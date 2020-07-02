РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12144 посетителя онлайн
Новости
2 289 20

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, -

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 3 июля.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На завтра у нас очередное заседание, в его рамках - час вопросов к правительству... потом полтора часа с правками (продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта об игорном бизнесе. - Ред.), запросы (депутатские запросы. - Ред.), а после этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и идем далее", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он уточнил, что внеочередное заседание состоится в 14.00, а подписи депутатов в поддержку его проведения будут зарегистрированы в Раде в пятницу утром.

Читайте также: У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

ВР (29252) внеочередное заседание (262) Арахамия Давид (989)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм

https://twitter.com/natohawks


Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5135
показать весь комментарий
02.07.2020 17:36
+5
Каменяр@hu_lviv 54 мин

Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!

https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1278692094199115777 22 мин

Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
показать весь комментарий
02.07.2020 17:31
+4
, Анафема!
показать весь комментарий
02.07.2020 17:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каменяр@hu_lviv 54 мин

Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!

https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1278692094199115777 22 мин

Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
показать весь комментарий
02.07.2020 17:31 Ответить
ніззя распускать. Геруси з дубінськими ще не повністю прибарахлились
показать весь комментарий
02.07.2020 17:33 Ответить
дружище. с воскресенья ко мне в ленту событий залетают твои комментарии. сотни шт в день. может перезагрузишь вход или регистрацию. реально утомило. я без претензий, всякое бывает....
показать весь комментарий
02.07.2020 17:49 Ответить
Спешат все украсть Ара, Хам и ко?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:32 Ответить
воистину....тот случай, лучше б вы на мальдивы свалили!!!)))))
показать весь комментарий
02.07.2020 17:32 Ответить
Неа) Мы с тобой, как избиратели зеленского, должны терпеливо жрать
показать весь комментарий
02.07.2020 17:35 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм

https://twitter.com/natohawks


Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5135
показать весь комментарий
02.07.2020 17:36 Ответить
, Анафема!
показать весь комментарий
02.07.2020 17:39 Ответить
Этому свинопотаму жрать что Киве дрочить.Жизненно необходимо.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:49 Ответить
ДБР має намір продовжити до 10 жовтня слідство відносно п'ятого президента Петра Порошенка у справі призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це заявив на пресконференції у четвер його адвокат Ілля Новіков.

"Нам учора анонсували намір слідства продовжувати вести слідство. У Печерський райсуд уже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити слідство у справі призначення Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня, тобто іще на три місяці", - сказав Новіков.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:38 Ответить
Ослячий суд
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!

Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
показать весь комментарий
02.07.2020 18:30 Ответить
колысь их всем составом будем наблюдать с мётлами и лопатами на субботнике...шаббатнике.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:39 Ответить
Пора вам вже на цвинтарі засідання організувати...
показать весь комментарий
02.07.2020 17:42 Ответить
Агрохимия,сосну корабельную с собой прихватите.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:46 Ответить
Сборища клоунов под куполом цирка
показать весь комментарий
02.07.2020 17:50 Ответить
Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6674
показать весь комментарий
02.07.2020 18:18 Ответить
и войдёт
показать весь комментарий
02.07.2020 18:19 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUGwQm7ZxA5PaAag7pLIGoFC0JNe9_6D5B3ldoC-2-o4BYtYrU6BcEdD3H_y78kl0KGwMBnNDjHkyNVjrnmwJWBbbG6MZbTH4a0dzM_XNurtTcwCmE3eYQcKBlMllPOGVM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

5 ч.
·

Прочитал темники для Слуги Народа по реагированию на ситуацию со Смолием.
Втиснуть в один темник два взаимоисключающих тезиса это прям уровень.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:34 Ответить
вначале говорили что внеочередное нужно для решения вопросов по коронавирусу а теперь оказываеться что нужно срочно подерибанить нацбанк
показать весь комментарий
02.07.2020 20:00 Ответить
 
 