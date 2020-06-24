ВСУ получили одну из последних модификаций Javelin - ракеты FGM-148E, - Минобороны
16 июня 2020 в Украину в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам "Джавелин" (Javelin) и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн/
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин".
"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", - отмечается в сообщении.
Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.
Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.
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стрелять же не велено...
ПРУФ.
Спасибо американским товарищам!!!
и не сам, а с олей поляковой, дочерью советского посла на острове свободы, так много натерпевшегося от северного соседа
навіть, якщо половину їх використають з таким результатом, це зупинить наступ...
адже танки - наступальна зброя
https://censor.net/user/458452
Это запрещено американцами.
В окопной войне наши ПТРК даже лучше. Стреляют дальше, стоят дешевле.
П'ятий президент України Петро Порошенко хотів купити ще більше американської зброї, щоб передати Збройним силам для боротьби з країною-агресором на Донбасі.Про це в мемуарах написав екс-радник американського лідера з питань національної безпеки Джон Болтон.
Болтон описав, як приїжджав до Києва на День незалежності України в 2018 році. Тоді, під час урочистого параду, він стояв поруч з п'ятим президентом Петром Порошенком і деякими іншими представниками уряду.
"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків", - згадав Болтон.
Він зазначив, що за час візиту, зокрема під час урочистого прийому, Порошенко кілька разів заявляв про бажання придбати ще більше американської зброї для Збройних сил України.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204409659599298 51 хв ·
Вчера произошло переломное политическое событие - по опросу "Социального мониторинга" рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому впервые снизился ниже 50 %. Время завышенных ожиданий от очередного мессии проходит, и власть падает до того уровня доверия, который имеют институты государства.
А из всех институтов государства позитивный баланс доверия-недоверия имеют только Вооруженные силы. То есть тот институт, который прежде всего отвечает за войну с Россией.
О чем это говорит?
1. Только война за независимость является для большинства украинцев объединяющей идеей. "Прекратить войну" для большинства украинцев означает "не проиграть войну", именно поэтому они по-прежнему доверяют армии на фоне падения рейтинга президента и его внешней политики.
2. Зеленский хочет договориться с Путиным, он сознательно дистанцируется от армии и не хочет проводить никаких реформ, которые были бы направлены на повышение ее боеспособности. Без внешней безопасности и защиты от РФ провести реформы и развивать экономику невозможно, Россия подрывает нас изнутри. Лозунги "Мы будем заниматься экономикой" во время войны и российского вторжения объединить людей неспособны, людей обмануть этим не удается.
3. Армия является основой государства в Украине. Системообразующая часть украинского общества ориентируется на армию. Политическая стратегия должна строиться с опорой не на пацифистские настроения, а на армию, на защиту страны. Президент должен опираться на армию - а не на своих знакомых контрабандистов и олигархов.
Для опоры на армию президент должен стать государственным деятелем, а не играть роль.
Мы все знаем как он будет командовать...
но за 5 лет Петя понял, что ***** и кремляди его
в утиль отправят, если что
А за модернизированньіе ПТРК , респект США ! Они намного єффективнее ранних версий.
И траву вокруг поджечь не забудьте!!!!
Так и не слышно ничего чем эти 6 пожаров закончились! Все списали на НЛО?
Нового еще не накопилось на склад!
Другою державною мовою після української мови, згідно Конституції - повинна стати англійська!
+ ПРО и чем больше тем лучше!