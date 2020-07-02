Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через слова глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який позитивно оцінив міжнародні ініціативи президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Телеканал перевірять у контексті поширення закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також щодо дотримання обов'язку поширювати об'єктивну інформацію.

На думку Нацради, продемонстрована в ефірі телеканалу "112 Україна" позиція Медведчука щодо статті Путіна в контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду.

"Такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожують створенням серйозної міжнародної напруженості, становлять загрозу національній безпеці України", - вважає держрегулятор.

Моніторинг Нацради 22-24 червня зафіксував в ефірі телеканалу проілюстрований фотопортретом текстовий коментар Медведчука як підводку до телепередач LIVE і "ПРАЙМ".

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"У своєму коментарі Віктор Медведчук позитивно оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці і висловлює оптимізм щодо їхньої реалізації", - наголошується в повідомленні Нацради.

За даними регулятора, в ефірі телеканалу цю підводку щоразу коментували нові експерти, запрошені в студію.

"У жодному виступі ведучих або у словах гостей телепередач LIVE і "ПРАЙМ" упродовж 22-24 червня не була подана інформація й оцінка в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - наголошують у Нацраді.

Згідно з повідомленням регулятора, редакція телеканалу не забезпечила трансляцію інших думок, поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які пояснили чи дали підстави для суспільної дискусії з цього питання, чим обмежила аудиторію виключно однією точкою зору.

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