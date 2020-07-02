Партия "Пропозиция" собирает съезд 3 июля

Съезд партии "Пропозиция" состоится 3 июля в 12:00. Партия представит команду и принципы, с которыми пойдет на местные выборы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу "Пропозиции" в Фейсбуке.

"В мероприятии примут участие городские головы из разных регионов Украины, общественные активисты, профильные эксперты, политологи; приглашены центральные и региональные СМИ, представителей дипломатического корпуса", - сказано в сообщении.

За онлайн-трансляцией съезда можно следить на странице партии в Фейсбуке или на ее YouTube-канале.

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