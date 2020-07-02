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Новости Коронавирус и карантин
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Лечение госпитализированных больных COVID-19 оплачивает государство, - Степанов

Лечение госпитализированных больных COVID-19 оплачивает государство, - Степанов

Оплата лечения больных COVID-19 осуществляется государством. Больницы, которые лечат больных с COVID-19, получают средства от НСЗУ согласно заключенным договорам.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19, которые предусматривают как анализы, так и полный пакет лечения, куда входят и лекарства на коронавирусную болезнь, которые, соответственно, предусмотренные стандартом, утвержденным Минздравом, так и 300% заработной платы медицинским работникам. Хочу подчеркнуть, что все, кто находится в больницах, кто госпитализируется, лечение этих больных осуществляется за счет государства", - подчеркнул глава Минздрава.

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Автор: 

карантин (16729) медицина (2524) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та ну на
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02.07.2020 13:33 Ответить
Следовательно, если кто-то тратиться на лечение от коронавируса, то у него вымогают деньги незаконно?
А может Лахта сказки рассказывает, что больные лечатся от коронавируса за свой счёт, как это заложено Супрун?
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02.07.2020 13:44 Ответить
Ага, у меня друг в Киеве лежал в больничке с КОВИД, не тяжелая форма, средняя, оставил в больничке 13000 грн, ему врачи ехидно сказали- вы заплатили сущие копейки
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02.07.2020 14:01 Ответить
Лечение может и бесплатное, а вот лекарства надо покупать самому.
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02.07.2020 13:51 Ответить
Как всегда, сплошное вранье....
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02.07.2020 13:55 Ответить
Ок. В таком случае кому и куда жаловаться на врачей, которые выставляют больным километровые счета за лечение??
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07.10.2020 10:26 Ответить
 
 