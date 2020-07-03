Паводок на западе Украины: остаются подтопленными 11 населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на утро 3 июля в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях остаются подтопленными 11 населенных пунктов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 час. 3 июля на территории западных областей остается подтопленными 11 (было 349) населенных пунктов: Черновицкая - 7, Киевская - 2 и Тернопольская области - 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтоплены 15 (было 14 тыс. 456) домов в Тернопольской области; 81 (было 7 тыс. 225) подвал (Ивано-Франковская (59), Тернопольская (15), Черновицкая (4) и Львовская (3) области); 172 (было 22 тыс. 182) приусадебных участка (Тернопольская (99), Черновицкая (62), Ивано-Франковская (9) и Львовская (2) области).

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Разрушено 202,5 км (280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области) и 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 212 мостов (было 265) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км дорог и 14 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселены 1 тыс. 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек. В течение суток откачано 20 тыс. 456 м куб. воды (с начала работ - свыше 315 тыс. 589 м куб); расчищено 20 м автодорог (с начала работ - 15,4 км), 460 м русел рек (с начала работ - 5,06 км), 140 м водоотводных сетей (с начала работ - 27,82 км); доставлено населению 2 тыс. 100 кг продуктов питания (с начала работ - около 12 т) и осуществлен подвоз 5 тыс. л питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 36 т).

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Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 563 человека и 195 единиц техники, из них от ГСЧС 433 чел. личного состава и 158 единиц техники (из них 1 вертолет).