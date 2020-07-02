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Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, - "слуга народа" Кравчук

Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, -

Верховная Рада не будет проводить внеочередное пленарное заседание вечером в четверг 2 июля.

Об этом "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Были проведены дополнительные консультации с председателями фракций и групп у председателя парламента. По их результатам решили не проводить внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 2 июля в 18:00", - отметила Кравчук.

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Ранее в четверг во время заседания парламента председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил об их инициативе в отношении сбора подписей депутатов за проведение в четверг, 2 июля, внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов, касающихся представления последствий коронавирусной болезни COVID- 19.

ВР (29252) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+2
И завтра не будет, что вы со своими законами к нам прицепились.
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02.07.2020 17:08
+2
а что ж так? четверг же... даже не пятница...
и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
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02.07.2020 17:09
+1
аж страшно!
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02.07.2020 17:03
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аж страшно!
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02.07.2020 17:03 Ответить
та я тоже звернув увагу на її фото
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02.07.2020 17:04 Ответить
Не царское это дело. Слуги они такие, имеют право...
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02.07.2020 17:05 Ответить
сосна народу...пешите правыльно.
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02.07.2020 17:06 Ответить
...Кина не будет,всьо...
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02.07.2020 17:08 Ответить
И завтра не будет, что вы со своими законами к нам прицепились.
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02.07.2020 17:08 Ответить
а что ж так? четверг же... даже не пятница...
и пора депутатишкам работать как все - 5 дней в неделю по 8 часов (КЗоТ еще никто пока не отменил) и 2 (ну хрен с ними 3)) недели отпускных)
а то эти полубохи совсем уработались по пол года отдыхать...
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02.07.2020 17:09 Ответить
Правильно . Вечер , четверг . Надо готовиться к выходным . Завтра уже пятница !
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02.07.2020 17:09 Ответить
Последнее время когда вижу "слуга народа" сильно хочется смеяться
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02.07.2020 17:14 Ответить
СЛУХИ.... источник из Офиса Президента сообщает, что голосов за отставку Главы НБУ Якова Смолия пока впритык в диапазоне 226-230 голосов, но переговоры и торги идут с обеих сторон. Западное лобби тоже предлагает хорошие "ништяки" за провал этого голосования.
ОПЗЖ пока публично отказывается голосовать за отставку Главы НБУ, но кулуарно ведет торги с Офисом Президента, поэтому кейсу. Если ОПЗЖ ничего за это не получит, то и голосов не дадут.
Голос и ЕС категорически против.
Довира - за
За майбутне - за
БЮТ - за, но торгуется.
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02.07.2020 17:17 Ответить
Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7700
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02.07.2020 17:22 Ответить
 
 