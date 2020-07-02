Кабмін звільнив голову "Укртрансбезпеки" Погорілого

Кабінет Міністрів звільнив Олександра Погорілого з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Відповідне розпорядження від 1 липня 2020 року № 788-р оприлюднено на сайте уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Виконувати обов'язки голови згаданої служби буде заступник керівника "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

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