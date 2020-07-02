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Украинский Дом заявил о нехватке финансирования

Украинский Дом заявил о нехватке финансирования

В государственном предприятии "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" сообщили, что оказались в сложной финансовой ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила директор Украинского Дома Ольга Виеру.

"Действующая хозрасчетная форма деятельности на ближайший год-два, а возможно и в дальнейшем, в условиях ограничений, для нас стала совершенно нереалистичной, нужны быстрые изменения и получения бюджетного финансирования, а законодательно определенных путей решения проблемы не существует", - написала она.

По словам директора, в этой ситуации необходимы оперативные и нестандартные решения. Свою помощь уже пообещали в Государственном управлении делами, Офисе президента, Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики и Министерстве культуры и информационной политики, в том числе министр Александр Ткаченко.

В то же время Ольга Виеру говорит, что до сих пор ситуация не решена. Министерство финансов после рассмотрения их обращений предоставило стандартные рекомендации, которые директор назвала "неприемлемыми для организации".

"Уже месяц наш коллектив не получает ни зарплаты, а до этого два месяца большинство сотрудников были в простое и получали по 2-3 тысячи гривен, и это те люди, которые проработали в УД по десять-двадцать и даже тридцать лет, но были низкооплачиваемыми и не имели сбережений", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"

Автор: 

банкротство (284) ДУСя (182) финансирование (1800) Украинский дом (2)


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Топ комментарии
+10
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 2395
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02.07.2020 22:24
+8
Вам нічого українського не потрібно.
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02.07.2020 22:08
+7
Бо передумали свого часу переносити туди офіс презЕдента - знайшли більш перспективне місце...
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 215
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02.07.2020 22:11
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Офис бубочки несостоявшийся страдает .
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02.07.2020 22:04 Ответить
Ой вей.....
Так грошенята вжеж в Омані...
в офшорному...віслюковому..
І не скуліть про те що ви не в долясі...
Чи це плач нашталт біля стіни...????
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02.07.2020 22:19 Ответить
Нафлудили всякой хрени.
УД это музей. Причём судя по-всему на хозрасчёте. Место хорошее и в нормальной ситуации они вполне себе жили с туристов. Но в связи с карантином возникла проблема с доходами и выплатой зарплат. Подобных проблем по всей Украине щас тысячи, а то и десятки тысяч.
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02.07.2020 22:35 Ответить
Музей? За 110 днів закритого через коронавірус?
Щоб вас розірвало, касапи.
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03.07.2020 01:05 Ответить
Ну так ясно кто при власти.., раша проэкты и синагоги процветают, и финансирование у них по полной..
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02.07.2020 22:05 Ответить
100%..
взять всё,да и поделить..(с)
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02.07.2020 22:07 Ответить
Не не это винторогое делить не хочет, это малоросское хочет шоб открыли Рузький дом.
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02.07.2020 22:11 Ответить
ТУПОЙЗЕЧМО такую подсказку только что от Вас получил !
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02.07.2020 22:12 Ответить
Вам нічого українського не потрібно.
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02.07.2020 22:08 Ответить
А нам потрібно.
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02.07.2020 22:14 Ответить
ткаченко не до этого. он допиливает одесскую киностудию. там такой лакомый кусок земли в центре города. уже и покупатели есть и застройщик. рядом с апартаментами карлсона
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02.07.2020 22:07 Ответить
На Французском бульваре . Совести у Ткаченко нет
нет
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02.07.2020 22:22 Ответить
Переименуйте его в еврейский дом. Назавтра у вас будут миллионы.
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02.07.2020 22:11 Ответить
Бо передумали свого часу переносити туди офіс презЕдента - знайшли більш перспективне місце...
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 215
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02.07.2020 22:11 Ответить
Типо не вынесет досрочных выборов?
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02.07.2020 22:59 Ответить
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 3424
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02.07.2020 22:12 Ответить
Зато дом российского Россотрудничества в Киеве во время русско-украинской войны живет и процветает под охраной украинских гвардейцев. Скажете абсурд? Нет это страна Украина захвачена "зелеными человечками". А что самое интересное украинцы так ничего и не поняли в основной массе. Все идет по сценарию Геноцида 1918-1933. Все таки российские спецслужбы в стране где по правде говоря своих (украинских) спецслужб ноль очень эффективный инструмент.
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02.07.2020 22:16 Ответить
У зебанарія свої пріоритети - облаштування переходів для сепарів, відомство рюкзакова, і т.д.
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02.07.2020 22:17 Ответить
Это просто карма какая-то...
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02.07.2020 22:18 Ответить
Да, это закон Вселенной. Народу, как и отдельному человеку, нужно развиваться - исправлять ошибки, проходить уроки развития и т.д. Если же народ не хочет выучить урок и перейти на следующий уровень он будет проходить похожую историческую ситуацию до тех пор пока не выучит урок или пока не сгинет без следа в океане времен.
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02.07.2020 22:26 Ответить
Украинцам нужно сделать выводы из истории своего Геноцида 1918-1933. Нужно помнить об этом и никогда не забывать. Лишь тогда украинцы смогут построить свое успешное государство. Обратите внимание лишь те народы которые постоянно помнят свою историю и сделали из этого выводы имеют сегодня развитые и успешные государства. Пример евреи и немцы. Хотя казалось бы история у них противоположная но для Вселенной это лишь уроки развития.
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02.07.2020 22:38 Ответить
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 2395
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02.07.2020 22:24 Ответить
По правде это значит что у украинцев до сих пор нет своего государства. А то которое известно как Украина по сути копия УССР. То есть страна захвачена врагом.
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02.07.2020 22:29 Ответить
Ни разу ни УССР. Там такого трэша не было.
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02.07.2020 22:38 Ответить
Бг-ггг... Стыць, та й розвыднiлось, а кто с 1917-го года и по сей день. заседает в лиге наций, а затем в ООН... Это у нарабсеи нет представительства в ООН(СССР был параллельно с Украиной, роисфедерация есть , параллельно с Украиной. А вот нарабсеи - вечная пьянь да рвань, нет до сих пор, как и территории своей нет... Кто не верит, гуглит, мол есть ли государство нарабсея или хотя бы нарабсеянский автономный округ... Когда начнется парад суверенитетов в анклаве, все национальные округа выйдут из юридического подчинения сюзерену, вместе со своей с землей... Московская область достанется чудь-весь-мордве...
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02.07.2020 22:57 Ответить
Да, РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ
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02.07.2020 23:04 Ответить
Вот и проект развала готов

Український Дім заявив про нестачу фінансування - Цензор.НЕТ 5303
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02.07.2020 23:05 Ответить
Форма и Суть это совершенно разные вещи.
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02.07.2020 23:04 Ответить
Когда в нарабсее закрутятся цветные революции, там никчему будет искать суть в форме, бо нарабсеянский бунт - дикий и беспощадный...без намеков на логику... Вам не до сентиментов будет...
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02.07.2020 23:54 Ответить
Переименуйтесь в Зеленый российский дом баблом завалят
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02.07.2020 22:29 Ответить
Естественно, это-же не еврейский дом
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02.07.2020 22:29 Ответить
Как ловко аферист после выборов пудрил всем мозг про переезд в это здание.
А народ жадно заглатывал лапшу...
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02.07.2020 22:33 Ответить
 
 