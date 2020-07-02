В тарифи на медичні послуги потрібно включити оплату комунальних послуг, - Квіташвілі
Тарифи на медичні послуги повинні включати зарплатний фонд, комунальні витрати, амортизацію обладнання і якийсь відсоток на інвестиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловив в інтерв'ю глава експертної ради при парламентському комітеті здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Олександр Квіташвілі.
"Я вважаю помилкою те, що тарифи, які оплачує НСЗУ, не включають в себе комунальні послуги, і ці гроші йдуть з місцевих бюджетів. Це неправильно", - сказав він.
Квіташвілі зазначив, що "є місцеві бюджети багатші і є бідніші".
"Якщо якісь витрати, наприклад комунальні або закупівля обладнання, будуть перекладатися на місцеві бюджети, то у когось буде більше грошей у лікарні, а у когось менше. Тому тарифи повинні включати і зарплатний фонд, комунальні витрати, амортизацію обладнання, якийсь відсоток на інвестиції: ремонт, підвищення кваліфікації лікарів тощо на тарифі лікарня повинна не тільки покривати витрати, але і мати можливість якось розвиватися", - сказав він.
Коментуючи значне збільшення тарифу на медпослуги в разі включення в нього, зокрема, комунальних платежів та інших витрат, і ймовірне скорочення переліку медичних послуг, які покриваються бюджетом, Квіташвілі зазначив, що "краще на 100% платити за 10 послуг, ніж на 30% - за 30".
"Такий підхід до формування тарифів дозволить залучити в систему охорони здоров'я гроші, інвестиції, з'являться структури, які зацікавлені вкладати гроші в інфраструктуру галузі. Якщо ми будемо платити 30% вартості медпослуги, інвестиції не з'являться", - сказав він.
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Зачем лечить "некачественных", у которых нет денег?
Всё равно они умрут.
И то что оплачивает НСЗУ - это и есть для вас "бесплатная" медицинская услуга. То что они не оплатят, будете оплачивать вы из своего кармана.
Хочется бесплатненького - бубен в руки и костру, и то бубен придется изготовить собственноручно
Или вы думаете это все из воздуха берется?
Вы бы хоть подумали о чем он говорит Как раз то за что заплатит НСЗУ будет бесплатным, а за остальное будете платить Так что чем больше включат в тариф оплачиваемый НСЗУ, тем легче вам будет жить
Хотите бесплатного - берите бубен и к костру, а высокотехнологичное оборудование и учащиеся десятками лет качественные специалисты стоят денег, даже если деньги идут из бюджета через НСЗУ.
Говорите процент на инвестиции - это амортизация? А если на эти деньги проводится повышение квалификации сотрудника? Тоже амортизация? А если новую лабу больница решит построить?
Про вложения в уставной капитал вообще поржал Те вы хотите чтоб в цене услуги не входила инвестиционная составляющая, но хотите чтоб какой-то дебил вкладывался в уставной капитал???
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Українською мовою не володіє.
Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?