РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5305 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 238 11

Больницы первой волны на 16% заполнены инфицированными COVID-19, - Ляшко

Больницы первой волны на 16% заполнены инфицированными COVID-19, - Ляшко

В Украине больницы первой волны, рассчитанные на 23 353 коек, заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онллайн-брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Сейчас в больницах первой волны готовы к размещению больных коронавирусом 23 353 коек. Из них заняты 3 900, что составляет 16 процентов. Всего коек в интенсивной терапии 1919, заняты 419 коек. И 2400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах первой волны, сегодня больными с коронавирусом заняты 94 аппарата, и это составляет 3,7 процента", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что учитывая осложнение эпидситуации сейчас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

По словам Ляшко, уже подготовлены 10 449 коек. Из них 946 коек в интенсивной терапии.

Также Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже находятся 542 пациента, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской области, где наиболее задействованы больницы второй волны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
У них со Степановым пересменка: один по четным дням о макароновирусе вещает, а другой - по нечетным.
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)

Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:22
+2
Болезнь это ткая вещь как только перестает болеть правое колено на другой день начинает болеть левое. И если 94 человека с ослабленым имунитетом попали в скрутне становище это не повод ставить всю страну на цирла. У нас не правительство у нас палата номер шесть. А дурак хуже предателя. Украина в опасности!
показать весь комментарий
02.07.2020 11:25
+1
Ляшко вывел средний показатель по Украине?
Зачем?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ляшко вывел средний показатель по Украине?
Зачем?
показать весь комментарий
02.07.2020 11:19 Ответить
У них со Степановым пересменка: один по четным дням о макароновирусе вещает, а другой - по нечетным.
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)

Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
показать весь комментарий
02.07.2020 11:22 Ответить
Болезнь это ткая вещь как только перестает болеть правое колено на другой день начинает болеть левое. И если 94 человека с ослабленым имунитетом попали в скрутне становище это не повод ставить всю страну на цирла. У нас не правительство у нас палата номер шесть. А дурак хуже предателя. Украина в опасности!
показать весь комментарий
02.07.2020 11:25 Ответить
заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов% значит Ишак и Ко должны постараться, что бы стало 73%
показать весь комментарий
02.07.2020 11:32 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показать весь комментарий
02.07.2020 12:00 Ответить
Останні рекомендації ВОЗ читав чи Ні? По всьому видно не читав.
Тоді якого ти біса займаєшся інформаційною війною?
Люди повинні носити маски у громадському транспорті і у приміщеннях де багато людей.
ВСЕ !!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 12:40 Ответить
В последних рекомендациях ВОЗ для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок (от 5 июня 2020г.). Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
показать весь комментарий
02.07.2020 14:07 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:46 Ответить
Уже 16% ? То ж говорили что уже там все переполнено и вторую волну готовят.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:00 Ответить
Если так обстоят дела, то надо отменять карантин.
показать весь комментарий
02.07.2020 12:34 Ответить
 
 