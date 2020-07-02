Внеочередного заседания Рады сегодня не будет, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада не будет проводить внеочередное пленарное заседание вечером в четверг 2 июля.

Об этом "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Были проведены дополнительные консультации с председателями фракций и групп у председателя парламента. По их результатам решили не проводить внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 2 июля в 18:00", - отметила Кравчук.

Читайте также: Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетманцев

Ранее в четверг во время заседания парламента председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил об их инициативе в отношении сбора подписей депутатов за проведение в четверг, 2 июля, внеочередного заседания ВР для рассмотрения законопроектов, касающихся представления последствий коронавирусной болезни COVID- 19.