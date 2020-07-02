Минздрав готовит общегосударственную программу противодействия инфекционным заболеваниям, - Ляшко
Основная цель - инвестировать в медучреждения, в частности, в инфекционные отделения, чтобы комплексно построить систему инфекционного контроля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга.
"В рамках стратегического подхода к сокращению распространения коронавирусной болезни как внутрибольничной инфекции, в настоящее время эксперты рассматривают проект концепции общегосударственной программы противодействия инфекционным болезням, связанным с предоставлением медицинской помощи. Основная цель - инвестировать в медучреждения, в частности, в инфекционные отделения, чтобы комплексно построить систему инфекционного контроля", - отметил Ляшко.
Главный санврач добавил, что "в конце марта-начале апреля среди всех заболевших количество медиков составляло 20%, на предыдущей неделе это количество было 9,7%".
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