Больницы первой волны на 16% заполнены инфицированными COVID-19, - Ляшко
В Украине больницы первой волны, рассчитанные на 23 353 коек, заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онллайн-брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Сейчас в больницах первой волны готовы к размещению больных коронавирусом 23 353 коек. Из них заняты 3 900, что составляет 16 процентов. Всего коек в интенсивной терапии 1919, заняты 419 коек. И 2400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах первой волны, сегодня больными с коронавирусом заняты 94 аппарата, и это составляет 3,7 процента", - сказал Ляшко.
Главный санврач отметил, что учитывая осложнение эпидситуации сейчас готовятся больницы второй волны, которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.
По словам Ляшко, уже подготовлены 10 449 коек. Из них 946 коек в интенсивной терапии.
Также Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже находятся 542 пациента, из них 64 на реанимационных койках. Это в первую очередь касается Закарпатской и Волынской области, где наиболее задействованы больницы второй волны.
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Зачем?
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)
Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
Тоді якого ти біса займаєшся інформаційною війною?
Люди повинні носити маски у громадському транспорті і у приміщеннях де багато людей.
ВСЕ !!!!