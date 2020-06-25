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Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля: максимальная загрузка - 50%

Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля: максимальная загрузка - 50%

Кабинет Министров Украины разрешил работу кинотеатров с 50%-ной загрузкой со 2 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительство утвердило на заседании в среду с однодневной доработкой.

"Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%",- прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания правительства в четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские кинотеатры собираются возобновить работу 2 июля

Запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними".
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https://censor.net/news/3204317/esli_ne_ostanovit_rost_kolichestva_bolnyh_covid19_poluchim_pik_posredi_leta_ploho_budet_vsem_zelenskiyi
сделаем всем плохо!
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25.06.2020 14:36 Ответить
А дебилов не надо понимать, за ними можно только наблюдать и записывать в историю болезни...
То заболеваемость была на мимнимуме, так ввели жесткий карантин и похерели экономику, то начался рост заболеванемости - решили все разрешить и при этом говорить "а-я-яй, украинцы остановитесь!"
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25.06.2020 14:47 Ответить
25.06.20 В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки 994 , умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев https://censor.net/n3204226
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25.06.2020 17:01 Ответить
гімно для рузькава що для Європи чоколяд...
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25.06.2020 14:41 Ответить
Если крутить только украинское кино, всё будет ОК.
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25.06.2020 14:46 Ответить
А что там показывать будут? Голливудские и прочие киностудии практически простаивают с февраля.
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25.06.2020 15:16 Ответить
До 31 июля карантин, а с 2 июля заражение в кинотеатрах? Заболеваемость растет, а карантин ослабляют. Значит ЛОХанулись с ведением карантина это так понимается.
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25.06.2020 15:21 Ответить
 
 