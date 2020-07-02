Мер Коломиї Слюзар заразився коронавірусом

Мер міста Коломия Івано-Франківської області Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів поки немає. Самопочуття хороше", - написав мер.

Слюзар здав тест після того, як захворів його заступник Богдан Федорук.

"Ми з сім'ями ідемо на самоізоляцію на два тижні. Найближче коло контактних осіб теж пройде тестування", - написав він.

Станом на ранок 2 липня в Коломиї і селах Коломийської громади було 54 підтверджені випадки COVID-19. Померло четверо осіб, вилікувалися 34.

В Івано-Франківській області 2489 підтверджених випадків COVID-19.

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