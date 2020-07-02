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Партия "Пропозиция" собирает съезд 3 июля

Партия

Съезд партии "Пропозиция" состоится 3 июля в 12:00. Партия представит команду и принципы, с которыми пойдет на местные выборы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Пропозиции" в Фейсбуке.

"В мероприятии примут участие городские головы из разных регионов Украины, общественные активисты, профильные эксперты, политологи; приглашены центральные и региональные СМИ, представителей дипломатического корпуса", - сказано в сообщении.

За онлайн-трансляцией съезда можно следить на странице партии в Фейсбуке или на ее YouTube-канале.

Также на Цензор.НЕТ: Филатов ответил на 20 вопросов о "Пропозиции": Мы не хотим, чтобы территориальные громады унижали и грабили

Автор: 

съезд (367) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+4
Олігархи і бандити готовлять чергових НОВИХ ЛІЦ для лохов.
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02.07.2020 15:33
+2
Знову за класиком: лебедь, рак та щука. Ні, щоб об"єднатись, так кожен ковдру на себе тягне.
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02.07.2020 15:40
+2
Масон, масоны, кругом одни масоны....
Только масонов нам еще не хватало в нашем шапито.
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02.07.2020 15:48
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Олігархи і бандити готовлять чергових НОВИХ ЛІЦ для лохов.
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02.07.2020 15:33 Ответить
Знову за класиком: лебедь, рак та щука. Ні, щоб об"єднатись, так кожен ковдру на себе тягне.
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02.07.2020 15:40 Ответить
Масон, масоны, кругом одни масоны....
Только масонов нам еще не хватало в нашем шапито.
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02.07.2020 15:48 Ответить
народу нужно напрячься и включить мозги
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02.07.2020 15:53 Ответить
А вони є?
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02.07.2020 20:00 Ответить
Яка-яка позиція?
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02.07.2020 15:58 Ответить
Больше партий, хороших и разных!
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02.07.2020 16:20 Ответить
Ну якщо партія має у своїй програмі лише турботу про інтереси територіальних громад, то це така сама партія, як була партія зелених ( екологічна). Не може партія мати лише одну позцію по одному питанню. Якщо в програмі немає про мову, про віру, про власність на землю, про засилля олігархів у владі - це не партія, а так - междусобойчик мерів. Завтра така партія набравши більшість у ВР розбіжиться по фракціях.
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02.07.2020 18:36 Ответить
По- перше,потрiбно змiнити назву партii,тому що назва "пропозицiя" ,це не про що.,по- друге ,потрiбно визаначитись з iдеологiэю,в -третiх,органiзацiя районних та областних осередкiв партii.
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02.07.2020 19:14 Ответить
 
 