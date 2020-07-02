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Новости Коронавирус и карантин
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​Мэр Коломыи Слюзар заразился коронавирусом

​Мэр Коломыи Слюзар заразился коронавирусом

Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока нет. Самочувствие хорошее", - написал мэр.

Слюзар сдал тест после того, как заболел его заместитель Богдан Федорук.

"Мы с семьями идем на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц тоже пройдет тестирование", - написал он.

По состоянию на утро 2 июля в Коломые и селах Коломыйской громады было 54 подтвержденных случая COVID-19. Умерли четыре человека, вылечились 34.

В Ивано-Франковской области 2489 подтвержденных случая COVID-19.

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нэ встыг такы бубочку в губы поцилюваты моцно...
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02.07.2020 20:18 Ответить
Мер Коломиї Слюзар заразився коронавірусом

Что-то все заразились, но никто не умер... Лапша для недалеких..
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02.07.2020 20:38 Ответить
Дауніто,вчора помер лікар в Черкасах Олег Гайда,переживши лиш на 2 тижні свого брата,керівника військового шпитала у Львові також померлого від корони.
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02.07.2020 21:25 Ответить
От Зеленского подхватил.
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02.07.2020 20:48 Ответить
Ему понравилось,как и эта новость...
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02.07.2020 20:57 Ответить
 
 