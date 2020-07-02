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Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія

Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, -

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в п'ятницю, 3 липня.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"На завтра у нас чергове засідання, в його рамках - година запитань до уряду... потім півтори години з правками (продовження розгляду в другому читанні законопроєкту про гральний бізнес. - Ред.), запити (депутатські запити. - Ред.), а після цього ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі", - сказав Арахамія журналістам у четвер у Києві.

Він уточнив, що позачергове засідання відбудеться о 14.00, а підписи депутатів на підтримку його проведення будуть зареєстровані в Раді в п'ятницю вранці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позачергового засідання Ради сьогодні не буде, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14987) позачергове засідання (223) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+6
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https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм

https://twitter.com/natohawks


Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5135
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02.07.2020 17:36
+5
Каменяр@hu_lviv 54 мин

Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!

https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1278692094199115777 22 мин

Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
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02.07.2020 17:31
+4
, Анафема!
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02.07.2020 17:39
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Каменяр@hu_lviv 54 мин

Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!

https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1278692094199115777 22 мин

Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
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02.07.2020 17:31 Відповісти
ніззя распускать. Геруси з дубінськими ще не повністю прибарахлились
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02.07.2020 17:33 Відповісти
дружище. с воскресенья ко мне в ленту событий залетают твои комментарии. сотни шт в день. может перезагрузишь вход или регистрацию. реально утомило. я без претензий, всякое бывает....
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02.07.2020 17:49 Відповісти
Спешат все украсть Ара, Хам и ко?
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02.07.2020 17:32 Відповісти
воистину....тот случай, лучше б вы на мальдивы свалили!!!)))))
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02.07.2020 17:32 Відповісти
Неа) Мы с тобой, как избиратели зеленского, должны терпеливо жрать
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02.07.2020 17:35 Відповісти
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм

https://twitter.com/natohawks


Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Внеочередное заседание Рады состоится в пятницу, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5135
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02.07.2020 17:36 Відповісти
, Анафема!
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02.07.2020 17:39 Відповісти
Этому свинопотаму жрать что Киве дрочить.Жизненно необходимо.
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02.07.2020 17:49 Відповісти
ДБР має намір продовжити до 10 жовтня слідство відносно п'ятого президента Петра Порошенка у справі призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це заявив на пресконференції у четвер його адвокат Ілля Новіков.

"Нам учора анонсували намір слідства продовжувати вести слідство. У Печерський райсуд уже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити слідство у справі призначення Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня, тобто іще на три місяці", - сказав Новіков.
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02.07.2020 17:38 Відповісти
Ослячий суд
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!

Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
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02.07.2020 18:30 Відповісти
колысь их всем составом будем наблюдать с мётлами и лопатами на субботнике...шаббатнике.
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02.07.2020 17:39 Відповісти
Пора вам вже на цвинтарі засідання організувати...
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02.07.2020 17:42 Відповісти
Агрохимия,сосну корабельную с собой прихватите.
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02.07.2020 17:46 Відповісти
Сборища клоунов под куполом цирка
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02.07.2020 17:50 Відповісти
Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6674
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02.07.2020 18:18 Відповісти
и войдёт
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02.07.2020 18:19 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUGwQm7ZxA5PaAag7pLIGoFC0JNe9_6D5B3ldoC-2-o4BYtYrU6BcEdD3H_y78kl0KGwMBnNDjHkyNVjrnmwJWBbbG6MZbTH4a0dzM_XNurtTcwCmE3eYQcKBlMllPOGVM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

5 ч.
·

Прочитал темники для Слуги Народа по реагированию на ситуацию со Смолием.
Втиснуть в один темник два взаимоисключающих тезиса это прям уровень.
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02.07.2020 18:34 Відповісти
вначале говорили что внеочередное нужно для решения вопросов по коронавирусу а теперь оказываеться что нужно срочно подерибанить нацбанк
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02.07.2020 20:00 Відповісти
 
 