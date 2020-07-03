Волинь посилює карантинні заходи в місцях масового відпочинку людей, - ОДА

У Волинській області посилюють карантинні заходи в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У тому числі і в Шацькому районі, де, крім цього, із 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

Аналіз епідемічної ситуації показує, що рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області перебуває на стабільно високому рівні.

Серед основних додаткових протиепідемічних заходів, які ухвалили члени комісії, - заборона регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні в Шацькому районі та проведення контролюючими органами перевірок закладів на всій території області, що надають послуги з розміщення, в тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо.

Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендовано ухвалити низку додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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