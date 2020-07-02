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Український Дім заявив про нестачу фінансування

Український Дім заявив про нестачу фінансування

У державному підприємстві "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" повідомили, що опинилися у складній фінансовій ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомила директорка Українського Дому Ольга Вієру.

"Чинна госпрозрахункова форма діяльності на найближчий рік-два, а можливо і надалі, в умовах обмежень, для нас стала абсолютно нереалістичною, потрібні швидкі зміни та отримання бюджетного фінансування, а законодавчо визначених шляхів розв'язання проблеми не існує", — написала вона.

За словами директорки, у цій ситуації необхідні оперативні й нестандартні рішення. Свою допомогу вже пообіцяли в Державному управлінні справами, Офісі президента, Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної політики та Міністерстві культури та інформаційної політики, зокрема й міністр Олександр Ткаченко.

Водночас Ольга Вієру каже, що досі ситуацію не вирішено. Міністерство фінансів після розгляду їхніх звернень надало стандартні рекомендації, які директорка назвала "не прийнятними для організації".

"Вже місяць наш колектив не отримує жодної зарплатні, а до цього два місяці більшість співробітників були у простої та отримували по 2-3 тисячі гривень, і це ті люди, які пропрацювали в УД по десять-двадцять і навіть тридцять років, але були низькооплачуваними й не мали заощаджень", — додала вона.

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Автор: 

банкрутство (628) ДУСЯ (157) фінансування (3124) Український дім (2)


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Топ коментарі
+10
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 2395
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02.07.2020 22:24
+8
Вам нічого українського не потрібно.
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02.07.2020 22:08
+7
Бо передумали свого часу переносити туди офіс презЕдента - знайшли більш перспективне місце...
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 215
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02.07.2020 22:11
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Офис бубочки несостоявшийся страдает .
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02.07.2020 22:04 Відповісти
Ой вей.....
Так грошенята вжеж в Омані...
в офшорному...віслюковому..
І не скуліть про те що ви не в долясі...
Чи це плач нашталт біля стіни...????
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02.07.2020 22:19 Відповісти
Нафлудили всякой хрени.
УД это музей. Причём судя по-всему на хозрасчёте. Место хорошее и в нормальной ситуации они вполне себе жили с туристов. Но в связи с карантином возникла проблема с доходами и выплатой зарплат. Подобных проблем по всей Украине щас тысячи, а то и десятки тысяч.
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02.07.2020 22:35 Відповісти
Музей? За 110 днів закритого через коронавірус?
Щоб вас розірвало, касапи.
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03.07.2020 01:05 Відповісти
Ну так ясно кто при власти.., раша проэкты и синагоги процветают, и финансирование у них по полной..
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02.07.2020 22:05 Відповісти
100%..
взять всё,да и поделить..(с)
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02.07.2020 22:07 Відповісти
Не не это винторогое делить не хочет, это малоросское хочет шоб открыли Рузький дом.
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02.07.2020 22:11 Відповісти
ТУПОЙЗЕЧМО такую подсказку только что от Вас получил !
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02.07.2020 22:12 Відповісти
Вам нічого українського не потрібно.
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02.07.2020 22:08 Відповісти
А нам потрібно.
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02.07.2020 22:14 Відповісти
ткаченко не до этого. он допиливает одесскую киностудию. там такой лакомый кусок земли в центре города. уже и покупатели есть и застройщик. рядом с апартаментами карлсона
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02.07.2020 22:07 Відповісти
На Французском бульваре . Совести у Ткаченко нет
нет
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02.07.2020 22:22 Відповісти
Переименуйте его в еврейский дом. Назавтра у вас будут миллионы.
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02.07.2020 22:11 Відповісти
Бо передумали свого часу переносити туди офіс презЕдента - знайшли більш перспективне місце...
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 215
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02.07.2020 22:11 Відповісти
Типо не вынесет досрочных выборов?
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02.07.2020 22:59 Відповісти
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 3424
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02.07.2020 22:12 Відповісти
Зато дом российского Россотрудничества в Киеве во время русско-украинской войны живет и процветает под охраной украинских гвардейцев. Скажете абсурд? Нет это страна Украина захвачена "зелеными человечками". А что самое интересное украинцы так ничего и не поняли в основной массе. Все идет по сценарию Геноцида 1918-1933. Все таки российские спецслужбы в стране где по правде говоря своих (украинских) спецслужб ноль очень эффективный инструмент.
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02.07.2020 22:16 Відповісти
У зебанарія свої пріоритети - облаштування переходів для сепарів, відомство рюкзакова, і т.д.
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02.07.2020 22:17 Відповісти
Это просто карма какая-то...
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02.07.2020 22:18 Відповісти
Да, это закон Вселенной. Народу, как и отдельному человеку, нужно развиваться - исправлять ошибки, проходить уроки развития и т.д. Если же народ не хочет выучить урок и перейти на следующий уровень он будет проходить похожую историческую ситуацию до тех пор пока не выучит урок или пока не сгинет без следа в океане времен.
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02.07.2020 22:26 Відповісти
Украинцам нужно сделать выводы из истории своего Геноцида 1918-1933. Нужно помнить об этом и никогда не забывать. Лишь тогда украинцы смогут построить свое успешное государство. Обратите внимание лишь те народы которые постоянно помнят свою историю и сделали из этого выводы имеют сегодня развитые и успешные государства. Пример евреи и немцы. Хотя казалось бы история у них противоположная но для Вселенной это лишь уроки развития.
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02.07.2020 22:38 Відповісти
Украинский Дом заявил о нехватке финансирования - Цензор.НЕТ 2395
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02.07.2020 22:24 Відповісти
По правде это значит что у украинцев до сих пор нет своего государства. А то которое известно как Украина по сути копия УССР. То есть страна захвачена врагом.
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Ни разу ни УССР. Там такого трэша не было.
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02.07.2020 22:38 Відповісти
Бг-ггг... Стыць, та й розвыднiлось, а кто с 1917-го года и по сей день. заседает в лиге наций, а затем в ООН... Это у нарабсеи нет представительства в ООН(СССР был параллельно с Украиной, роисфедерация есть , параллельно с Украиной. А вот нарабсеи - вечная пьянь да рвань, нет до сих пор, как и территории своей нет... Кто не верит, гуглит, мол есть ли государство нарабсея или хотя бы нарабсеянский автономный округ... Когда начнется парад суверенитетов в анклаве, все национальные округа выйдут из юридического подчинения сюзерену, вместе со своей с землей... Московская область достанется чудь-весь-мордве...
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02.07.2020 22:57 Відповісти
Да, РАШКУ НАДО РАЗВАЛИТЬ
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Вот и проект развала готов

Український Дім заявив про нестачу фінансування - Цензор.НЕТ 5303
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02.07.2020 23:05 Відповісти
Форма и Суть это совершенно разные вещи.
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02.07.2020 23:04 Відповісти
Когда в нарабсее закрутятся цветные революции, там никчему будет искать суть в форме, бо нарабсеянский бунт - дикий и беспощадный...без намеков на логику... Вам не до сентиментов будет...
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02.07.2020 23:54 Відповісти
Переименуйтесь в Зеленый российский дом баблом завалят
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Естественно, это-же не еврейский дом
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02.07.2020 22:29 Відповісти
Как ловко аферист после выборов пудрил всем мозг про переезд в это здание.
А народ жадно заглатывал лапшу...
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02.07.2020 22:33 Відповісти
 
 