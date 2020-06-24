ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони
16 червня 2020 року до України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Для потреб Збройних Сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу "Джавелін".
"Проєкт передбачає постачання для Збройних Сил України комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів впродовж всього життєвого циклу", - наголошується в повідомленні.
Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.
Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стрелять же не велено...
ПРУФ.
Спасибо американским товарищам!!!
и не сам, а с олей поляковой, дочерью советского посла на острове свободы, так много натерпевшегося от северного соседа
навіть, якщо половину їх використають з таким результатом, це зупинить наступ...
адже танки - наступальна зброя
https://censor.net/user/458452
Это запрещено американцами.
В окопной войне наши ПТРК даже лучше. Стреляют дальше, стоят дешевле.
П'ятий президент України Петро Порошенко хотів купити ще більше американської зброї, щоб передати Збройним силам для боротьби з країною-агресором на Донбасі.Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.
Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п'ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.
"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків", - згадав Болтон.
Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204409659599298 51 хв ·
Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.
А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
О чем это говорит?
1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "Прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.
2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.
3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.
Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.
Мы все знаем как он будет командовать...
но за 5 лет Петя понял, что ***** и кремляди его
в утиль отправят, если что
А за модернизированньіе ПТРК , респект США ! Они намного єффективнее ранних версий.
И траву вокруг поджечь не забудьте!!!!
Так и не слышно ничего чем эти 6 пожаров закончились! Все списали на НЛО?
Нового еще не накопилось на склад!
Другою державною мовою після української мови, згідно Конституції - повинна стати англійська!
+ ПРО и чем больше тем лучше!