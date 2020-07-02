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В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, - Квиташвили

В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, - Квиташвили

Тарифы на медицинские услуги должны включать зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования и какой-то процент на инвестиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил в интервью глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Александр Квиташвили.

"Я считаю ошибкой то, что тарифы, которые оплачивает НСЗУ, не включают в себя коммунальные услуги, и эти деньги идут из местных бюджетов. Это неправильно", - сказал он.

Квиташвили отметил, что "есть местные бюджеты побогаче и есть победнее".

"Если какие-то расходы, например коммунальные или закупка оборудования, будут перекладываться на местные бюджеты, то у кого-то будет больше денег в больнице, а у кого-то меньше. Поэтому тарифы должны включать и зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования, какой-то процент на инвестиции: ремонт, повышение квалификации врачей и т.д. На тарифе больница должна не только покрывать расходы, но и иметь возможность как-то развиваться", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов

Комментируя значительное увеличение тарифа на медуслугу в случае включения в него, в частности, коммунальных платежей и других расходов, и вероятное сокращение перечня покрываемых бюджетом медицинских услуг, Квиташвили отметил, что "лучше на 100% платить за 10 услуг, чем на 30% - за 30".

"Такой подход к формированию тарифов позволит привлечь в систему здравоохранения деньги, инвестиции, появятся структуры, которые заинтересованы вкладывать деньги в инфраструктуру отрасли. Если мы будем платить 30% стоимости медуслуги, инвестиции не появятся", - сказал он.

медицина (2524) тарифы (1882) коммунальные услуги (350) Квиташвили Александр (128) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+26
Медицина, согласно Конституции, становится все бесплатнее и бесплатнее.
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02.07.2020 11:59
+20
Вы еще приезд врача на работу на такси включите!
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02.07.2020 12:00
+11
Включіть ще й туалетний папір для лікарів і санітарок.
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02.07.2020 12:02
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Правила форума Совет форумчан
А кто же это такое сделал?))
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02.07.2020 11:58 Ответить
Супрун в штанах.
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02.07.2020 11:59 Ответить
а-ха) У зебры опять Супрун виновата...
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02.07.2020 12:04 Ответить
Поговори на эту тему с врачами и с пациентами.
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02.07.2020 12:06 Ответить
супрун это фельдшер смерть? подельница винницкого мыролюбца?
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02.07.2020 12:05 Ответить
Как оказалось "фельдшер смерть" єто та мразь которую зебилы притащили на виборах)
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02.07.2020 12:08 Ответить
эту квинташвили зеленые притащили? или можнт Зинка?
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02.07.2020 12:11 Ответить
зеленые притащили Богатырьову. И вернули весь тот гламур который с кровью отдирали от медицины последние пять лет
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02.07.2020 12:15 Ответить
понятно. значит Зинка виновата. А винницкий мыролюбец с фельдшером смерть просто мимо проходили.
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02.07.2020 12:26 Ответить
от тебя трупным запахом еще не несет? в последнее время какой то юмор у тебя, как у покойника -никакого запала
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02.07.2020 12:09 Ответить
нагорода знайшла героя

В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, - Квиташвили - Цензор.НЕТ 3706
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02.07.2020 12:08 Ответить
Поздравляю!
Когда вручили?
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02.07.2020 12:21 Ответить
Медицина, согласно Конституции, становится все бесплатнее и бесплатнее.
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02.07.2020 11:59 Ответить
Лечиться смогут только "качественные" дети и "качественные" родители.
Зачем лечить "некачественных", у которых нет денег?
Всё равно они умрут.
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02.07.2020 12:01 Ответить
А грузины вечны!
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02.07.2020 12:05 Ответить
их высылают, а они взрывают банкоматы...
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02.07.2020 12:21 Ответить
Ну так "зробив це разом". Насолоджуйся)
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02.07.2020 12:06 Ответить
Бесплатного в этой жизни не бывает ничего. Если вы сможете раздобыть бесплатный томограф, тогда можете поведать про бесплатную медицину
И то что оплачивает НСЗУ - это и есть для вас "бесплатная" медицинская услуга. То что они не оплатят, будете оплачивать вы из своего кармана.

Хочется бесплатненького - бубен в руки и костру, и то бубен придется изготовить собственноручно
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02.07.2020 14:05 Ответить
Отмечу лишь одно: вы живете за счет того, что наработали нынешние пенсионеры. С восьмидесятых не наработано НИ-ЧЕ-ГО. Сплошная деградация всего что есть для внутреннего потребителя. Процесс превращения обезьяны в человека промчался мимо Украины.
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02.07.2020 14:13 Ответить
Вы еще приезд врача на работу на такси включите!
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02.07.2020 12:00 Ответить
доктор смерть
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02.07.2020 12:01 Ответить
доктор смерть - 2
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02.07.2020 12:03 Ответить
А ти хто за освітою і ким працюєш?
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02.07.2020 12:11 Ответить
А ты кто, чтобы я на твои вопросы отвечал?
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02.07.2020 12:19 Ответить
форумчанин. який зараз тебе спеціаліста в медицині на шмаття порве.
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02.07.2020 12:23 Ответить
О ещё один грузинский "реформатор-гастарбайтер". Как тараканы ползут из щелей. Что ты тут делаешь? Звиздуй в солнечную Грузию на родину! Оно уже тут "глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию" рыло в экран не влазит. Это тот поц который санэпидемстанции упразднил если что. Знатный дятел.
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02.07.2020 12:01 Ответить
кАДРИ СУПРУН ТАК ПРОСТО НЕ ЗНИКАЮТЬ..
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02.07.2020 12:06 Ответить
так это же мыролюбная реформа.
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02.07.2020 12:08 Ответить
Это досупруновское дерьмо...
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02.07.2020 12:13 Ответить
Включіть ще й туалетний папір для лікарів і санітарок.
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02.07.2020 12:02 Ответить
...................і *мзду для лікарів .!
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02.07.2020 12:04 Ответить
А.... Ну, ладно ....
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02.07.2020 12:04 Ответить
и презерватив для ночной смены
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02.07.2020 12:33 Ответить
Враховано реформою супрун.
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02.07.2020 12:40 Ответить
А это обязательно включается, а еще мыло, моющие средства, ершики для унитазов, швабры, тряпки половые, полотенца, перчатки, масочки и масса чего еще. Если что-то из этого не будет включено в тариф оплачиваемый НСЗУ, то вы будете это оплачивать из своего кармана приходя в больничку

Или вы думаете это все из воздуха берется?
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02.07.2020 14:01 Ответить
Ти коли був у лікарні останній раз? І скільки тобі це коштувало?
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02.07.2020 14:34 Ответить
Правильно. И ещё нахлобучить больных, чтобы врачу дома ремонт оплатили.
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02.07.2020 12:03 Ответить
А при совке такого не было.
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02.07.2020 12:06 Ответить
ПНХ со своим совком. Вы уже выбрали нелоха., дебилы.
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02.07.2020 12:14 Ответить
А в 70-х и 80-х так классно было, народ богател.
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02.07.2020 12:29 Ответить
А потом начался коммунизм.
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02.07.2020 13:20 Ответить
В 1991 году? Та ти здурів, почалось розкрадання заможної України.
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02.07.2020 20:58 Ответить
Та, ні, це ти здурів зі своїм совком!
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03.07.2020 08:30 Ответить
І такого не було ,і лікування не помінялось.
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02.07.2020 12:28 Ответить
Да... Помню совковую медицину... Вообще удевляюсь, что медикам удавалось хоть кого-то лечить....
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02.07.2020 13:58 Ответить
про корпоративы забыли!)))
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02.07.2020 12:10 Ответить
боты лишнехромосомцев уже и зебила топят,не забывая про супрун конечно же для шарика и жопошников,отбирая баранов у зебуина
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02.07.2020 12:11 Ответить
Не хвилюйся всі барани такі як ти лишаться у стійлі.
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02.07.2020 12:30 Ответить
для таких тарифов нужны качественные услуги, а лечат качественно только там где депутаты лежат.
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02.07.2020 12:17 Ответить
У зеленых хоть один украинец есть? Что не фамилия,то снг гастролеры.
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02.07.2020 12:20 Ответить
От негодяи, а куда тогда налоги идут!!?????? Всё платное, даже содержание и эксплуатация зданий, зарплаты сотрудникам, всё оплачивают больные?!?!??? Вы там не попухли случаем? Отмените тогда людям налоги!
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02.07.2020 12:29 Ответить
А если за налоги, то бесплатное?
Вы бы хоть подумали о чем он говорит Как раз то за что заплатит НСЗУ будет бесплатным, а за остальное будете платить Так что чем больше включат в тариф оплачиваемый НСЗУ, тем легче вам будет жить
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02.07.2020 13:53 Ответить
И с каких это пор медицинская помощь, которая гарантируется Конституцией, между прочим, превратилась в бизнес-услуги? Гарант, алё гараж, проснись!!!
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02.07.2020 12:31 Ответить
Ты проснись! Оно - гарант интересов олигархов.
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02.07.2020 12:50 Ответить
Всегда была бизнесс-услугой, даже если вы этого не замечали.
Хотите бесплатного - берите бубен и к костру, а высокотехнологичное оборудование и учащиеся десятками лет качественные специалисты стоят денег, даже если деньги идут из бюджета через НСЗУ.
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02.07.2020 13:55 Ответить
В тарифи на медичні послуги потрібно включити оплату комунальних послуг, - Квіташвілі - Цензор.НЕТ 419
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02.07.2020 12:32 Ответить
Эти разношёрстные засранцы у власти, ругают сегодня Супрун, за то , что та не завершила реформу медицины, забывая, что эти же засранцы типа рабиновичей , мусийёв, и всяких богомолцев и бабы Юлии, Яростно противились и не выделяли на медреформу необходимого финансирования и ставили только палки в колеса!!! Сегодня надо честно признать, что даже та малая часть реформы супрун нам помогла справится с коронавирусом! Иначе бы Украинцам пришёл бы полный пипец!! А всякие там грузины-дебилы, типа Квиташвили, Саакашвили, Деконоидзе, Сураквелидзе, а также наши воришки-степановы и прочие чиновники от слуг народа, со своими фирмами прокладками, вернут медицину на уровень времён януковича и богатырёвой!! Нам такая реформа медицины не нужна!!
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02.07.2020 12:32 Ответить
Особенно ликвидация эпидимиелогической службы, угу. Вот уж помогла так помогла.
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02.07.2020 12:41 Ответить
СЕС займалася виключно рекетом. Це її єдина функція.
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02.07.2020 13:01 Ответить
Значит надо было реформировать, а не ликвидировать. Закрыть и запретить всегда просто.
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02.07.2020 13:27 Ответить
Да, ещё тот эксперд! Особенно того, что касается ценообразования - грузин, во все дырки хоть куда. Как можно включать в тариф на медуслуги населению амортизацию оборудования, зданий и сооружений, которые были закуплены и построены за счёт бюджета - то есть, за деньги того же населения? Ты что, шашлык-машлык, с Казбека скатился вниз головой? Ты предлагаешь дважды обдирать население! Ты хотя-бы какие нибудь курсы по бухучёту и управленческому учету посещал, а то ты дремучий до пяток. К тому же, включение в тариф процента на инвестиции - это тоже есть амортизация оборудования также - если за эти деньги будет проводится его ремонт и модернизация (капитальная, а не текущий ремонт).
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02.07.2020 12:37 Ответить
А если закуплено/построено за деньги бюджета, то оно не ломается, не стареет, не разрушается, не изнашивается? Вам прям надо статью в научный журнал писать Это все на балансе больницы и это все надо амортизировать и на все тратить деньги.
Говорите процент на инвестиции - это амортизация? А если на эти деньги проводится повышение квалификации сотрудника? Тоже амортизация? А если новую лабу больница решит построить?
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02.07.2020 13:50 Ответить
Повышение квалификации сотрудников относится или как текущие затраты периода, или как нематериальные активы в балансе - зависит от бухгалтерской политики предприятия. Если в нематериальные активы - это инвестиция, которая может амортизироваться (тоже зависит от политики на предприятии). Ясно?
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02.07.2020 23:13 Ответить
Не так важно к чему отнести, важно что вы уже противоречите самому себе. Вы говорили, что в стоимости мед услуги нет места инвест составляющей, как и амортизации, а теперь оказывается уже нужны инвестиции, да и амортизация не помешает. Вы бы определились сначала чего хотите
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03.07.2020 01:39 Ответить
К тому же, разберитесь что такое амортизация. Указанный в тексте подтекст - неправильный с бухгалтерской точки зрения. Амортизация (или износ) относится только к налоговой составляющей - частичный перенос всей стоимости оборудования по годам на текущие затраты периода для возможности уплаты налога государству. Это - искусственный метод и никакого отношения не имеет к экономическому и фактическому физическому износу оборудования. Поэтому, никто не может заранее авансом заявить точно, сколько нужно будет направить денег на восстановление оборудования - не путать с текущим ремонтом. Ясно?
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02.07.2020 23:22 Ответить
Те деньги на амортизацию, оказывается, все же нужно закладывать в стоимость услуги оплачиваемой больнице государством через НСЗУ? Вроде раньше вы утверждали обратное
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03.07.2020 01:41 Ответить
А если новую «лабу» (быдлячий жаргон) построить - так это или за кредитные средства, или за вложения в уставной капитал, или за счёт государства - и никак иначе в мире это не делается.
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02.07.2020 23:26 Ответить
А кредиты возвращать в вашей бухгалтерии не принято? А за счет государства - это поясните как? Если в соответствии с реформой государство платит только за оказанные услуги через НЗСУ.

Про вложения в уставной капитал вообще поржал Те вы хотите чтоб в цене услуги не входила инвестиционная составляющая, но хотите чтоб какой-то дебил вкладывался в уставной капитал???
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03.07.2020 01:37 Ответить
Да, и ничего жаргонного и быдлячего в слове лаба нет. Я конечно понимаю, что у вас после просмотра "Во все тяжкие" могло сложиться иное мнение, но лаба - это от общепринятого во всем мире слова lab, которое является общепринятым сокращением слова laboratory и само по себе является полноценным словом. Можете зайти на гугл транслейт и проверить
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03.07.2020 01:47 Ответить
Квіташвілі володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грузинською мовами .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Українською мовою не володіє.
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02.07.2020 12:42 Ответить
Совестью никто из них не владеет.
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02.07.2020 12:51 Ответить
назначенцы питра супрун. квиташвил и прочие вредители никак не угомонятся
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02.07.2020 12:58 Ответить
КАК ОТЛИЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИДИОТА?

Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?
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02.07.2020 13:31 Ответить
у нас в стране нет денег ни на что!!! причина? когда искоренят воров и само понятие "ВОРОВСТВО" - тогда деньги будут на всё!!!
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08.07.2020 11:26 Ответить
Нет! Надо упасть на спину, сучить ножками и кричать "хачу всё бесплатно, канституцыя обещала!"
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08.07.2020 11:48 Ответить
Трудно не согласиться.
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02.07.2020 13:43 Ответить
самое прикольное что эту тему комментируют 100% бараны в этой теме.)))
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02.07.2020 13:45 Ответить
в конституции записано что здравоохранение финансируется из налогов и для граждан платящих налоги оно безплатно....Вам не хватает собранных налогов ? не ипает....Не тратьте не дороги,ментов, чиновников,,благоустройство...развивайте экономику...обложите олигархов конскими налогами...как хотите, а обеспечте финансированием обеспеченную конституцией статью расходов бюджета
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02.07.2020 15:47 Ответить
пока мы не уважаем собственную Конституцию...законы которые создали для себя...грош цена такому государству и рассыпется оно от более-менее сильного тычка .А желающие потыкать есть
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02.07.2020 15:52 Ответить
Вот уж воистину пустили козла в огород. Как сказала Фаина Раневская : "Если человек хочет жить - медицина безсильна".
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02.07.2020 18:21 Ответить
В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, - Квиташвили_____________ а так же перелеты на курорты мира Квиташвили, пожизненное содержание его и всех родственников, своевременное обновление автопарка всех родственников, ремонты или перестройку особняков как в стране так и за рубежом!
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08.07.2020 11:23 Ответить
 
 