Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Погорелого

Кабинет Министров уволил Александра Погорелого с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Соответствующее распоряжение от 1 июля 2020 года № 788-р обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Исполнять обязанности главы указанной службы будет заместитель руководителя "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.

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