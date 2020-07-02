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Минздрав готовит общегосударственную программу противодействия инфекционным заболеваниям, - Ляшко

Минздрав готовит общегосударственную программу противодействия инфекционным заболеваниям, - Ляшко

Основная цель - инвестировать в медучреждения, в частности, в инфекционные отделения, чтобы комплексно построить систему инфекционного контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга.

"В рамках стратегического подхода к сокращению распространения коронавирусной болезни как внутрибольничной инфекции, в настоящее время эксперты рассматривают проект концепции общегосударственной программы противодействия инфекционным болезням, связанным с предоставлением медицинской помощи. Основная цель - инвестировать в медучреждения, в частности, в инфекционные отделения, чтобы комплексно построить систему инфекционного контроля", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что "в конце марта-начале апреля среди всех заболевших количество медиков составляло 20%, на предыдущей неделе это количество было 9,7%".

Также читайте: Больницы первой волны на 16% заполнены инфицированными COVID-19, - Ляшко

Автор: 

Минздрав (4901) Ляшко Виктор (1364)


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я уже устал считать программы, которые они готовят....
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02.07.2020 11:50 Ответить
Цікаво б почитати цей реферат.))
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02.07.2020 11:59 Ответить
Вместо того, чтобы инвестировать в медучреждения из 65 млрд. грв. выделенных на борьбу с covid-19, 35 млрд.грв
отдали на ремонт дорог, свыше 2 млрд.грв.полиции. А когда-то придется за каждую гривну отчитаться. Не подумали, не?
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02.07.2020 12:17 Ответить
 
 