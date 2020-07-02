Больницы первой волны на 16% заполнены инфицированными COVID-19, - Ляшко

В Украине больницы первой волны, рассчитанные на 23 353 коек, заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онллайн-брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Сейчас в больницах первой волны готовы к размещению больных коронавирусом 23 353 коек. Из них заняты 3 900, что составляет 16 процентов. Всего коек в интенсивной терапии 1919, заняты 419 коек. И 2400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах первой волны, сегодня больными с коронавирусом заняты 94 аппарата, и это составляет 3,7 процента", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что учитывая осложнение эпидситуации сейчас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

По словам Ляшко, уже подготовлены 10 449 коек. Из них 946 коек в интенсивной терапии.

Также Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже находятся 542 пациента, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской области, где наиболее задействованы больницы второй волны.

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