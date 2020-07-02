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Бригади ЗСУ в зоні ООС посилять американськими ПТРК Javelin, - Хомчак

Бригади ЗСУ в зоні ООС посилять американськими ПТРК Javelin, - Хомчак

Бригади ЗСУ під час заходу за ротацією в район бойових дій на Донбасі посилять американськими протитанковими комплексами Javelin.

Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами". Крім того, під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі", - наголосив він.

Також читайте: ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони

Автор: 

оборона (4790) Донбас (22356) Javelin (179) ЗСУ (7569) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+20
Бред полный. Какая система свой-чужой? Там система лазерного наведения. Прицелился кнопку нажал и ракета летит в ту цель которую ты ей задал. В другую цель она никак не полетит.
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02.07.2020 13:22
+10
Ещё бы парочку ракет "Трайдент", для возобновления мыслительного процесса у врага Украины.
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02.07.2020 13:14
+10
Твоим жареным бурятам это уже будет всё равно.
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02.07.2020 13:25
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Піар підЗЕлупника перед лохторатом. І горе для прихожан Секти Свідків Соєвих Реформ
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02.07.2020 13:35 Відповісти
а шо так можна було))? путен на нападе?
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02.07.2020 13:37 Відповісти
Американцы похоже дали добро мочить в ООС лугандийцев и ихтамнетов из джавелинов
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02.07.2020 13:37 Відповісти
Джавелінів ще не дуже багато. Спеціалістів з бойового застосування теж. А от експертів - тьма. І всі тут!
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02.07.2020 13:40 Відповісти
А то! Когда корона бушевала - все стали экспертами-медиками. Когда падает гривна- все эксперты -финансисты - экономисты. Когда речь о вооружении - все военные эксперты сплошь и рядом. диванные воины - ЭЛИТА!
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02.07.2020 13:52 Відповісти
Зрада
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02.07.2020 13:44 Відповісти
Вооружения от США поступают. Большое за них спасибо. Надо бы побольше их разместить на южной границе - подстраховаться от козломордых учений "Кавказ"...
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02.07.2020 13:47 Відповісти
Туда подтянутся корабли НАТО на время учений.
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02.07.2020 13:54 Відповісти
Это правильные мысли.
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02.07.2020 13:56 Відповісти
Хорощо бить бы по радарным установкам, постановщикам помех .
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02.07.2020 13:52 Відповісти
неужто американцы разрешили
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02.07.2020 14:36 Відповісти
Слава тебе господи наконец то прозрели,а теперь еще и наваляйте им
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02.07.2020 14:40 Відповісти
А кто этих абрмотов будет контролировать??? джевлин не игрушка по цене управляемой модельки...кто будет нести ответственность чтобы комплекс использовали по назначению против танков. а не лупили по снайперам в зданиях, по пулеметчикам в земляных дотах и т.д?
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02.07.2020 15:00 Відповісти
Привет восставшим шахтерам из Ростова,Новгорода,Мацквы и т.д.!)
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02.07.2020 16:20 Відповісти
Ну, да, ну да, а армию, при этом, сократим в четыре раза. Почему? Потому что Россия - это для зелёной плесени не враг, а друг и пример для подражания. И чем больше патриотов Украины будут убиты, тем для зелёно плесени лучше.
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02.07.2020 17:27 Відповісти
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