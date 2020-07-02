Партія "Пропозиція" збирає з'їзд 3 липня
З'їзд партії "Пропозиція" відбудеться 3 липня о 12:00. Партія представить команду і принципи, з якими піде на місцеві вибори.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку "Пропозиції" у фейсбуці.
"У заході візьмуть участь міські голови з різних регіонів України, громадські активісти, профільні експерти, політологи; запрошено центральні та регіональні ЗМІ, представників дипломатичного корпусу", - йдеться в повідомленні.
За онлайн-трансляцією з'їзду можна стежити на сторінці партії у фейсбуці або на її YouTube-каналі.
Топ коментарі
+4 Igor L
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+2 Лидия Севастьянова
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+2 Украина побеждает и победит
показати весь коментар02.07.2020 15:48
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