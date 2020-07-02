Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Погорелого
Кабинет Министров уволил Александра Погорелого с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").
Соответствующее распоряжение от 1 июля 2020 года № 788-р обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Исполнять обязанности главы указанной службы будет заместитель руководителя "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.
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+3 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий02.07.2020 20:03
+2 Ali Hasan
показать весь комментарий02.07.2020 19:07
+2 Ali Hasan
показать весь комментарий02.07.2020 19:23
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https://twitter.com/JForkos Jozef Forkos https://twitter.com/JForkos @JForkos https://twitter.com/JForkos/status/1278710090518970369 1 ч
Изъяли основные узлы апаратуры дальнего обнаружения цели.
Чтобы руснявые бомбардировщики имели шанс бомбить наши города безнаказанно. ******** у нас фсбшное ДБР.
Да у нас сейчас вся власть фсбшная, благодаря долбойобам
А взагалі- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить шльондру починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;?