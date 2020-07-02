Бригади ЗСУ в зоні ООС посилять американськими ПТРК Javelin, - Хомчак

Бригади ЗСУ під час заходу за ротацією в район бойових дій на Донбасі посилять американськими протитанковими комплексами Javelin.

Про це в інтерв'ю АрміяInform повідомив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Нині на базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування "Джавелінів". Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси. Наразі у нас в наявності вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків. Скільки їх? Таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами". Крім того, під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі", - наголосив він.

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