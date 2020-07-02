Український Дім заявив про нестачу фінансування

У державному підприємстві "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" повідомили, що опинилися у складній фінансовій ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомила директорка Українського Дому Ольга Вієру.

"Чинна госпрозрахункова форма діяльності на найближчий рік-два, а можливо і надалі, в умовах обмежень, для нас стала абсолютно нереалістичною, потрібні швидкі зміни та отримання бюджетного фінансування, а законодавчо визначених шляхів розв'язання проблеми не існує", — написала вона.

За словами директорки, у цій ситуації необхідні оперативні й нестандартні рішення. Свою допомогу вже пообіцяли в Державному управлінні справами, Офісі президента, Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної політики та Міністерстві культури та інформаційної політики, зокрема й міністр Олександр Ткаченко.

Водночас Ольга Вієру каже, що досі ситуацію не вирішено. Міністерство фінансів після розгляду їхніх звернень надало стандартні рекомендації, які директорка назвала "не прийнятними для організації".

"Вже місяць наш колектив не отримує жодної зарплатні, а до цього два місяці більшість співробітників були у простої та отримували по 2-3 тисячі гривень, і це ті люди, які пропрацювали в УД по десять-двадцять і навіть тридцять років, але були низькооплачуваними й не мали заощаджень", — додала вона.

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