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Визит евродепутата Мариани в оккупированный Крым нарушает международное право: цивилизованный мир даст этому достойную оценку, - посол Шамшур

Евродепутат Тьерри Мариани своим визитом в оккупированный Российской Федерацией Крым нарушил международное право. Этот поступок получит соответствующую реакцию.

Об этом заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что цивилизованный мир даст достойную оценку действиям европейского политика.

"Господин Тьерри Мариани, мы вас услышали. Хотим заверить, что ни один из ваших крымских подвигов никогда не останется без нашей реакции. Продолжайте дальше хвастатся тем, как вы попираете принципы международного права. Весь цивилизованный мир даст вам достойную оценку. #CrimeaIsUkraine", - написал Шамшур.

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Как известно, делегация в составе члена комитета по иностранным делам Европарламента, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии поехала в оккупированный Крым для наблюдения за "референдумом" за поправки к конституции Российской Федерации. Европарламент назвал частным визит делегации евродепутатов, отметив, что не поручали никому проводить наблюдения за "референдумом".

Визит евродепутата Мариани в оккупированный Крым нарушает международное право: цивилизованный мир даст этому достойную оценку, - посол Шамшур 01

Автор: 

Европарламент (1800) Крым (26406) россия (95638) Франция (3520) Шамшур Олег (56)


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Все просто евроваиа любит деньги *****. Как в сказке огниво - есть бабос- есть праздник и евроблюди
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02.07.2020 09:52 Ответить
 
 