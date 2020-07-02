Позачергового засідання Ради сьогодні не буде, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада не проводитиме позачергове пленарне засідання увечері в четвер 2 липня.
Про це "Укрінформу" повідомила заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Були проведені додаткові консультації з головами фракцій і груп у голови парламенту. За їхніми результатами вирішили не проводити позачергове пленарне засідання Верховної Ради 2 липня о 18:00", - зазначила Кравчук.
Раніше в четвер під час засідання парламенту голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив про ініціативи щодо збору підписів депутатів за проведення в четвер, 2 липня, позачергового засідання ВР для розгляду законопроєктів, що стосуються подолання наслідків коронавірусної хвороби COVID- 19.
Топ коментарі
+2 Александр Иванов #442761
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+2 Вася Шевченко #371210
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+1 Hehe
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и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут.
Голос и ЕС категорически против.
Довира - за
За майбутне - за
БЮТ - за, но торгуется.