Лікарні першої хвилі на 16% заповнені інфікованими COVID-19, - Ляшко
В Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, заповнені хворими з коронавірусом на 16%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онллайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з коронавірусом 23 353 ліжка. З них зайняті 3900, що становить 16 відсотків. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1919, зайняті 419 ліжок. Із 2400 апаратів ШВЛ, які перебувають у лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на коронавірус зайняті 94 апарати, і це становить 3,7 відсотка", - сказав Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що з огляду на ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом.
За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії.
Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це насамперед стосується Закарпатської і Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.
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Зачем?
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)
Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
Тоді якого ти біса займаєшся інформаційною війною?
Люди повинні носити маски у громадському транспорті і у приміщеннях де багато людей.
ВСЕ !!!!