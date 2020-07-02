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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Коломиї Слюзар заразився коронавірусом

Мер Коломиї Слюзар заразився коронавірусом

Мер міста Коломия Івано-Франківської області Ігор Слюзар заразився коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID-19. Жодних симптомів поки немає. Самопочуття хороше", - написав мер.

Слюзар здав тест після того, як захворів його заступник Богдан Федорук.

"Ми з сім'ями ідемо на самоізоляцію на два тижні. Найближче коло контактних осіб теж пройде тестування", - написав він.

Станом на ранок 2 липня в Коломиї і селах Коломийської громади було 54 підтверджені випадки COVID-19. Померло четверо осіб, вилікувалися 34.

В Івано-Франківській області 2489 підтверджених випадків COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) Коломия (35) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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нэ встыг такы бубочку в губы поцилюваты моцно...
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02.07.2020 20:18 Відповісти
Мер Коломиї Слюзар заразився коронавірусом

Что-то все заразились, но никто не умер... Лапша для недалеких..
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02.07.2020 20:38 Відповісти
Дауніто,вчора помер лікар в Черкасах Олег Гайда,переживши лиш на 2 тижні свого брата,керівника військового шпитала у Львові також померлого від корони.
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02.07.2020 21:25 Відповісти
От Зеленского подхватил.
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02.07.2020 20:48 Відповісти
Ему понравилось,как и эта новость...
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02.07.2020 20:57 Відповісти
 
 