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Новини Коронавірус і карантин
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Лікування госпіталізованих хворих на COVID-19 оплачує держава, - Степанов

Лікування госпіталізованих хворих на COVID-19 оплачує держава, - Степанов

Оплата лікування хворих на COVID-19 здійснюється державою. Лікарні, які лікують хворих з COVID-19, отримують кошти від НСЗУ згідно з укладеними договорами.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас встановлені пакети за лікування хворих на COVID-19, які передбачають як аналізи, так і повний пакет лікування, куди входять і ліки на коронавірусну хворобу, які, відповідно, передбачені стандартом, затвердженим МОЗ, так і 300% заробітної плати медичним працівникам. Хочу наголосити, що всі, хто перебуває в лікарнях, хто госпіталізується, лікування цих хворих відбувається за рахунок держави", - наголосив глава МОЗ

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Автор: 

карантин (18172) медицина (2127) Степанов Максим (2196) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та ну на
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02.07.2020 13:33 Відповісти
Следовательно, если кто-то тратиться на лечение от коронавируса, то у него вымогают деньги незаконно?
А может Лахта сказки рассказывает, что больные лечатся от коронавируса за свой счёт, как это заложено Супрун?
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02.07.2020 13:44 Відповісти
Ага, у меня друг в Киеве лежал в больничке с КОВИД, не тяжелая форма, средняя, оставил в больничке 13000 грн, ему врачи ехидно сказали- вы заплатили сущие копейки
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02.07.2020 14:01 Відповісти
Лечение может и бесплатное, а вот лекарства надо покупать самому.
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02.07.2020 13:51 Відповісти
Как всегда, сплошное вранье....
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02.07.2020 13:55 Відповісти
Ок. В таком случае кому и куда жаловаться на врачей, которые выставляют больным километровые счета за лечение??
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07.10.2020 10:26 Відповісти
 
 