Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через слова глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який позитивно оцінив міжнародні ініціативи президента РФ Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Телеканал перевірять у контексті поширення закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також щодо дотримання обов'язку поширювати об'єктивну інформацію.
На думку Нацради, продемонстрована в ефірі телеканалу "112 Україна" позиція Медведчука щодо статті Путіна в контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду.
"Такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожують створенням серйозної міжнародної напруженості, становлять загрозу національній безпеці України", - вважає держрегулятор.
Моніторинг Нацради 22-24 червня зафіксував в ефірі телеканалу проілюстрований фотопортретом текстовий коментар Медведчука як підводку до телепередач LIVE і "ПРАЙМ".
"У своєму коментарі Віктор Медведчук позитивно оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці і висловлює оптимізм щодо їхньої реалізації", - наголошується в повідомленні Нацради.
За даними регулятора, в ефірі телеканалу цю підводку щоразу коментували нові експерти, запрошені в студію.
"У жодному виступі ведучих або у словах гостей телепередач LIVE і "ПРАЙМ" упродовж 22-24 червня не була подана інформація й оцінка в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - наголошують у Нацраді.
Згідно з повідомленням регулятора, редакція телеканалу не забезпечила трансляцію інших думок, поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які пояснили чи дали підстави для суспільної дискусії з цього питання, чим обмежила аудиторію виключно однією точкою зору.
Під логотипом "112.Україна" мовлять компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (всі - Київ).
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Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio...
Викличуть Медведчука в Печерський суд?
А избавлением от ишака будет медведчук, - мудрый нарид не подкачает...
На відміну від кацапщини, в Україні купувати медіа не потребує дозволу президента, Росіся...
Порохоботи, так хто ж тоді агент крімля?
Ви, порохоботи, невиправні...
Будет громкая история, которая плохо закончится для медведчука".
Там еще есть большие вопросы, его ли это партия? Или это временное объединение? И кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов - 112, Зик, Ньюс ван?
У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Зеленский.
https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
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Скільки жахливих помилок у слові "шибениця"
Медведчук-позор нации.! Его нужно уничтожить. Отравить фекалиями, говном или ещё чем. Хватит этому уроду ходить по нашей земле.
А може нехай краще ліквідує канал разом з Медведчуком? Два в одному!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!