МОЗ готує загальнодержавну програму протидії інфекційним захворюванням, - Ляшко

Основна мета - інвестувати в медустанови, зокрема, в інфекційні відділення, щоб комплексно побудувати систему інфекційного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко в ході онлайн-брифінгу.

"В рамках стратегічного підходу до скорочення поширення коронавірусної хвороби як внутрішньолікарняної інфекції нині експерти розглядають проєкт концепції загальнодержавної програми протидії інфекційним хворобам, пов'язаним з наданням медичної допомоги. Основна мета - інвестувати в медустанови, зокрема, в інфекційні відділення, щоб комплексно побудувати систему інфекційного контролю", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що "в кінці березня-початку квітня серед усіх захворілих кількість медиків становило 20%, на попередньому тижні ця кількість була 9,7%".

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