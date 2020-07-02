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Мэр Коломыи Слюзар заразился коронавирусом
Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заразился коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока нет. Самочувствие хорошее", - написал мэр.
Слюзар сдал тест после того, как заболел его заместитель Богдан Федорук.
"Мы с семьями идем на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц тоже пройдет тестирование", - написал он.
По состоянию на утро 2 июля в Коломые и селах Коломыйской громады было 54 подтвержденных случая COVID-19. Умерли четыре человека, вылечились 34.
В Ивано-Франковской области 2489 подтвержденных случая COVID-19.
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