РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8007 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 193 117

Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin, - Хомчак

Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin, - Хомчак

Бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий на Донбассе усилят американскими противотанковыми комплексами Javelin.

Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелинами". Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin - ракеты FGM-148E, - Минобороны

Автор: 

оборона (5212) Донбасс (26956) Javelin (168) ВСУ (6608) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Бред полный. Какая система свой-чужой? Там система лазерного наведения. Прицелился кнопку нажал и ракета летит в ту цель которую ты ей задал. В другую цель она никак не полетит.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:22
+10
Ещё бы парочку ракет "Трайдент", для возобновления мыслительного процесса у врага Украины.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:14
+10
Твоим жареным бурятам это уже будет всё равно.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Піар підЗЕлупника перед лохторатом. І горе для прихожан Секти Свідків Соєвих Реформ
показать весь комментарий
02.07.2020 13:35 Ответить
а шо так можна було))? путен на нападе?
показать весь комментарий
02.07.2020 13:37 Ответить
Американцы похоже дали добро мочить в ООС лугандийцев и ихтамнетов из джавелинов
показать весь комментарий
02.07.2020 13:37 Ответить
Джавелінів ще не дуже багато. Спеціалістів з бойового застосування теж. А от експертів - тьма. І всі тут!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:40 Ответить
А то! Когда корона бушевала - все стали экспертами-медиками. Когда падает гривна- все эксперты -финансисты - экономисты. Когда речь о вооружении - все военные эксперты сплошь и рядом. диванные воины - ЭЛИТА!
показать весь комментарий
02.07.2020 13:52 Ответить
Зрада
показать весь комментарий
02.07.2020 13:44 Ответить
Вооружения от США поступают. Большое за них спасибо. Надо бы побольше их разместить на южной границе - подстраховаться от козломордых учений "Кавказ"...
показать весь комментарий
02.07.2020 13:47 Ответить
Туда подтянутся корабли НАТО на время учений.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:54 Ответить
Это правильные мысли.
показать весь комментарий
02.07.2020 13:56 Ответить
Хорощо бить бы по радарным установкам, постановщикам помех .
показать весь комментарий
02.07.2020 13:52 Ответить
неужто американцы разрешили
показать весь комментарий
02.07.2020 14:36 Ответить
Слава тебе господи наконец то прозрели,а теперь еще и наваляйте им
показать весь комментарий
02.07.2020 14:40 Ответить
А кто этих абрмотов будет контролировать??? джевлин не игрушка по цене управляемой модельки...кто будет нести ответственность чтобы комплекс использовали по назначению против танков. а не лупили по снайперам в зданиях, по пулеметчикам в земляных дотах и т.д?
показать весь комментарий
02.07.2020 15:00 Ответить
Привет восставшим шахтерам из Ростова,Новгорода,Мацквы и т.д.!)
показать весь комментарий
02.07.2020 16:20 Ответить
Ну, да, ну да, а армию, при этом, сократим в четыре раза. Почему? Потому что Россия - это для зелёной плесени не враг, а друг и пример для подражания. И чем больше патриотов Украины будут убиты, тем для зелёно плесени лучше.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 