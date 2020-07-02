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Новини
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Партія "Пропозиція" збирає з'їзд 3 липня

Партія

З'їзд партії "Пропозиція" відбудеться 3 липня о 12:00. Партія представить команду і принципи, з якими піде на місцеві вибори.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку "Пропозиції" у фейсбуці.

"У заході візьмуть участь міські голови з різних регіонів України, громадські активісти, профільні експерти, політологи; запрошено центральні та регіональні ЗМІ, представників дипломатичного корпусу", - йдеться в повідомленні.

За онлайн-трансляцією з'їзду можна стежити на сторінці партії у фейсбуці або на її YouTube-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

Автор: 

з’їзд (120) Пропозиція (12)


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Топ коментарі
+4
Олігархи і бандити готовлять чергових НОВИХ ЛІЦ для лохов.
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02.07.2020 15:33
+2
Знову за класиком: лебедь, рак та щука. Ні, щоб об"єднатись, так кожен ковдру на себе тягне.
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02.07.2020 15:40
+2
Масон, масоны, кругом одни масоны....
Только масонов нам еще не хватало в нашем шапито.
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02.07.2020 15:48
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Олігархи і бандити готовлять чергових НОВИХ ЛІЦ для лохов.
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02.07.2020 15:33 Відповісти
Знову за класиком: лебедь, рак та щука. Ні, щоб об"єднатись, так кожен ковдру на себе тягне.
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02.07.2020 15:40 Відповісти
Масон, масоны, кругом одни масоны....
Только масонов нам еще не хватало в нашем шапито.
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02.07.2020 15:48 Відповісти
народу нужно напрячься и включить мозги
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02.07.2020 15:53 Відповісти
А вони є?
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02.07.2020 20:00 Відповісти
Яка-яка позиція?
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02.07.2020 15:58 Відповісти
Больше партий, хороших и разных!
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02.07.2020 16:20 Відповісти
Ну якщо партія має у своїй програмі лише турботу про інтереси територіальних громад, то це така сама партія, як була партія зелених ( екологічна). Не може партія мати лише одну позцію по одному питанню. Якщо в програмі немає про мову, про віру, про власність на землю, про засилля олігархів у владі - це не партія, а так - междусобойчик мерів. Завтра така партія набравши більшість у ВР розбіжиться по фракціях.
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02.07.2020 18:36 Відповісти
По- перше,потрiбно змiнити назву партii,тому що назва "пропозицiя" ,це не про що.,по- друге ,потрiбно визаначитись з iдеологiэю,в -третiх,органiзацiя районних та областних осередкiв партii.
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02.07.2020 19:14 Відповісти
 
 