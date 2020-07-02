Позачергове засідання Ради відбудеться в п'ятницю, - "слуга народу" Арахамія
Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в п'ятницю, 3 липня.
Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"На завтра у нас чергове засідання, в його рамках - година запитань до уряду... потім півтори години з правками (продовження розгляду в другому читанні законопроєкту про гральний бізнес. - Ред.), запити (депутатські запити. - Ред.), а після цього ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і йдемо далі", - сказав Арахамія журналістам у четвер у Києві.
Він уточнив, що позачергове засідання відбудеться о 14.00, а підписи депутатів на підтримку його проведення будуть зареєстровані в Раді в п'ятницю вранці.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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Верховній раді доворяє 9% громадян
Щеля, розпускай раду!
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Кстати, на момент роспуска предыдущей ВР (абсолютно незаконного) - им доверяло 14% украинцев. На 6% больше, чем нынешней.
Это после 5 лет «ковровых бомбардировок» фейками про «свинарчуков-брата в Молдавии-офшоры»
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https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитенм
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Зеля, знаешь что такое предательство? Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады
Про це заявив на пресконференції у четвер його адвокат Ілля Новіков.
"Нам учора анонсували намір слідства продовжувати вести слідство. У Печерський райсуд уже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити слідство у справі призначення Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня, тобто іще на три місяці", - сказав Новіков.
Осел-король поклав в тюрму відправить Лева.
Старий суддя-хабарник Лис
Усі параграфи ізгриз,
Та все не ті -
Нема статті!
Не крав, не ґвалтував,
Не пив,
На шмаття рвав лиш ворогів,
Державу захищав, як міг…
Король знайшов непевний «гріх»,
Кричить: "Садить!"
Та Лис дрижить:
- Ось Левенята
Прийшли під суд.
Неправий присуд -
Дивись, поб'ють.
Ще й чутка ходить між Звірми:
Як Лев покине кліть тюрми,
Судді згада неправди гріх…
Ну, як задовольнити всіх?
Подумав трохи і збагнув, як діять, Лис:
- Тягнути буду час, немов кота, за хвіст!
Нехай стрекочуть журналісточки-сороки,
Тягнути буду суд, як треба, й десять років!
Не тільки Звірі реготали, ще й Дерева,
Коли король Осел узявсь судити Лева,
Бо у Хоттабича коротша борода,
Ніж довгі терміни Ослячого суда!
5 ч.
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Прочитал темники для Слуги Народа по реагированию на ситуацию со Смолием.
Втиснуть в один темник два взаимоисключающих тезиса это прям уровень.