Позачергового засідання Ради сьогодні не буде, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада не проводитиме позачергове пленарне засідання увечері в четвер 2 липня.

Про це "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Були проведені додаткові консультації з головами фракцій і груп у голови парламенту. За їхніми результатами вирішили не проводити позачергове пленарне засідання Верховної Ради 2 липня о 18:00", - зазначила Кравчук.

Раніше в четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про ініціативи щодо збору підписів депутатів за проведення в четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР для розгляду законопроєктів, що стосуються подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID- 19.

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