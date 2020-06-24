ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони

16 червня 2020 року до України у рамках пілотного проєкту за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Для потреб Збройних Сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу "Джавелін".

"Проєкт передбачає постачання для Збройних Сил України комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів впродовж всього життєвого циклу", - наголошується в повідомленні.

Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.

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Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами.