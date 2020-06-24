РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10560 посетителей онлайн
Новости Оборона
9 432 78

ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin - ракеты FGM-148E, - Минобороны

ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin - ракеты FGM-148E, - Минобороны

16 июня 2020 в Украину в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" (Javelin) и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн/

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин".

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: США подготовили к отправке в Украину ракеты для противотанковых комплексов Javelin. ФОТО

Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.

Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.

Минобороны (9333) оборона (5206) США (26687) Javelin (167)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Хорошо, если пылиться, а не распродадут в целях "оптимизации". От ЗЕленых всего ожидать можно.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:34
+24
Привіт лаптям від Америки.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:31
+21
Свежая партия "АНТИБУРЯТИН" для их поджарки прибыла из США!!!
Спасибо американским товарищам!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт лаптям від Америки.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:31 Ответить
отлично... теперь будут пылиться на складах (пока мыши-крысы не продадут)
стрелять же не велено...
показать весь комментарий
24.06.2020 09:32 Ответить
Хорошо, если пылиться, а не распродадут в целях "оптимизации". От ЗЕленых всего ожидать можно.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:34 Ответить
о чем я в скобочках и подтвердил Ваши и мои сомнения
показать весь комментарий
24.06.2020 09:36 Ответить
есть исчо вариант - курящий лось рядом с их складом ((
показать весь комментарий
24.06.2020 09:39 Ответить
да, Борис, это же не Зеленский, который даже теоретически не допускает такого выстрела..
показать весь комментарий
24.06.2020 10:32 Ответить
еще чего....., там на воротах американский прапорщик стоит!
показать весь комментарий
24.06.2020 13:43 Ответить
Казалось бы причем тут нехороший Порошенко...
показать весь комментарий
24.06.2020 09:32 Ответить
лизнул шефа....похвально.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:46 Ответить
И не заходи. Без проплаченных зельоных дебилов так хорошо здесь, отдыхаю душой )))
показать весь комментарий
24.06.2020 09:54 Ответить
Ну так и вали в свой запоребрик, и соси там молча, "патриот". Не забудь проголосовать за поправки, а то Бандера нападьот!
показать весь комментарий
25.06.2020 15:04 Ответить
пшло вон отсюда ,рашкованское животное,освоившее прямохождение
показать весь комментарий
24.06.2020 10:01 Ответить
"Поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года" То есть, к новой власти, это важное для станы достижения, ни имеет никакого отношения Этот договор заключен еще при Порошенко
показать весь комментарий
24.06.2020 09:36 Ответить
А хто запретил применять на фронте? Хто-хто это сдееелааааал? Хто у нас гавнакамандующій? Неужели Зельо...-ой!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:56 Ответить
Ой, Толян, ты на самам деле Трамп?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:07 Ответить
Правда? А Зельоша не посмел за целый год запрет отменить? Поджилки трясутся? Или жидко обкакался? Видосик на эту тему будет?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:38 Ответить
Штати заборонили використовувати ці ПТРК?
ПРУФ.
показать весь комментарий
24.06.2020 12:38 Ответить
https://censor.net/ua/user/63932, Порошенко як місяць передав владу. Шо там казать за 2019
показать весь комментарий
24.06.2020 16:08 Ответить
Свежая партия "АНТИБУРЯТИН" для их поджарки прибыла из США!!!
Спасибо американским товарищам!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:37 Ответить
Бубочка снимет видосик на эту тему?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:40 Ответить
Так вроде ж не в Эпицентр пока что.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:43 Ответить
Гереги не такие дураки, вряд ли потянут ПТРК в отдел хоз товаров.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:48 Ответить
Потянут все что можно продать, не сумлевайтеся.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:58 Ответить
Гереги нет. А в целом через дыры типа Приднестровья продать можно хоть ядерную бомбу.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:15 Ответить
обозвёт засранцами или скажет: йдіть в сраку...
и не сам, а с олей поляковой, дочерью советского посла на острове свободы, так много натерпевшегося от северного соседа
показать весь комментарий
24.06.2020 09:47 Ответить
Не посмеет на Амеров такое сказать, не хватит айкосов что бы так обкуриться...
показать весь комментарий
24.06.2020 09:51 Ответить
а оля?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:53 Ответить
Оля нее... Она при своей внешности умнее всей фракции "слуг" в ВР вместе взятых.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:55 Ответить
а казати - йдіть в сраку, її змусили сказати під тортурами і тиском компромату...ласунка)
показать весь комментарий
24.06.2020 10:00 Ответить
Та то таке.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:03 Ответить
так ото ж...один почерк...з одного центру вказівка
показать весь комментарий
24.06.2020 10:09 Ответить
Для тех, у кого память коротка! Как только, в Украине, появились первые "Джавелины", с позиций ихтамнетов резко исчезли танки! Дорогая, для нас , игрушка, но, если насытить ими ВСУ так, чтобы можно было шмалять, не задумываясь о цене и "разрешениях", УВЕРЕН, режим тишины, на нуле, был бы устойчив, как никогда! Слава Украине!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:42 Ответить
Бред . Танки не подходили на расстояние прямого выстрела . Обстрелы ведутся из САУ , тоже издалека .
показать весь комментарий
24.06.2020 19:54 Ответить
Це контрак ще по домовленості з Президентом Порошенко. А чому не говорять скільки ракет--при Порошенко чітко говорили кількість,а зараз одні "мутнякі". Думаю,що пора американцям і свох генералів постачати. бо наші вже давно під рашкою, а молодих майорів--капітанів ,які пройшли жернова війни,на високі посади не призначає зелена біомаса.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:46 Ответить
таємниця - скільки їх...але по картинці можеш підрахувати...одна ракета - один танк ворога...
навіть, якщо половину їх використають з таким результатом, це зупинить наступ...
адже танки - наступальна зброя
показать весь комментарий
24.06.2020 09:50 Ответить
ЗСУ отримали одну з останніх модифікацій Javelin - ракети FGM-148E, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3040
показать весь комментарий
24.06.2020 09:48 Ответить
А шо,перша партія "Джевелінов",що була на складах уже "Распилілась" ??? Тепер зрозуміло,що ця, друга партія буде лежати на складах,поки не "распилітся"!!!??? Девіз ЗЕлі "Па сваім нє стрєляєм"!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:54 Ответить
Для борьбы с касабскими танками это самое эффективное оружие. Все наши ПТРК не идут ни в какое сравнение с Джавелинами.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:57 Ответить
Це все дуже добре, але якби у заголовку статті замість "отримали" було "використали" - було б ще ліпше.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:57 Ответить
Ты идиот
показать весь комментарий
24.06.2020 10:08 Ответить
ССЫлку ждём с нетерпением!
https://censor.net/user/458452

Это запрещено американцами.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:43 Ответить
Ватный рашистский длбб,хватит молоть чушь,концепция применения джавелинов давно изменилась ,как только хоть одна глядская консервная банка попытается наступать ,сразу же будет зашкварена (поэтому и исчезли с первой линии)
показать весь комментарий
24.06.2020 10:09 Ответить
Вата, страдать!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 10:07 Ответить
Насколько я помню, их не будут раздавать по частям, а создавать специализированные мобильные группы, которые будут выдвигаться на танковые направления.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:09 Ответить
И это правильно. Джавелины это для мобильных противотанковых групп.
В окопной войне наши ПТРК даже лучше. Стреляют дальше, стоят дешевле.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:34 Ответить
окопные - не мобильные...с первого выстрела они уже мишени
показать весь комментарий
25.06.2020 00:56 Ответить
Порошенко хотів купити ще більше американської зброї для ЗСУ, - мемуари Болтона
П'ятий президент України Петро Порошенко хотів купити ще більше американської зброї, щоб передати Збройним силам для боротьби з країною-агресором на Донбасі.Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.

Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п'ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.

"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків", - згадав Болтон.

Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:10 Ответить
Хоть одна хорошая новость.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:15 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD1BKP_hL6ExC-QKVLDlxvfAR5nPzRB9BZVzF9jJrYS0jay2ZhzHgSWOeeyjCQ4WlytmvuOghZe5jkD&hc_ref=ARQl07jCMNTvlAKRQJOMQOexq9VqVE0jB82QafezQe7BN5PJyiUxBK41FQPT_RW_wRc&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204409659599298 51 хв ·

Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.
А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
О чем это говорит?

1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "Прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.
2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.
3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.
Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:30 Ответить
Напомните , какой бьіл рейтинг у Порошенко в 2015г. Неужели такой , как сейчас у Зеленского?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:43 Ответить
да мне плевать на порошенко если честно...., НО посмотрим какой рейтинг будет у Сопли если московиты начнут наступление на фронте....
Мы все знаем как он будет командовать...
показать весь комментарий
24.06.2020 10:47 Ответить
Нарід він мудрий. Рейтинги він формує на основі глибокого і всестороннього аналізу ))) А не за вказівкою Г+Г. В цьому ми впевнилися. Так що можна срати спокійно.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:50 Ответить
никакой, ему правильно посчитали голосование,
но за 5 лет Петя понял, что ***** и кремляди его
в утиль отправят, если что
показать весь комментарий
25.06.2020 08:59 Ответить
Це чудово. А як іде виробництво Стугни? Чомусь зовсім немає новин? Це теж цікавить.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:47 Ответить
Бубочка ищет мир в зенках *****
показать весь комментарий
24.06.2020 11:04 Ответить
Хорошо идёт. Арабы сотнями от в год покупают.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16 Ответить
Полемика насчет "запрета" на использование "Джавелинов" глупа по сути , данньіе ПТРК передавались Украине для отражения массированного российского наступления с использованием танков для прорьіва обороньі ВСУ. Текущие окопньіе перестрелки - не повод отстреливаться дорогостоящими "Джавелинами".
А за модернизированньіе ПТРК , респект США ! Они намного єффективнее ранних версий.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:50 Ответить
С детства люблю США. На втором месте после Украины!
показать весь комментарий
24.06.2020 11:03 Ответить
Давайте их на склады.....
И траву вокруг поджечь не забудьте!!!!

Так и не слышно ничего чем эти 6 пожаров закончились! Все списали на НЛО?
показать весь комментарий
24.06.2020 11:03 Ответить
Та ясный перец, Порошенко лично поджигал
показать весь комментарий
24.06.2020 12:29 Ответить
Уже все старое наварованное "списали"!!!!
Нового еще не накопилось на склад!
показать весь комментарий
24.06.2020 12:37 Ответить
це не військова таємниця? я таку інформацію не розголошував би.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:14 Ответить
Зеленський, пора вже будувати бази NATO, поближче до Криму та Донбасу.
Другою державною мовою після української мови, згідно Конституції - повинна стати англійська!
показать весь комментарий
24.06.2020 11:34 Ответить
Длинный язык - находка для врага.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:31 Ответить
Пуйлу большой привет!!
показать весь комментарий
24.06.2020 13:41 Ответить
Пуйлу большой привет!!
показать весь комментарий
24.06.2020 13:41 Ответить
Это хорошо!еще стингеры надо - новые модификации их!
+ ПРО и чем больше тем лучше!
показать весь комментарий
24.06.2020 16:49 Ответить
 
 