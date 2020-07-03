Волынь усиливает карантинные меры в местах массового отдыха людей, - ОГА

В Волынской области усиливают карантинные меры в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе в Шацком районе, где кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

Анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне.

Среди основных дополнительных противоэпидемических мер, которые приняли члены комиссии - запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении в Шацком районе и проведение контролирующими органами проверок заведений на всей территории области, предоставляющих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и прочего.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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