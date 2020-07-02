Лікування госпіталізованих хворих на COVID-19 оплачує держава, - Степанов

Оплата лікування хворих на COVID-19 здійснюється державою. Лікарні, які лікують хворих з COVID-19, отримують кошти від НСЗУ згідно з укладеними договорами.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас встановлені пакети за лікування хворих на COVID-19, які передбачають як аналізи, так і повний пакет лікування, куди входять і ліки на коронавірусну хворобу, які, відповідно, передбачені стандартом, затвердженим МОЗ, так і 300% заробітної плати медичним працівникам. Хочу наголосити, що всі, хто перебуває в лікарнях, хто госпіталізується, лікування цих хворих відбувається за рахунок держави", - наголосив глава МОЗ

Читайте також: Уже цього року районні та міські лікарні України отримають 210 нових комп'ютерних томографів, - Степанов