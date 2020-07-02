В тарифи на медичні послуги потрібно включити оплату комунальних послуг, - Квіташвілі

Тарифи на медичні послуги повинні включати зарплатний фонд, комунальні витрати, амортизацію обладнання і якийсь відсоток на інвестиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив в інтерв'ю глава експертної ради при парламентському комітеті здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Олександр Квіташвілі.

"Я вважаю помилкою те, що тарифи, які оплачує НСЗУ, не включають в себе комунальні послуги, і ці гроші йдуть з місцевих бюджетів. Це неправильно", - сказав він.

Квіташвілі зазначив, що "є місцеві бюджети багатші і є бідніші".

Читайте також: Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов

"Якщо якісь витрати, наприклад комунальні або закупівля обладнання, будуть перекладатися на місцеві бюджети, то у когось буде більше грошей у лікарні, а у когось менше. Тому тарифи повинні включати і зарплатний фонд, комунальні витрати, амортизацію обладнання, якийсь відсоток на інвестиції: ремонт, підвищення кваліфікації лікарів тощо на тарифі лікарня повинна не тільки покривати витрати, але і мати можливість якось розвиватися", - сказав він.

Коментуючи значне збільшення тарифу на медпослуги в разі включення в нього, зокрема, комунальних платежів та інших витрат, і ймовірне скорочення переліку медичних послуг, які покриваються бюджетом, Квіташвілі зазначив, що "краще на 100% платити за 10 послуг, ніж на 30% - за 30".

"Такий підхід до формування тарифів дозволить залучити в систему охорони здоров'я гроші, інвестиції, з'являться структури, які зацікавлені вкладати гроші в інфраструктуру галузі. Якщо ми будемо платити 30% вартості медпослуги, інвестиції не з'являться", - сказав він.