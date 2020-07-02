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Кабмін звільнив голову "Укртрансбезпеки" Погорілого

Кабмін звільнив голову

Кабінет Міністрів звільнив Олександра Погорілого з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Відповідне розпорядження від 1 липня 2020 року № 788-р оприлюднено на сайте уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувати обов'язки голови згаданої служби буде заступник керівника "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

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Автор: 

Кабмін (14099) звільнення (2676) Укртрансбезпека (158)


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Топ коментарі
+3
Широкому загалу невідомо, але цей довбень під час нещодавнього візита Зе до Херсона, влаштував "показуху" зважуючт абсолютно весь вантажний транспорт на в'їзді в Хесон. Але як з'ясувалося ваги були несправні і показували казна що. Після того як черга на зважування почала вимірюватися сотнями фур, вирішили зважувати на іншому боці, при виїзді з Херсона. Але і там ваги показували що хотіли. Як наслідок, такий транспортний коллапс що фури в напрямку Одеси розтяглися набагато кілометрів, через увесь Миколаїв. До цього ще ї додались проблеми миколаївських доріг. Як наслідок багатоогодинні затори який Миколаїв ще в своїй історії не бачив. Але найголовніше, як це працює УТБ з непрацюючими вагами і куди грошики, за нібито перевантаження, їдуть?
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02.07.2020 20:03
+2
Замінимо старих корупціонерів на нових!
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02.07.2020 19:07
+2
Наберуть після погодження із ******🐸
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02.07.2020 19:23
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Замінимо старих корупціонерів на нових!
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02.07.2020 19:07 Відповісти
Це трохи не той випадок - Погорілого призначили восени, я його знаю особисто - толковий і принциповий хлопець, нинішній владі такі не потрібні.
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02.07.2020 23:28 Відповісти
Може набрати спеціалістів з-за кордону по контракту і дати собі спокій
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02.07.2020 19:15 Відповісти
Наберуть після погодження із ******🐸
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02.07.2020 19:23 Відповісти
https://twitter.com/JForkos

https://twitter.com/JForkos Jozef Forkos https://twitter.com/JForkos @JForkos https://twitter.com/JForkos/status/1278710090518970369 1 ч

Изъяли основные узлы апаратуры дальнего обнаружения цели.
Чтобы руснявые бомбардировщики имели шанс бомбить наши города безнаказанно. ******** у нас фсбшное ДБР.
Да у нас сейчас вся власть фсбшная, благодаря долбойобам
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02.07.2020 19:28 Відповісти
Кабмін звільнив голову "Укртрансбезпеки" Погорілого - Цензор.НЕТ 7639
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02.07.2020 19:30 Відповісти
Не можу таке лайкати🙄
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02.07.2020 19:32 Відповісти
Может музыканта железнодорожника пригласить?
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02.07.2020 19:40 Відповісти
Шош таке? Це ж новиє ліца.
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02.07.2020 19:24 Відповісти
Корабельну сосну якусь призначать.

А взагалі- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить шльондру починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;?
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02.07.2020 19:27 Відповісти
Шо вава, сируни тебе почали ображати?
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02.07.2020 19:28 Відповісти
Широкому загалу невідомо, але цей довбень під час нещодавнього візита Зе до Херсона, влаштував "показуху" зважуючт абсолютно весь вантажний транспорт на в'їзді в Хесон. Але як з'ясувалося ваги були несправні і показували казна що. Після того як черга на зважування почала вимірюватися сотнями фур, вирішили зважувати на іншому боці, при виїзді з Херсона. Але і там ваги показували що хотіли. Як наслідок, такий транспортний коллапс що фури в напрямку Одеси розтяглися набагато кілометрів, через увесь Миколаїв. До цього ще ї додались проблеми миколаївських доріг. Як наслідок багатоогодинні затори який Миколаїв ще в своїй історії не бачив. Але найголовніше, як це працює УТБ з непрацюючими вагами і куди грошики, за нібито перевантаження, їдуть?
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02.07.2020 20:03 Відповісти
это организация, все 30 лет является абсолютно бесполезным пожирательным органом!!
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02.07.2020 21:31 Відповісти
 
 