Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin, - Хомчак
Бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий на Донбассе усилят американскими противотанковыми комплексами Javelin.
Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.
"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелинами". Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели", - подчеркнул он.
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