В тарифы на медицинские услуги нужно включить оплату коммунальных услуг, - Квиташвили
Тарифы на медицинские услуги должны включать зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования и какой-то процент на инвестиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил в интервью глава экспертного совета при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Александр Квиташвили.
"Я считаю ошибкой то, что тарифы, которые оплачивает НСЗУ, не включают в себя коммунальные услуги, и эти деньги идут из местных бюджетов. Это неправильно", - сказал он.
Квиташвили отметил, что "есть местные бюджеты побогаче и есть победнее".
"Если какие-то расходы, например коммунальные или закупка оборудования, будут перекладываться на местные бюджеты, то у кого-то будет больше денег в больнице, а у кого-то меньше. Поэтому тарифы должны включать и зарплатный фонд, коммунальные затраты, амортизацию оборудования, какой-то процент на инвестиции: ремонт, повышение квалификации врачей и т.д. На тарифе больница должна не только покрывать расходы, но и иметь возможность как-то развиваться", - сказал он.
Комментируя значительное увеличение тарифа на медуслугу в случае включения в него, в частности, коммунальных платежей и других расходов, и вероятное сокращение перечня покрываемых бюджетом медицинских услуг, Квиташвили отметил, что "лучше на 100% платить за 10 услуг, чем на 30% - за 30".
"Такой подход к формированию тарифов позволит привлечь в систему здравоохранения деньги, инвестиции, появятся структуры, которые заинтересованы вкладывать деньги в инфраструктуру отрасли. Если мы будем платить 30% стоимости медуслуги, инвестиции не появятся", - сказал он.
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Когда вручили?
Зачем лечить "некачественных", у которых нет денег?
Всё равно они умрут.
И то что оплачивает НСЗУ - это и есть для вас "бесплатная" медицинская услуга. То что они не оплатят, будете оплачивать вы из своего кармана.
Хочется бесплатненького - бубен в руки и костру, и то бубен придется изготовить собственноручно
Или вы думаете это все из воздуха берется?
Вы бы хоть подумали о чем он говорит Как раз то за что заплатит НСЗУ будет бесплатным, а за остальное будете платить Так что чем больше включат в тариф оплачиваемый НСЗУ, тем легче вам будет жить
Хотите бесплатного - берите бубен и к костру, а высокотехнологичное оборудование и учащиеся десятками лет качественные специалисты стоят денег, даже если деньги идут из бюджета через НСЗУ.
Говорите процент на инвестиции - это амортизация? А если на эти деньги проводится повышение квалификации сотрудника? Тоже амортизация? А если новую лабу больница решит построить?
Про вложения в уставной капитал вообще поржал Те вы хотите чтоб в цене услуги не входила инвестиционная составляющая, но хотите чтоб какой-то дебил вкладывался в уставной капитал???
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Українською мовою не володіє.
Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?