Лікарні першої хвилі на 16% заповнені інфікованими COVID-19, - Ляшко

В Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, заповнені хворими з коронавірусом на 16%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онллайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з коронавірусом 23 353 ліжка. З них зайняті 3900, що становить 16 відсотків. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1919, зайняті 419 ліжок. Із 2400 апаратів ШВЛ, які перебувають у лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на коронавірус зайняті 94 апарати, і це становить 3,7 відсотка", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що з огляду на ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом.

За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії.

Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це насамперед стосується Закарпатської і Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.

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