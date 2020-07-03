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Новини Коронавірус і карантин
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Роботу нічних клубів заборонили у Львові, - міськрада

Роботу нічних клубів заборонили у Львові, - міськрада

На позачерговому засіданні Львівської комісії з питань ТЕБ ​​та НС, з огляду на ситуацію з поширенням COVID-19 в місті, ухвалено рішення про заборону роботи нічних розважальних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Заборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 на території м.Львова, м. Винники, смт Брюховичі та смт Рудне", - йдеться в повідомленні.

Крім того, комісія рекомендує закладам громадського харчування організувати свою роботу до 22:00 для запобігання поширенню вірусу.

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