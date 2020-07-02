Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада не будет проводить внеочередное пленарное заседание вечером в четверг 2 июля.
Об этом "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Были проведены дополнительные консультации с председателями фракций и групп у председателя парламента. По их результатам решили не проводить внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 2 июля в 18:00", - отметила Кравчук.
Ранее в четверг во время заседания парламента председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил об их инициативе в отношении сбора подписей депутатов за проведение в четверг, 2 июля, внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов, касающихся представления последствий коронавирусной болезни COVID- 19.
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и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут.
Голос и ЕС категорически против.
Довира - за
За майбутне - за
БЮТ - за, но торгуется.