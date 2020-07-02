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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні першої хвилі на 16% заповнені інфікованими COVID-19, - Ляшко

Лікарні першої хвилі на 16% заповнені інфікованими COVID-19, - Ляшко

В Україні лікарні першої хвилі, розраховані на 23 353 ліжка, заповнені хворими з коронавірусом на 16%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час онллайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Наразі у лікарнях першої хвилі готові до розміщення хворих з коронавірусом 23 353 ліжка. З них зайняті 3900, що становить 16 відсотків. Всього ліжок в інтенсивній терапії 1919, зайняті 419 ліжок. Із 2400 апаратів ШВЛ, які перебувають у лікарнях першої хвилі, сьогодні хворими на коронавірус зайняті 94 апарати, і це становить 3,7 відсотка", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що з огляду на ускладнення епідситуації наразі готуються лікарні другої хвилі, які поступово включаються для надання медичної допомоги хворим з коронавірусом.

За його словами, вже підготовлено 10 449 ліжок. З них 946 ліжок в інтенсивній терапії.

Ляшко додав, що в лікарнях другої хвилі вже перебуває 542 пацієнти, з них 64 на реанімаційних ліжках. Це насамперед стосується Закарпатської і Волинської області, де найбільш задіяні лікарні другої хвилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
У них со Степановым пересменка: один по четным дням о макароновирусе вещает, а другой - по нечетным.
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)

Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
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02.07.2020 11:22
+2
Болезнь это ткая вещь как только перестает болеть правое колено на другой день начинает болеть левое. И если 94 человека с ослабленым имунитетом попали в скрутне становище это не повод ставить всю страну на цирла. У нас не правительство у нас палата номер шесть. А дурак хуже предателя. Украина в опасности!
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02.07.2020 11:25
+1
Ляшко вывел средний показатель по Украине?
Зачем?
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02.07.2020 11:19
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Ляшко вывел средний показатель по Украине?
Зачем?
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02.07.2020 11:19 Відповісти
У них со Степановым пересменка: один по четным дням о макароновирусе вещает, а другой - по нечетным.
Потому что если отключить эту мутоту про макароновирус, то окажется, что в "сухом остатке" имеется:
- сокращение числа сотрудников Киевского аэропорта им. Сикорского на 50% (было на цензор сообщение)
- перевод Укразализницей работников на 4-дневную рабочую неделю (было на цензор сообщение)
- рост безрабицы до 30% (официальные цифры "бубочки" со Шмыгалями могут засунить себе в дупы)
- падение доходов населения на 25-30% минимум
- продажу стратегических запасов зерна (Малюська не занимается этим - занят продажей медведя и льва, конфискованных за неуплату ЖКХ)
- продажи мед. масок в количестве 500 тонн (тонн, Карл , не, штук а тонн!) за кордон (Малюська не занимается - занят, собак продает/покупает, конфискованных за неуплату ЖКХ и приторговывает платными камерами в СИЗО)

Мио Зебилам поздравления, вы сделали это вместе.
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02.07.2020 11:22 Відповісти
Болезнь это ткая вещь как только перестает болеть правое колено на другой день начинает болеть левое. И если 94 человека с ослабленым имунитетом попали в скрутне становище это не повод ставить всю страну на цирла. У нас не правительство у нас палата номер шесть. А дурак хуже предателя. Украина в опасности!
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02.07.2020 11:25 Відповісти
заполнены больными с коронавирусом на 16 процентов% значит Ишак и Ко должны постараться, что бы стало 73%
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02.07.2020 11:32 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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02.07.2020 12:00 Відповісти
Останні рекомендації ВОЗ читав чи Ні? По всьому видно не читав.
Тоді якого ти біса займаєшся інформаційною війною?
Люди повинні носити маски у громадському транспорті і у приміщеннях де багато людей.
ВСЕ !!!!
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02.07.2020 12:40 Відповісти
В последних рекомендациях ВОЗ для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок (от 5 июня 2020г.). Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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02.07.2020 13:46 Відповісти
Уже 16% ? То ж говорили что уже там все переполнено и вторую волну готовят.
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02.07.2020 12:00 Відповісти
Если так обстоят дела, то надо отменять карантин.
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02.07.2020 12:34 Відповісти
 
 