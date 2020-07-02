МОЗ готує загальнодержавну програму протидії інфекційним захворюванням, - Ляшко
Основна мета - інвестувати в медустанови, зокрема, в інфекційні відділення, щоб комплексно побудувати систему інфекційного контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко в ході онлайн-брифінгу.
"В рамках стратегічного підходу до скорочення поширення коронавірусної хвороби як внутрішньолікарняної інфекції нині експерти розглядають проєкт концепції загальнодержавної програми протидії інфекційним хворобам, пов'язаним з наданням медичної допомоги. Основна мета - інвестувати в медустанови, зокрема, в інфекційні відділення, щоб комплексно побудувати систему інфекційного контролю", - зазначив Ляшко.
Головний санлікар додав, що "в кінці березня-початку квітня серед усіх захворілих кількість медиків становило 20%, на попередньому тижні ця кількість була 9,7%".
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