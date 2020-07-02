Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в п'ятницю, 3 липня.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"На завтра у нас чергове засідання, в його рамках - година запитань до уряду... потім півтори години з правками (продовження розгляду в другому читанні законопроєкту про гральний бізнес. - Ред.), запити (депутатські запити. - Ред.), а після цього ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі", - сказав Арахамія журналістам у четвер у Києві.

Він уточнив, що позачергове засідання відбудеться о 14.00, а підписи депутатів на підтримку його проведення будуть зареєстровані в Раді в п'ятницю вранці.

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