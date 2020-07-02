Лечение госпитализированных больных COVID-19 оплачивает государство, - Степанов
Оплата лечения больных COVID-19 осуществляется государством. Больницы, которые лечат больных с COVID-19, получают средства от НСЗУ согласно заключенным договорам.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас установлены пакеты за лечение больных COVID-19, которые предусматривают как анализы, так и полный пакет лечения, куда входят и лекарства на коронавирусную болезнь, которые, соответственно, предусмотренные стандартом, утвержденным Минздравом, так и 300% заработной платы медицинским работникам. Хочу подчеркнуть, что все, кто находится в больницах, кто госпитализируется, лечение этих больных осуществляется за счет государства", - подчеркнул глава Минздрава.
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А может Лахта сказки рассказывает, что больные лечатся от коронавируса за свой счёт, как это заложено Супрун?