Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия
Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе. - Ред.), запросы (депутатские запросы. - Ред.), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.
Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его проведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.
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Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!
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Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
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https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм
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Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады
Про це заявив на пресконференції у четвер його адвокат Ілля Новіков.
"Нам учора анонсували намір слідства продовжувати вести слідство. У Печерський райсуд уже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити слідство у справі призначення Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня, тобто іще на три місяці", - сказав Новіков.
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!
Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
5 ч.
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Прочитал темники для Слуги Народа по реагированию на ситуацию со Смолием.
Втиснуть в один темник два взаимоисключающих тезиса это прям уровень.