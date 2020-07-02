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Позачергового засідання Ради сьогодні не буде, - "слуга народу" Кравчук

Позачергового засідання Ради сьогодні не буде, -

Верховна Рада не проводитиме позачергове пленарне засідання увечері в четвер 2 липня.

Про це "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Були проведені додаткові консультації з головами фракцій і груп у голови парламенту. За їхніми результатами вирішили не проводити позачергове пленарне засідання Верховної Ради 2 липня о 18:00", - зазначила Кравчук.

Раніше в четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про ініціативи щодо збору підписів депутатів за проведення в четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР для розгляду законопроєктів, що стосуються подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID- 19.

Читайте також: У Раді збирають підписи за позачергове засідання, - Арахамія

Автор: 

ВР (14987) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+2
И завтра не будет, что вы со своими законами к нам прицепились.
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02.07.2020 17:08
+2
а что ж так? четверг же... даже не пятница...
и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
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02.07.2020 17:09
+1
аж страшно!
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02.07.2020 17:03
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аж страшно!
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02.07.2020 17:03 Відповісти
та я тоже звернув увагу на її фото
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02.07.2020 17:04 Відповісти
Не царское это дело. Слуги они такие, имеют право...
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02.07.2020 17:05 Відповісти
сосна народу...пешите правыльно.
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02.07.2020 17:06 Відповісти
...Кина не будет,всьо...
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02.07.2020 17:08 Відповісти
И завтра не будет, что вы со своими законами к нам прицепились.
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02.07.2020 17:08 Відповісти
а что ж так? четверг же... даже не пятница...
и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
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02.07.2020 17:09 Відповісти
Правильно . Вечер , четверг . Надо готовиться к выходным . Завтра уже пятница !
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02.07.2020 17:09 Відповісти
Последнее время когда вижу "слуга народа" сильно хочется смеяться
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02.07.2020 17:14 Відповісти
СЛУХИ.... источник из Офиса Президента сообщает, что голосов за отставку Главы НБУ Якова Смолия пока впритык в диапазоне 226-230 голосов, но переговоры и торги идут с обеих сторон. Западное лобби тоже предлагает хорошие "ништяки" за провал этого голосования.
ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут.
Голос и ЕС категорически против.
Довира - за
За майбутне - за
БЮТ - за, но торгуется.
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02.07.2020 17:17 Відповісти
Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7700
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02.07.2020 17:22 Відповісти
 
 