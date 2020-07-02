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Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Погорелого

Кабмин уволил главу

Кабинет Министров уволил Александра Погорелого с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Соответствующее распоряжение от 1 июля 2020 года № 788-р обнародовано на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Исполнять обязанности главы указанной службы будет заместитель руководителя "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14028) увольнение (2679) Укртрансбезопасность (60)


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Топ комментарии
+3
Широкому загалу невідомо, але цей довбень під час нещодавнього візита Зе до Херсона, влаштував "показуху" зважуючт абсолютно весь вантажний транспорт на в'їзді в Хесон. Але як з'ясувалося ваги були несправні і показували казна що. Після того як черга на зважування почала вимірюватися сотнями фур, вирішили зважувати на іншому боці, при виїзді з Херсона. Але і там ваги показували що хотіли. Як наслідок, такий транспортний коллапс що фури в напрямку Одеси розтяглися набагато кілометрів, через увесь Миколаїв. До цього ще ї додались проблеми миколаївських доріг. Як наслідок багатоогодинні затори який Миколаїв ще в своїй історії не бачив. Але найголовніше, як це працює УТБ з непрацюючими вагами і куди грошики, за нібито перевантаження, їдуть?
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02.07.2020 20:03
+2
Замінимо старих корупціонерів на нових!
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02.07.2020 19:07
+2
Наберуть після погодження із ******🐸
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02.07.2020 19:23
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Замінимо старих корупціонерів на нових!
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02.07.2020 19:07 Ответить
Це трохи не той випадок - Погорілого призначили восени, я його знаю особисто - толковий і принциповий хлопець, нинішній владі такі не потрібні.
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02.07.2020 23:28 Ответить
Може набрати спеціалістів з-за кордону по контракту і дати собі спокій
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02.07.2020 19:15 Ответить
Наберуть після погодження із ******🐸
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02.07.2020 19:23 Ответить
https://twitter.com/JForkos

https://twitter.com/JForkos Jozef Forkos https://twitter.com/JForkos @JForkos https://twitter.com/JForkos/status/1278710090518970369 1 ч

Изъяли основные узлы апаратуры дальнего обнаружения цели.
Чтобы руснявые бомбардировщики имели шанс бомбить наши города безнаказанно. ******** у нас фсбшное ДБР.
Да у нас сейчас вся власть фсбшная, благодаря долбойобам
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02.07.2020 19:28 Ответить
Кабмін звільнив голову "Укртрансбезпеки" Погорілого - Цензор.НЕТ 7639
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02.07.2020 19:30 Ответить
Не можу таке лайкати🙄
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02.07.2020 19:32 Ответить
Может музыканта железнодорожника пригласить?
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02.07.2020 19:40 Ответить
Шош таке? Це ж новиє ліца.
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02.07.2020 19:24 Ответить
Корабельну сосну якусь призначать.

А взагалі- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить шльондру починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;?
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02.07.2020 19:27 Ответить
Шо вава, сируни тебе почали ображати?
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02.07.2020 19:28 Ответить
Широкому загалу невідомо, але цей довбень під час нещодавнього візита Зе до Херсона, влаштував "показуху" зважуючт абсолютно весь вантажний транспорт на в'їзді в Хесон. Але як з'ясувалося ваги були несправні і показували казна що. Після того як черга на зважування почала вимірюватися сотнями фур, вирішили зважувати на іншому боці, при виїзді з Херсона. Але і там ваги показували що хотіли. Як наслідок, такий транспортний коллапс що фури в напрямку Одеси розтяглися набагато кілометрів, через увесь Миколаїв. До цього ще ї додались проблеми миколаївських доріг. Як наслідок багатоогодинні затори який Миколаїв ще в своїй історії не бачив. Але найголовніше, як це працює УТБ з непрацюючими вагами і куди грошики, за нібито перевантаження, їдуть?
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02.07.2020 20:03 Ответить
это организация, все 30 лет является абсолютно бесполезным пожирательным органом!!
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02.07.2020 21:31 Ответить
 
 