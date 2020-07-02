Украинский Дом заявил о нехватке финансирования

В государственном предприятии "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" сообщили, что оказались в сложной финансовой ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила директор Украинского Дома Ольга Виеру.

"Действующая хозрасчетная форма деятельности на ближайший год-два, а возможно и в дальнейшем, в условиях ограничений, для нас стала совершенно нереалистичной, нужны быстрые изменения и получения бюджетного финансирования, а законодательно определенных путей решения проблемы не существует", - написала она.

По словам директора, в этой ситуации необходимы оперативные и нестандартные решения. Свою помощь уже пообещали в Государственном управлении делами, Офисе президента, Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики и Министерстве культуры и информационной политики, в том числе министр Александр Ткаченко.

В то же время Ольга Виеру говорит, что до сих пор ситуация не решена. Министерство финансов после рассмотрения их обращений предоставило стандартные рекомендации, которые директор назвала "неприемлемыми для организации".

"Уже месяц наш коллектив не получает ни зарплаты, а до этого два месяца большинство сотрудников были в простое и получали по 2-3 тысячи гривен, и это те люди, которые проработали в УД по десять-двадцать и даже тридцать лет, но были низкооплачиваемыми и не имели сбережений", - добавила она.

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