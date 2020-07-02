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Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна

Нацрада перевірить

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через слова глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який позитивно оцінив міжнародні ініціативи президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Телеканал перевірять у контексті поширення закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також щодо дотримання обов'язку поширювати об'єктивну інформацію.

На думку Нацради, продемонстрована в ефірі телеканалу "112 Україна" позиція Медведчука щодо статті Путіна в контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду.

"Такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожують створенням серйозної міжнародної напруженості, становлять загрозу національній безпеці України", - вважає держрегулятор.

Моніторинг Нацради 22-24 червня зафіксував в ефірі телеканалу проілюстрований фотопортретом текстовий коментар Медведчука як підводку до телепередач LIVE і "ПРАЙМ".

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"У своєму коментарі Віктор Медведчук позитивно оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці і висловлює оптимізм щодо їхньої реалізації", - наголошується в повідомленні Нацради.

За даними регулятора, в ефірі телеканалу цю підводку щоразу коментували нові експерти, запрошені в студію.

"У жодному виступі ведучих або у словах гостей телепередач LIVE і "ПРАЙМ" упродовж 22-24 червня не була подана інформація й оцінка в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - наголошують у Нацраді.

Згідно з повідомленням регулятора, редакція телеканалу не забезпечила трансляцію інших думок, поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які пояснили чи дали підстави для суспільної дискусії з цього питання, чим обмежила аудиторію виключно однією точкою зору.

Під логотипом "112.Україна" мовлять компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (всі - Київ).

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Нацрада ТРМ (458) перевірка (1232) путін володимир (23860) 112 Україна (182)


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Топ коментарі
+35
Давно пора закрыть эти рассийские помойки - 112.зик,нбюс ван , Прибалтика закрыла пророссийские помойки и срать на звиздёжь.
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02.07.2020 18:44
+22
Шото мне кажется, што проверит и простит.
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02.07.2020 18:44
+20
Может даже наградят.
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02.07.2020 18:45
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Это да. И Зелю тоже пусть закрутят, который мир в глазах рассмотрел у одной ящерицы.
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02.07.2020 18:43 Відповісти
Шото мне кажется, што проверит и простит.
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02.07.2020 18:44 Відповісти
Может даже наградят.
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02.07.2020 18:45 Відповісти
Точно. И компенсацию за моральный ущерб.
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02.07.2020 18:47 Відповісти
Давно пора закрыть эти рассийские помойки - 112.зик,нбюс ван , Прибалтика закрыла пророссийские помойки и срать на звиздёжь.
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02.07.2020 18:44 Відповісти
Напоминаю, - глава комитета ВР который формирует ту Нацраду Шуфрич Н.И.
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02.07.2020 18:53 Відповісти
Отзыв жителя Латвии о ТВ-приставке на АлиЭкспресс:
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 8606
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02.07.2020 19:05 Відповісти
Я хлопець простий: побачив ************ - відсахнувся від монітора.
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02.07.2020 19:16 Відповісти
Боюсь вас зовсім перелякати)))
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 567
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02.07.2020 19:38 Відповісти
Залік. Тему екзорцизму розкрито.
Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma, omnis legio... Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 3098
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02.07.2020 20:13 Відповісти
"сливной бачок" изображен очень природно.
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02.07.2020 21:19 Відповісти
Да, там два дизлайка. Один от меня
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02.07.2020 21:08 Відповісти
Это из раздела о продаже сливныхбачков?
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02.07.2020 22:44 Відповісти
І. Приєднається.
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02.07.2020 18:45 Відповісти
Медведчук уже себя как в России чувствует, надо ему как в России и каналы закрыть, оставить те, что только нашего Вовчика хвалят.
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02.07.2020 18:46 Відповісти
Ну й шо?
Викличуть Медведчука в Печерський суд?
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02.07.2020 18:46 Відповісти
В этой стране он сам любой суд вызовет.
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02.07.2020 18:48 Відповісти
при цій владі.
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02.07.2020 18:56 Відповісти
Та он себя и при прошлой комфортно чувствовал.
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02.07.2020 18:57 Відповісти
Эти твари из Г+Г засели в нацраде и для них, продажных шакалов 112 анал. Наш, Зик - это лучшие друзья ЗЕленой дрысли, а ворон ворону глаз не выклюет. Они по команде куска ЗЕленого говна сейчас вцепились в патриотический "Прямый" канал по поручению приписдента.
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02.07.2020 18:47 Відповісти
Нацсовет проверит "112" из-за похвалы Медведчука в адрес Путина - Цензор.НЕТ 3101
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02.07.2020 18:48 Відповісти
Ишак доиграет свою зашкварную роль до конца.
А избавлением от ишака будет медведчук, - мудрый нарид не подкачает...
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02.07.2020 18:49 Відповісти
кино для гоев...зюзя в одной упряжке с рабиновичами и шариками...
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02.07.2020 18:51 Відповісти
там полное дно
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02.07.2020 18:52 Відповісти
Что за идиотизм..... Да в 112 плюнуть некуда - полно косяков и причин для закрытия!!!!!
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02.07.2020 18:52 Відповісти
Нынешние три канала у Кгб- Фсб Медведчука вообще утратили всякий страх,- у них уже до 80% эфира- агитация за планы путина-медведчука...и кремлевская пропаганда. Давно нужно забрать лицензию у 112 и Ньюс ван. Нет воли политической и похоже договорняк ОП и медведчука.
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02.07.2020 19:18 Відповісти
Росіся, в мене для тебе новина - можливо, Росіся, навіть шокуюча.
На відміну від кацапщини, в Україні купувати медіа не потребує дозволу президента, Росіся...
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02.07.2020 19:25 Відповісти
Нацсовет проверит и выявит, что Медведчук недостаточно хорошо хвалил пуйло.
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02.07.2020 18:55 Відповісти
Эта тварь ещё за Стуса не ответила.

Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 7632
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02.07.2020 18:55 Відповісти
в прошлом сентябре 2019 анонсировали фильм о роли Медведчука в суде над Стусом, Медведчук начал возмущаться и тормозил его показ - так и не показали этот фильм. Щупальца Медведчука и Портнова везде.
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02.07.2020 19:09 Відповісти
Якщо (гіпотетично, тому і неймовірно) Медведчука викличуть в Печерський суд, то через півгодини всі судді радісно вліплять самим собі років так 8-10, суддя Вовк після засідання буде вовком вити і засудить себе на довічне, а Генпрокурор - ой, вже фантазії не вистачає.
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02.07.2020 18:57 Відповісти
За вимогою Кремля. Чи не треба було визволяти полонених?
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02.07.2020 19:19 Відповісти
Тобто, при Петі звертали на вимоги крімля, а Зе' ці вимоги послав куди подалі?!
Порохоботи, так хто ж тоді агент крімля?
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02.07.2020 19:50 Відповісти
А при зелі мертвечук очолює другу за чисельністю фракцію парламенту і готується восени стати прем'єр-міністром.І цікаво,коли це зеля посилав пуйла куди подалі?
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02.07.2020 20:05 Відповісти
Ти про скорочення ВСУ, відведення з позицій, відміну санкцій з кацапських компаній, продаж серіалів, відкриття власного телеканалу... Я втомився перераховувати. Гадаю, щоб витовкти тебе в твою ж калюжу вистачить і цього.
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02.07.2020 20:45 Відповісти


Ви, порохоботи, невиправні...
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03.07.2020 18:09 Відповісти
Чому досі працюють ворожі канали на території України на шостому році війни з путлером? І коли заборонять ворожі партії зажопників шарія і бют?
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02.07.2020 19:01 Відповісти
Пшык от балабола, лжеца, сыкуна Зеленского и Ко. Дал заднюю клоун Зе.

Будет громкая история, которая плохо закончится для медведчука".
Там еще есть большие вопросы, его ли это партия? Или это временное объединение? И кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов - 112, Зик, Ньюс ван?
У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Зеленский.

https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
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02.07.2020 19:11 Відповісти
кацап, высрал брехню зе-клоуна по разводу быдла перед выборами? ну ну...
Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 7624
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02.07.2020 19:19 Відповісти
У мене аж подих перехопило........та невже....)))) Хай заодно й офіс Президента перевірять.....там також не чути,що раша-агресор
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02.07.2020 19:11 Відповісти
То пАртнЬОри, мля...
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02.07.2020 19:13 Відповісти
Коли вже це прокацапсяче, мертвечуковське кодло ліквідують?! Мля!
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02.07.2020 19:12 Відповісти
І порушень не знайдуть.
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02.07.2020 19:13 Відповісти
Закрыть к е..ям эту ********** кантору
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02.07.2020 19:19 Відповісти
та ти шо.....i шо? медальку дадуть ?
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02.07.2020 19:23 Відповісти
Цей олігарх проросійський колоборант, як і його теле. канали ворог України,ось ким мали зайнятись правоохоронці ,а не переслідувати тих хто критикує Зелю.
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02.07.2020 19:49 Відповісти
Место ублюдка мертветчука - тюрьма!
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02.07.2020 19:55 Відповісти
тюрьма

...
Скільки жахливих помилок у слові "шибениця" Нацрада перевірить "112" через похвалу Медведчука на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 5388
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02.07.2020 20:05 Відповісти
тільки 112? а як бути з ZIK, "NEWS ONE", "НАШ", яки відверто закликають до примирення з рос. агресією, погодження з втратою земель, практично, промова Гітлера заклик Киви до наведення "нового порядка" в Україні. Ці всі канали повинні зникнути з українського ефіру, як диверсійні канали ворога.
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02.07.2020 20:10 Відповісти
Ничего удивительного. Папаша Мертвечука прислуживал окупанту Гитлеру, а его личинка прислуживает окупанту Путлеру. Измена Родины у Мертвечуков в крови.
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02.07.2020 21:31 Відповісти
Ну когда же Вы ликвидируете этого друга Путина и предателя Украины?
Медведчук-позор нации.! Его нужно уничтожить. Отравить фекалиями, говном или ещё чем. Хватит этому уроду ходить по нашей земле.
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02.07.2020 21:41 Відповісти
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через слова глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, який позитивно оцінив міжнародні ініціативи президента РФ Володимира Путіна..."

А може нехай краще ліквідує канал разом з Медведчуком? Два в одному!
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02.07.2020 21:52 Відповісти
Какнал каналом, а к мЕРТВЕЧУКУ почему у СБУ нет вопросов? Или лЭтЭнант ...старшой боится дядю Мефистофеля с близким родством с ******?
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02.07.2020 22:00 Відповісти
Если Клоун официально поздравляет ***** с Новым Годом, то что вы хотите от Мертветчука?
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02.07.2020 22:01 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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02.07.2020 22:06 Відповісти
ну этот пестец нужно же не проверять, а лишать лицензии сразу. и не благодаря новому гавнозакону, а вопреки, каким-нибудь решением снбо, например.
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02.07.2020 22:28 Відповісти
 
 