор сети Multiplex Роман Романчук сообщил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Информацию об открытии кинотеатров и в сети "Планета Кино".
Издание The Page сообщает, что также со 2 июля планирует возобновить сеансы кинотеатр "Жовтень".
Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко
Запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У зв'язку з посиленням в Україні захворюваності на КОВІД-19, Євросоюз планує залишити кордони закритими для українців після 1 липня.
Можливо, й більше.
Що це означає? Що чимало українських заробітчан до роботи просто не доїдуть.
А в Україні з роботою теж - так собі.
І так, я з нетерпінням чекаю, як ЗЕлені звинуватять у такому стані речей безвідповідальних українців - після "Велюру", Хмельницького та обіду Арахамії та Корнієнка у Дніпрі.
Народу дуже корисно слухати ТАКІ пояснення.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
______________
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
Вируса нет... это Зе придумал! Все кто за Порошенко - в кинотеатры!!!