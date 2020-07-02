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Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина

Нацсовет проверит

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за слов главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, позитивно оценившего международные инициативы президента РФ Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Телеканал проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также насчет соблюдения обязанности распространять объективную информацию.

По мнению Нацсовета, продемонстрированная в эфире телеканала "112 Украина" позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Точка невозврата. Как кум Путина убил своими каналами рейтинг Зеленского. ВИДЕО

"Такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезной международной напряженности, представляют угрозу национальной безопасности Украины", - считает госрегулятор.

Мониторинг Нацсовета 22-24 июня зафиксировал в эфире телеканала проиллюстрированный фотопортретом текстовый комментарий Медведчука в качестве подводки к телепередачам LIVE и "ПРАЙМ".

"В своем комментарии Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм по их реализации", - отмечается в сообщении Нацсовета.

Также на Цензор.НЕТ: Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами в 3-х облэнерго, на 2-х металлургических заводах и телеканале "1+1", - "Схемы". ВИДЕО

По данным регулятора, в эфире телеканала эту подводку каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию.

"Ни в одном выступлении ведущих или в словах гостей телепередач LIVE и "ПРАЙМ" в течение 22-24 июня не была подана информация и оценка в контексте актуальной на сегодня ситуации с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", - подчеркивают в Нацсовете.

Согласно сообщению регулятора, редакция телеканала не обеспечила трансляции других мнений, взглядов, опровержения, возражения или иных форм сообщений, которые объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем ограничила аудиторию исключительно одной точкой зрения.

Читайте также: Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп "Голоса" Устинова о фейках. ДОКУМЕНТ

Под логотипом "112.Украина" вещают компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все - Киев).

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Нацсовет ТРВ (572) проверка (819) путин владимир (31306) 112 Украина (174)


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Топ комментарии
+35
Давно пора закрыть эти рассийские помойки - 112.зик,нбюс ван , Прибалтика закрыла пророссийские помойки и срать на звиздёжь.
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02.07.2020 18:44
+22
Шото мне кажется, што проверит и простит.
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02.07.2020 18:44
+20
Может даже наградят.
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02.07.2020 18:45
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Это да. И Зелю тоже пусть закрутят, который мир в глазах рассмотрел у одной ящерицы.
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02.07.2020 18:43 Ответить
Шото мне кажется, што проверит и простит.
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02.07.2020 18:44 Ответить
Может даже наградят.
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02.07.2020 18:45 Ответить
Точно. И компенсацию за моральный ущерб.
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02.07.2020 18:47 Ответить
Давно пора закрыть эти рассийские помойки - 112.зик,нбюс ван , Прибалтика закрыла пророссийские помойки и срать на звиздёжь.
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02.07.2020 18:44 Ответить
Напоминаю, - глава комитета ВР который формирует ту Нацраду Шуфрич Н.И.
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02.07.2020 18:53 Ответить
Отзыв жителя Латвии о ТВ-приставке на АлиЭкспресс:
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 8606
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02.07.2020 19:05 Ответить
Я хлопець простий: побачив ************ - відсахнувся від монітора.
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02.07.2020 19:16 Ответить
Боюсь вас зовсім перелякати)))
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 567
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02.07.2020 19:38 Ответить
Залік. Тему екзорцизму розкрито.
Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio... Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 3098
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02.07.2020 20:13 Ответить
"сливной бачок" изображен очень природно.
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02.07.2020 21:19 Ответить
Да, там два дизлайка. Один от меня
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02.07.2020 21:08 Ответить
Это из раздела о продаже сливныхбачков?
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02.07.2020 22:44 Ответить
І. Приєднається.
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02.07.2020 18:45 Ответить
Медведчук уже себя как в России чувствует, надо ему как в России и каналы закрыть, оставить те, что только нашего Вовчика хвалят.
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02.07.2020 18:46 Ответить
Ну й шо?
Викличуть Медведчука в Печерський суд?
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02.07.2020 18:46 Ответить
В этой стране он сам любой суд вызовет.
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02.07.2020 18:48 Ответить
при цій владі.
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02.07.2020 18:56 Ответить
Та он себя и при прошлой комфортно чувствовал.
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02.07.2020 18:57 Ответить
Эти твари из Г+Г засели в нацраде и для них, продажных шакалов 112 анал. Наш, Зик - это лучшие друзья ЗЕленой дрысли, а ворон ворону глаз не выклюет. Они по команде куска ЗЕленого говна сейчас вцепились в патриотический "Прямый" канал по поручению приписдента.
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02.07.2020 18:47 Ответить
Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина - Цензор.НЕТ 3101
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02.07.2020 18:48 Ответить
Ишак доиграет свою зашкварную роль до конца.
А избавлением от ишака будет медведчук, - мудрый нарид не подкачает...
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02.07.2020 18:49 Ответить
кино для гоев...зюзя в одной упряжке с рабиновичами и шариками...
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02.07.2020 18:51 Ответить
там полное дно
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02.07.2020 18:52 Ответить
Что за идиотизм..... Да в 112 плюнуть некуда - полно косяков и причин для закрытия!!!!!
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02.07.2020 18:52 Ответить
Нынешние три канала у Кгб- Фсб Медведчука вообще утратили всякий страх,- у них уже до 80% эфира- агитация за планы путина-медведчука...и кремлевская пропаганда. Давно нужно забрать лицензию у 112 и Ньюс ван. Нет воли политической и похоже договорняк ОП и медведчука.
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02.07.2020 19:18 Ответить
Росіся, в мене для тебе новина - можливо, Росіся, навіть шокуюча.
На відміну від кацапщини, в Україні купувати медіа не потребує дозволу президента, Росіся...
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02.07.2020 19:25 Ответить
Нацсовет проверит и выявит, что Медведчук недостаточно хорошо хвалил пуйло.
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02.07.2020 18:55 Ответить
Эта тварь ещё за Стуса не ответила.

Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 7632
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02.07.2020 18:55 Ответить
в прошлом сентябре 2019 анонсировали фильм о роли Медведчука в суде над Стусом, Медведчук начал возмущаться и тормозил его показ - так и не показали этот фильм. Щупальца Медведчука и Портнова везде.
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02.07.2020 19:09 Ответить
Якщо (гіпотетично, тому і неймовірно) Медведчука викличуть в Печерський суд, то через півгодини всі судді радісно вліплять самим собі років так 8-10, суддя Вовк після засідання буде вовком вити і засудить себе на довічне, а Генпрокурор - ой, вже фантазії не вистачає.
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02.07.2020 18:57 Ответить
За вимогою Кремля. Чи не треба було визволяти полонених?
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02.07.2020 19:19 Ответить
Тобто, при Петі звертали на вимоги крімля, а Зе' ці вимоги послав куди подалі?!
Порохоботи, так хто ж тоді агент крімля?
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02.07.2020 19:50 Ответить
А при зелі мертвечук очолює другу за чисельністю фракцію парламенту і готується восени стати прем'єр-міністром.І цікаво,коли це зеля посилав пуйла куди подалі?
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02.07.2020 20:05 Ответить
Ти про скорочення ВСУ, відведення з позицій, відміну санкцій з кацапських компаній, продаж серіалів, відкриття власного телеканалу... Я втомився перераховувати. Гадаю, щоб витовкти тебе в твою ж калюжу вистачить і цього.
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02.07.2020 20:45 Ответить


Ви, порохоботи, невиправні...
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03.07.2020 18:09 Ответить
Чому досі працюють ворожі канали на території України на шостому році війни з путлером? І коли заборонять ворожі партії зажопників шарія і бют?
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02.07.2020 19:01 Ответить
Пшык от балабола, лжеца, сыкуна Зеленского и Ко. Дал заднюю клоун Зе.

Будет громкая история, которая плохо закончится для медведчука".
Там еще есть большие вопросы, его ли это партия? Или это временное объединение? И кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов - 112, Зик, Ньюс ван?
У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
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02.07.2020 19:11 Ответить
кацап, высрал брехню зе-клоуна по разводу быдла перед выборами? ну ну...
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 7624
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02.07.2020 19:19 Ответить
У мене аж подих перехопило........та невже....)))) Хай заодно й офіс Президента перевірять.....там також не чути,що раша-агресор
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02.07.2020 19:11 Ответить
То пАртнЬОри, мля...
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02.07.2020 19:13 Ответить
Коли вже це прокацапсяче, мертвечуковське кодло ліквідують?! Мля!
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02.07.2020 19:12 Ответить
І порушень не знайдуть.
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02.07.2020 19:13 Ответить
Закрыть к е..ям эту ********** кантору
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02.07.2020 19:19 Ответить
та ти шо.....i шо? медальку дадуть ?
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02.07.2020 19:23 Ответить
Цей олігарх проросійський колоборант, як і його теле. канали ворог України,ось ким мали зайнятись правоохоронці ,а не переслідувати тих хто критикує Зелю.
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02.07.2020 19:49 Ответить
Место ублюдка мертветчука - тюрьма!
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02.07.2020 19:55 Ответить
тюрьма

...
Скільки жахливих помилок у слові "шибениця" Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 5388
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02.07.2020 20:05 Ответить
тільки 112? а як бути з ZIK, "NEWS ONE", "НАШ", яки відверто закликають до примирення з рос. агресією, погодження з втратою земель, практично, промова Гітлера заклик Киви до наведення "нового порядка" в Україні. Ці всі канали повинні зникнути з українського ефіру, як диверсійні канали ворога.
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02.07.2020 20:10 Ответить
Ничего удивительного. Папаша Мертвечука прислуживал окупанту Гитлеру, а его личинка прислуживает окупанту Путлеру. Измена Родины у Мертвечуков в крови.
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02.07.2020 21:31 Ответить
Ну когда же Вы ликвидируете этого друга Путина и предателя Украины?
Медведчук-позор нации.! Его нужно уничтожить. Отравить фекалиями, говном или ещё чем. Хватит этому уроду ходить по нашей земле.
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02.07.2020 21:41 Ответить
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через слова глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який позитивно оцінив міжнародні ініціативи президента РФ Володимира Путіна..."

А може нехай краще ліквідує канал разом з Медведчуком? Два в одному!
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02.07.2020 21:52 Ответить
Какнал каналом, а к мЕРТВЕЧУКУ почему у СБУ нет вопросов? Или лЭтЭнант ...старшой боится дядю Мефистофеля с близким родством с ******?
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02.07.2020 22:00 Ответить
Если Клоун официально поздравляет ***** с Новым Годом, то что вы хотите от Мертветчука?
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02.07.2020 22:01 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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02.07.2020 22:06 Ответить
ну этот пестец нужно же не проверять, а лишать лицензии сразу. и не благодаря новому гавнозакону, а вопреки, каким-нибудь решением снбо, например.
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02.07.2020 22:28 Ответить
 
 