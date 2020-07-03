Работу ночных клубов запретили во Львове, - горсовет

На внеочередном заседании Львовской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая ситуацию с распространением COVID-19 в городе, принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории г. Львова, г. Винники, пгт Брюховичи и пгт Рудное", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендует заведениям общественного питания организовать свою работу до 22:00 для предотвращения распространения вируса.

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