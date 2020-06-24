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Новини Оборона
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ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони

ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони

16 червня 2020 року до України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Для потреб Збройних Сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу "Джавелін".

"Проєкт передбачає постачання для Збройних Сил України комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів впродовж всього життєвого циклу", - наголошується в повідомленні.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підготували до відправки в Україну ракети для протитанкових комплексів Javelin. ФОТО

Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами.

Автор: 

Міноборони (7374) оборона (4781) США (22861) Javelin (178)


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Топ коментарі
+27
Хорошо, если пылиться, а не распродадут в целях "оптимизации". От ЗЕленых всего ожидать можно.
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24.06.2020 09:34
+24
Привіт лаптям від Америки.
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24.06.2020 09:31
+21
Свежая партия "АНТИБУРЯТИН" для их поджарки прибыла из США!!!
Спасибо американским товарищам!!!
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24.06.2020 09:37
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Привіт лаптям від Америки.
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24.06.2020 09:31 Відповісти
отлично... теперь будут пылиться на складах (пока мыши-крысы не продадут)
стрелять же не велено...
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24.06.2020 09:32 Відповісти
Хорошо, если пылиться, а не распродадут в целях "оптимизации". От ЗЕленых всего ожидать можно.
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24.06.2020 09:34 Відповісти
о чем я в скобочках и подтвердил Ваши и мои сомнения
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24.06.2020 09:36 Відповісти
есть исчо вариант - курящий лось рядом с их складом ((
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24.06.2020 09:39 Відповісти
да, Борис, это же не Зеленский, который даже теоретически не допускает такого выстрела..
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24.06.2020 10:32 Відповісти
еще чего....., там на воротах американский прапорщик стоит!
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24.06.2020 13:43 Відповісти
Казалось бы причем тут нехороший Порошенко...
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24.06.2020 09:32 Відповісти
лизнул шефа....похвально.
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24.06.2020 09:46 Відповісти
И не заходи. Без проплаченных зельоных дебилов так хорошо здесь, отдыхаю душой )))
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24.06.2020 09:54 Відповісти
Ну так и вали в свой запоребрик, и соси там молча, "патриот". Не забудь проголосовать за поправки, а то Бандера нападьот!
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25.06.2020 15:04 Відповісти
пшло вон отсюда ,рашкованское животное,освоившее прямохождение
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24.06.2020 10:01 Відповісти
"Поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года" То есть, к новой власти, это важное для станы достижения, ни имеет никакого отношения Этот договор заключен еще при Порошенко
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24.06.2020 09:36 Відповісти
А хто запретил применять на фронте? Хто-хто это сдееелааааал? Хто у нас гавнакамандующій? Неужели Зельо...-ой!
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24.06.2020 09:56 Відповісти
Ой, Толян, ты на самам деле Трамп?
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24.06.2020 10:07 Відповісти
Правда? А Зельоша не посмел за целый год запрет отменить? Поджилки трясутся? Или жидко обкакался? Видосик на эту тему будет?
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24.06.2020 10:38 Відповісти
Штати заборонили використовувати ці ПТРК?
ПРУФ.
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24.06.2020 12:38 Відповісти
https://censor.net/ua/user/63932, Порошенко як місяць передав владу. Шо там казать за 2019
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24.06.2020 16:08 Відповісти
Свежая партия "АНТИБУРЯТИН" для их поджарки прибыла из США!!!
Спасибо американским товарищам!!!
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24.06.2020 09:37 Відповісти
Бубочка снимет видосик на эту тему?
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24.06.2020 09:40 Відповісти
Так вроде ж не в Эпицентр пока что.
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24.06.2020 09:43 Відповісти
Гереги не такие дураки, вряд ли потянут ПТРК в отдел хоз товаров.
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24.06.2020 09:48 Відповісти
Потянут все что можно продать, не сумлевайтеся.
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24.06.2020 09:58 Відповісти
Гереги нет. А в целом через дыры типа Приднестровья продать можно хоть ядерную бомбу.
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24.06.2020 10:15 Відповісти
обозвёт засранцами или скажет: йдіть в сраку...
и не сам, а с олей поляковой, дочерью советского посла на острове свободы, так много натерпевшегося от северного соседа
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24.06.2020 09:47 Відповісти
Не посмеет на Амеров такое сказать, не хватит айкосов что бы так обкуриться...
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24.06.2020 09:51 Відповісти
а оля?
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24.06.2020 09:53 Відповісти
Оля нее... Она при своей внешности умнее всей фракции "слуг" в ВР вместе взятых.
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24.06.2020 09:55 Відповісти
а казати - йдіть в сраку, її змусили сказати під тортурами і тиском компромату...ласунка)
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24.06.2020 10:00 Відповісти
Та то таке.
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24.06.2020 10:03 Відповісти
так ото ж...один почерк...з одного центру вказівка
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24.06.2020 10:09 Відповісти
Для тех, у кого память коротка! Как только, в Украине, появились первые "Джавелины", с позиций ихтамнетов резко исчезли танки! Дорогая, для нас , игрушка, но, если насытить ими ВСУ так, чтобы можно было шмалять, не задумываясь о цене и "разрешениях", УВЕРЕН, режим тишины, на нуле, был бы устойчив, как никогда! Слава Украине!
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24.06.2020 09:42 Відповісти
Бред . Танки не подходили на расстояние прямого выстрела . Обстрелы ведутся из САУ , тоже издалека .
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24.06.2020 19:54 Відповісти
Це контрак ще по домовленості з Президентом Порошенко. А чому не говорять скільки ракет--при Порошенко чітко говорили кількість,а зараз одні "мутнякі". Думаю,що пора американцям і свох генералів постачати. бо наші вже давно під рашкою, а молодих майорів--капітанів ,які пройшли жернова війни,на високі посади не призначає зелена біомаса.
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24.06.2020 09:46 Відповісти
таємниця - скільки їх...але по картинці можеш підрахувати...одна ракета - один танк ворога...
навіть, якщо половину їх використають з таким результатом, це зупинить наступ...
адже танки - наступальна зброя
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24.06.2020 09:50 Відповісти
ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3040
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24.06.2020 09:48 Відповісти
А шо,перша партія "Джевелінов",що була на складах уже "Распилілась" ??? Тепер зрозуміло,що ця, друга партія буде лежати на складах,поки не "распилітся"!!!??? Девіз ЗЕлі "Па сваім нє стрєляєм"!!!
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24.06.2020 09:54 Відповісти
Для борьбы с касабскими танками это самое эффективное оружие. Все наши ПТРК не идут ни в какое сравнение с Джавелинами.
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24.06.2020 09:57 Відповісти
Це все дуже добре, але якби у заголовку статті замість "отримали" було "використали" - було б ще ліпше.
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24.06.2020 09:57 Відповісти
Ты идиот
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24.06.2020 10:08 Відповісти
ССЫлку ждём с нетерпением!
https://censor.net/user/458452

Это запрещено американцами.
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24.06.2020 10:43 Відповісти
Ватный рашистский длбб,хватит молоть чушь,концепция применения джавелинов давно изменилась ,как только хоть одна глядская консервная банка попытается наступать ,сразу же будет зашкварена (поэтому и исчезли с первой линии)
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24.06.2020 10:09 Відповісти
Вата, страдать!!!
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24.06.2020 10:07 Відповісти
Насколько я помню, их не будут раздавать по частям, а создавать специализированные мобильные группы, которые будут выдвигаться на танковые направления.
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24.06.2020 10:09 Відповісти
И это правильно. Джавелины это для мобильных противотанковых групп.
В окопной войне наши ПТРК даже лучше. Стреляют дальше, стоят дешевле.
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24.06.2020 10:34 Відповісти
окопные - не мобильные...с первого выстрела они уже мишени
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25.06.2020 00:56 Відповісти
Порошенко хотів купити ще більше американської зброї для ЗСУ, - мемуари Болтона
П'ятий президент України Петро Порошенко хотів купити ще більше американської зброї, щоб передати Збройним силам для боротьби з країною-агресором на Донбасі.Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п'ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.

"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків", - згадав Болтон.

Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.
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24.06.2020 10:10 Відповісти
Хоть одна хорошая новость.
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24.06.2020 10:15 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD1BKP_hL6ExC-QKVLDlxvfAR5nPzRB9BZVzF9jJrYS0jay2ZhzHgSWOeeyjCQ4WlytmvuOghZe5jkD&hc_ref=ARQl07jCMNTvlAKRQJOMQOexq9VqVE0jB82QafezQe7BN5PJyiUxBK41FQPT_RW_wRc&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204409659599298 51 хв ·

Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.
А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
О чем это говорит?

1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "Прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.
2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.
3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.
Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.
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24.06.2020 10:30 Відповісти
Напомните , какой бьіл рейтинг у Порошенко в 2015г. Неужели такой , как сейчас у Зеленского?
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24.06.2020 10:43 Відповісти
да мне плевать на порошенко если честно...., НО посмотрим какой рейтинг будет у Сопли если московиты начнут наступление на фронте....
Мы все знаем как он будет командовать...
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24.06.2020 10:47 Відповісти
Нарід він мудрий. Рейтинги він формує на основі глибокого і всестороннього аналізу ))) А не за вказівкою Г+Г. В цьому ми впевнилися. Так що можна срати спокійно.
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24.06.2020 10:50 Відповісти
никакой, ему правильно посчитали голосование,
но за 5 лет Петя понял, что ***** и кремляди его
в утиль отправят, если что
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25.06.2020 08:59 Відповісти
Це чудово. А як іде виробництво Стугни? Чомусь зовсім немає новин? Це теж цікавить.
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24.06.2020 10:47 Відповісти
Бубочка ищет мир в зенках *****
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24.06.2020 11:04 Відповісти
Хорошо идёт. Арабы сотнями от в год покупают.
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Полемика насчет "запрета" на использование "Джавелинов" глупа по сути , данньіе ПТРК передавались Украине для отражения массированного российского наступления с использованием танков для прорьіва обороньі ВСУ. Текущие окопньіе перестрелки - не повод отстреливаться дорогостоящими "Джавелинами".
А за модернизированньіе ПТРК , респект США ! Они намного єффективнее ранних версий.
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24.06.2020 10:50 Відповісти
С детства люблю США. На втором месте после Украины!
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24.06.2020 11:03 Відповісти
Давайте их на склады.....
И траву вокруг поджечь не забудьте!!!!

Так и не слышно ничего чем эти 6 пожаров закончились! Все списали на НЛО?
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24.06.2020 11:03 Відповісти
Та ясный перец, Порошенко лично поджигал
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24.06.2020 12:29 Відповісти
Уже все старое наварованное "списали"!!!!
Нового еще не накопилось на склад!
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24.06.2020 12:37 Відповісти
це не військова таємниця? я таку інформацію не розголошував би.
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24.06.2020 11:14 Відповісти
Зеленський, пора вже будувати бази NATO, поближче до Криму та Донбасу.
Другою державною мовою після української мови, згідно Конституції - повинна стати англійська!
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24.06.2020 11:34 Відповісти
Длинный язык - находка для врага.
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24.06.2020 13:31 Відповісти
Пуйлу большой привет!!
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24.06.2020 13:41 Відповісти
Пуйлу большой привет!!
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24.06.2020 13:41 Відповісти
Это хорошо!еще стингеры надо - новые модификации их!
+ ПРО и чем больше тем лучше!
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24.06.2020 16:49 Відповісти
 
 