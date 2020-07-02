Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за слов главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, позитивно оценившего международные инициативы президента РФ Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Телеканал проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также насчет соблюдения обязанности распространять объективную информацию.

По мнению Нацсовета, продемонстрированная в эфире телеканала "112 Украина" позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства.

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"Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины", - считает госрегулятор.

Мониторинг Нацсовета 22-24 июня зафиксировал в эфире телеканала проиллюстрированный фотопортретом текстовый комментарий Медведчука в качестве подводки к телепередачам LIVE и "ПРАЙМ".

"В своем комментарии Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации", - отмечается в сообщении Нацсовета.

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По данным регулятора, в эфире телеканала эту подводку каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию.

"Ни в одном выступлении ведущих или в словах гостей телепередач LIVE и "ПРАЙМ" в течение 22-24 июня не была подана информация и оценка в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - подчеркивают в Нацсовете.

Согласно сообщению регулятора, редакция телеканала не обеспечила трансляции других мнений, взглядов, опровержения, возражения или иных форм сообщений, которые объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем ограничила аудиторию исключительно одной точкой зрения.

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