Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе. - Ред.), запросы (депутатские запросы. - Ред.), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его проведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

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