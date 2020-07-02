Кабмін звільнив голову "Укртрансбезпеки" Погорілого
Кабінет Міністрів звільнив Олександра Погорілого з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").
Відповідне розпорядження від 1 липня 2020 року № 788-р оприлюднено на сайте уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Виконувати обов'язки голови згаданої служби буде заступник керівника "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.
Топ коментарі
+3 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар02.07.2020 20:03
+2 Ali Hasan
показати весь коментар02.07.2020 19:07
+2 Ali Hasan
показати весь коментар02.07.2020 19:23
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https://twitter.com/JForkos Jozef Forkos https://twitter.com/JForkos @JForkos https://twitter.com/JForkos/status/1278710090518970369 1 ч
Изъяли основные узлы апаратуры дальнего обнаружения цели.
Чтобы руснявые бомбардировщики имели шанс бомбить наши города безнаказанно. ******** у нас фсбшное ДБР.
Да у нас сейчас вся власть фсбшная, благодаря долбойобам
А взагалі- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить шльондру починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;?